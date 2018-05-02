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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar
Seyahat
Hürriyet Haber
02.05.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar

Avustralya, çok sayıda deniz canlısına yuvalık yapan Büyük Set Resifi'ni kurtarmak için devrede. Hükumet, 400 milyon dolarlık bir proje başlatıyor.

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Avustralya, dünya mirası olarak kabul edilen Büyük Set Resifi'ni korumak için yaklaşık yarım milyar dolarlık bütçe ayırdı. Her yıl milyonlarca turisti bölgeye çeken ve çok sayıda deniz canlısına ev sahipliği yapan resif sistemi, artan deniz suyu sıcaklığı nedeniyle tehdit altında.

Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar

Projeyi, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull duyurdu. Turnbull, deniz suyu kalitesini artırmak ve mercan kayalıklarına saldıran canlılarla mücadele için 400 milyon dolarlık bütçe ayırdıklarını açıkladı.

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El değmemiş ‘miras’ Sıpadan Adası
El değmemiş ‘miras’ Sıpadan Adası

Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar

Bölgede 64 bin kişinin mercan kayalıkları üzerinden geçimini sağladığına dikkat çeken Turnbull, Büyük Set Resifi için ilk kez bu denli büyük bir yatırım yapılacağına dikkat çekti. Büyük Set Resifi, Avustralya ekonomisine yılda 6.4 milyar dolarlık katkı sağlıyor.

Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar

Çevreciler, Avustralya'nın planını "önemli bir adım" olarak değerlendirdi. Ancak, daha fazlasının yapılması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Küresel ısınma ile mücadele eden "Climate movement 350.org"dan Bill McKibben, mercan kayalıkları için en büyük tehdidin fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşan sıcaklık artışı olduğuna dikkat çekiyor.

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Ayvalık’ta sualtı dalışında kırmızı mercanların peşinde

Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar

Bir diğer tehdit olarak da mercan kayalıklarını yiyen dikenli denizyıldızları öne çıkıyor. Uzmanlar geçtiğimiz ay yaptıkları açıklamada Büyük Set Resifi'nde 2016 yılındaki sıcak hava dalgası nedeniyle "afet boyutunda mercan ölümleri" gözlemlendiğini duyurmuştu.

Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar


Nature dergisinde yayınlanan makalede 2 bin 300 km boyunca uzanan resifteki mercan kayalıklarının yüzde 30'unun yok olduğuna dikkat çekilmişti.

Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar

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