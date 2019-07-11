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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mersin'de su üstündeki tarihi miras
Seyahat
DHA
11.07.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Mersin'de su üstündeki tarihi miras

Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, kent turizmine büyük katkı sağlayan tarihi Kızkalesi, ziyaretçilerine doğa ve tarihi aynı anda sunuyor.

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Karadan 200 metre açıktaki küçük bir adacık üzerine kurulu Kızkalesi, 8 kuleyle korunan yapısı ile fantastik film sahnelerini andırıyor. Dış çevre uzunluğu 192 metre olan kale, tarihte 'Korykos' olarak biliniyor. Yaz aylarında sahillerinde adım atacak yer kalmayan Kızkalesi, güneş enerjisi ile çalışan rengarenk ışıklandırması ile de gece görsel şölen sunuyor. Kent turizminin 'amiral gemisi olan' Kızkalesi, yerli ve yabancı turist sayısını her yıl gözle görülür şekilde arttırıyor.

Mersinde su üstündeki tarihi miras



Bilinen tarihine göre Selevkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Ermeniler, Kıbrıs Krallığı, Karamanoğulları ve Osmanlıların izlerini taşıyan Kızkalesi, ziyaretçilerine doğa ve tarihi aynı anda sunuyor. Tanıtım çalışmaları ile birlikte ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığı artan Kızkalesi'ni, yılda 1 milyon turist geziyor.

Mersinde su üstündeki tarihi miras



YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kızkalesi'nin çok önemli bir tatil noktası olduğunu söyledi. Öztop, şöyle konuştu: "Kızkalesi, Mersin'in dünyaya açılan kapısı. Ramazan Bayramı ile birlikte yaza girmiş olduk. Son derece verimli bir yaz dönemi geçiriyoruz.

Mersinde su üstündeki tarihi miras



Dernek yöneticilerimiz ve üyelerimizin çalışmaları sonucu ulusal ve uluslararası fuarlarda Mersin'i ve Kızkalesi'ni tanıttık. Ramazan Bayramı tatilinde bunun meyvesini aldık. Doluluk oranımız en üst orandaydı. İşletmelerimiz, otellerimiz, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin bölgemize çok yoğun talepleri var. Ülkemize çok büyük katkı sağlıyor. Hem de Mersin'in dünyaya tanıtımı anlamında önemsediğimiz bir olay. Özellikle yurt dışından gelen gurbetçiler, Kızkalesi'ne çok destekleri oluyor. 

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73 bin metrekare ince kum plajımız var. Bu, Türkiye'de birçok noktada bulamayacak bir yer. 30 metreden sonra derinleşen bir denizimiz var. Dolayısıyla özellikle engelliler, yaşlılar ve çocuklarımızın rahatlıkla yüzebiliyor. Denizin başlama noktasıyla kale arasındaki mesafe 550 metre. Kaleye yüzmek isteyen insanlarımız bir hedef olarak koyup, yüzüp, geri geliyorlar. Mersin'in 11 mavi bayrağının bulunduğu sahillerden 2 tanesi Kızkalesi'nde. Nereden bakarsanız bakın, Kızkalesi çok zengin bir yer. Biz herkesi bu güzel kuma, bu denizin, mavinin yoğun olduğu bu denizden yararlanmaya, görmeye bekliyoruz"

Mersinde su üstündeki tarihi miras


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