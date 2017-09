Doğal ve kültürel potansiyelimizin farkındayız. Bu potansiyel, paydaşlarımızla birlikte değerlendirmek ve turizmin hizmetine sunmak için ilin tüm dinamikleri bir ekip heyecanı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Mersin cennetten bir köşe. Mersin, etnik yapısı, inanç yapısı, sosyla ve kültürel dokusuyla adeta Türkiye’nin küçük bir örneği. Türkiye’miz de dünyada cennetten bir köşe. Biz hep şunu söylüyoruz. Yeryüzü cenneti ise, cennetten bir köşe ise cenneti cehenneme çevirmeden cennete yaşamasını bilmek gerekir. Bunun için her hal ve şartta birlik, beraberliğe ve kardeşliğimize sahip çıkmalıyız. Bu topraklar üstünde ‘ben huzur içinde yaşamak istiyorum’ diyen herkese bu topraklar birlik beraberlik içinde yaşama imkanı sunar. Onun için biz cennete yaşamak istiyoruz. Her hal ve şartta birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak istiyoruz.

Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak üzere 15 Temmuz gecesi maalesef bir olay yaşandı. Ancak bu yüce millet Çanakkale’de olduğu gibi, Kurtuluş savaşında olduğu gibi her zaman birlik beraberliğine asil duruşu ile sahip çıktı, demokrasisine sahip çıktı. Bundan sonra da sahip çıkacak. Birlik beraberlik olacak ki turizmden bahsedeceğiz. Ticaretten, sanayiden, ekonomiden bahsedeceğiz.

İletişim ve bilişim sektöründe dünyada baş döndürücü hızlı gelişmeler oluyor. Yaşanan bu hızlı gelişim bizlere küresel ölçekte her an, her yer ulaşma imkanı sağlayan bir yaşamı mümkün hale getirdi. Dünyanın en uzak köşesini bizlere yakınlaştıran bir dönüşüm sürecindeyiz. Bu gelişmeler ,birey ve toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden tüm insanlar ve coğrafyalarla etkileşim içinde olmasını sağladı. Uzaklar yakın hale geldi. Şüphesiz ki bu dönüşüm süreci turizm sektörünün gelişimine ve ülkelerin en önemli gelir kalemlerinden birini oluşturmasına zemin hazırlamıştır. Bu nedenle ülkeler, kentler gittikçe büyüyen turizm pastasından daha fazla pay alabilmenin rekabeti halindeler.

Ülkemizin önemli bir lojistik, tarım, ticaret, sanayi merkezi olan Mersin, sahip olduğu zengin doğal güzellikler, eşsiz kültürel varlık ve farklı dinlere, inançlara ait inanç merkezileri ile turizm bakımından önemli ve büyük potansiyele sahip. Oldukça önemli bir coğrafyada bulunan ve dünyaya yön vermiş büyük medeniyetlerin hüküm sürdüğü Mersin, büyük medeniyetlerin günümüze kadar uzanan insanlık mirası kültür hazinelerine sahip. Anadolu’da Hristiyanlığın ilk yayıldığı merkezlerden biri olan Mersin, inançların, dillerin, kültürlerin birbirine karışıp, kardeşlik duyguları içinde buluştuğu özel bir ildir. 3 semavi din için de kutsal sayılan bir çok eseri bağrında taşır.

Uzuncaburç’tan Soli’ye, Zeus Tapınağı’ndan Alahan Manastırı’na, Ashabı Keyf’ten Danyal peygamberin makamına kadar 9 bin yıllık kazılarıyla geçmişe ışık tutacak, her biri tek başına hazine olan bir çok kültürel değeri ile Mersin, adeta bir açık hava müzesi gibidir. Geçmişle gelecek arasında köprü görevi görerek kadim medeniyetlerin kültürel değerlerini günümüz ile buluşturan Mersin, turizm sektörünün parlayan bir yıldızı olabilecek niteliktedir. İlimiz, turizm açısında büyük önem arz eden bu kültürel değerlerin yanında iklimi ve doğa harikası güzellikleri ile deniz, doğa, kongre, spor, inanç ve kültür başta olmak üzere turizmin her çeşidine imkan sağlar. Sahip olduğu bu değerler ile Mersin, Akdeniz’in, ülkemizin, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olmayı fazlasıyla hak ediyor.

Doğal ve kültürel potansiyelimizin farkındayız. Bu potansiyel, paydaşlarımızla birlikte değerlendirmek ve turizmin hizmetine sunmak için ilin tüm dinamikleri bir ekip heyecanı ile çalışmalarımız sürdürüyoruz. ‘Mersin’i Keşfet’ sloganıyla şehrimizin, ülke ve dünya gündemine taşınmasından, turizmde yeni bir destinasyon olarak vurgulanmasından Mersinliller adına mutluluk duyuyoruz. Akıllarda kalmak, ajandalarda ve sayfalarda yer almak istiyoruz. Nereye giderseniz gidin Mersin’de tarihe tanıklık etmiş yollar karşılar sizi. Nice imparator ve kralın dokunduğu taşlara dokunursunuz. Bu topraklara ait sayısız efsaneyi dinleme şansı bulursunuz. Sanki daha dün terk edilmiş hissi uyandıran vadilerden yamaçlardan geçebilirsiniz. Torosları keşfedebildiğiniz patikalardan ilerler, henüz kirlenmemiş turkuaz sularda balıklar birlikte yüzebilirsiniz.

Hükümetimiz de alt yapıya, Mersin’de turizmin geliştirilmesine büyük '64eğer veriyor. 25 tünel ve bir o kadar da viyadük ile otoyol konforunda Antalya sahil yolunun tüm hızıyla ilerlemesi, otoyolun Taşucu’na kadar uzatılması, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın 2 yıl içinde devreye girecek olması, 6 turizm merkezi ve 2 turizm bölgesinin planlama çalışmalarında son aşamaya gelinmesi, destinasyon Mersin olarak tur operatörlerinin ajandalarında yer almamızı hızlandıracaktır. Yapılan tanıtım organizasyonları ve yapılan yatırımlarla birlikte Mersinimizin gelişen turizm pastasından daha fazla pay alacağına yürekten inanıyorum.