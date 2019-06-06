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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Melen Çayı'nda raftingcilerin bayram yoğunluğu
Seyahat
Anadolu Ajansı
06.06.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Melen Çayı'nda raftingcilerin bayram yoğunluğu

Düzce ve çevre illerden Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları, yoğunluk oluşturdu.

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Düzce ve çevre illerden Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları, yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen turistler, Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyündeki rafting tesislerinde özel kıyafetlerle rafting yapmanın heyecanını yaşadı.
Yaklaşık 13 kilometrelik parkur boyunca kürek çeken doğaseverler, zaman zaman rafting botundan inerek suya girdi.

Melen Çayında raftingcilerin bayram yoğunluğu

Melen Çayında raftingcilerin bayram yoğunluğu



Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin hem raftingcileri hem de doğaseverleri sevindirdiğini belirtti.Tepe, Melen Çayı'nın Türkiye'de rafting denince ilk akla gelen yer olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Melen Çayı konum anlamında da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu, Yalova ve Balıkesir gibi hem Marmara'ya hem de Batı Karadeniz'e hitap ettiğinden dolayı şu an burası raftingin Türkiye'deki merkezi. İnsanlar 2-3 saat süreyle buraya geliyor, burası onlar için cazibe merkezi oluyor. Sadece rafting değil, doğa yürüyüşü, insan sapanı, kamp gibi bir sürü etkinlikle Türkiye'nin ilgi odağı oluyor. Rafting anlamında Melen Çayı olarak zirvede olduğumuzu söyleyebilirim."

Melen Çayında raftingcilerin bayram yoğunluğu

Melen Çayında raftingcilerin bayram yoğunluğu


Bayramın ikinci günü turlara başladıklarını aktaran Tepe, "Şu anda bayram rezervasyonlarımız dolu, tüm turlarımız dolmuş durumda. Bugün üçüncü rafting turumuzu yapıyoruz. Bu çok güzel bir işaret. Hem yerli hem yabancı misafirlerimiz akın akın buraya geliyor. Pazar gününe kadar rezervasyonlar dolu, bu hem Düzce'ye hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı demek. Bu durum rafting işletmecilerini ve yerel halkı sevindiriyor." dedi.

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