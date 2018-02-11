Mekânın en romantiği, tatlının en lezzetlisi

En romantik ülke

Fransa



Sadece Paris diyemiyorum çevresinde şatoların bulunduğu kasabalar, bütün ülke güneyinden kuzeyine sevgilinizle beraber gezmek isteyeceğiniz güzelliklerle dolu. Haritayı açın bakın. Güneyde Nice yakınlarında St. Paul de Vence, Eze ortaçağ dağ kasabaları, Aix en Provence ve çevresindeki lavantalar diyarı Provans kasabaları; Ülkenin doğusunda baş başa özellikle şarap turları için Bordeaux ve civarı; batısında oyuncak evleri andıran Strasbourg ve Annecy, Megeve ve Meribel kayak cennetleri; Kuzeyde Normandiya kıyılarında Deauville kasabası, Mont St Michel Şatosu; Fransa bana göre baştan aşağı romantizm kokuyor.

En romantik şehir

Roma



Fazla söze gerek yok ki kelime anlamıyla Roma ‘aşk’ demek. Yani tersten okununca amor. İsmine yakışır şekilde de fazlasıyla romantik. Ortaçağ, barok ve rönesans dönemlerinin tüm güzelliğini içinde barındırıp tamamıyla korunmuş şehirde bir zaman tüneli içinde sevgilinizle elele yürüyüp, fotoğraf çekmekten daha romantik ne olabilir? Trastevere’de Da Enzo restoranında bölgeye özgü Cacio e Pepe makarna yiyin, Sisto köprüsünden Tiber Nehrini aşıp sırasıyla Farnese, Pantheon ve Campo de Fiori meydanlarından geçip Trevi Fountain- Aşk Çeşmesi’nde dilek dileyin. Come il Latte’den dondurmalarınızı alın, İspanyol Merdivenleri’ni tırmanıp Pincio Tepesi’nden şehri seyredin. Akşam üstü mutlaka şehrin en romantik bahçeli oteli, Hotel Russie’de içkilerinizi yudumlayıp, akşam yemeğini mum ışığında bir Roma klasiği Dal Bolognese’de yiyin. Bu gün benimki gibi anılarınıza kazınacak.

En romantik restoran

Solo Per Due



Burası dünyanın en küçük restoranı. Her akşam tek bir masası ve iki kişi misafiri oluyor. Neden bu kez siz olmayasınız? İtalyan lezzetlerin sunulduğu İtalya’da Vacone kasabasında eski Roman villa bir zamanlar Latin şair Horace’e aitmiş. Bu bile romantizm için yeterli. En romantik restoranları bir tane ile sınırlayamıyorum. Paris’te Eyfel kulesi manzarasına karşı Jules Verne, Londra’da şömine başında Clos Maggiore ve Polignano A Mare’de deniz kenarında mağaranın içinde, dalgaların sesi eşliğinde 1700’lü yıllardan beri misafirlerini ağırlayan Grotto Palazzese Hotel’in restoranı benim favori listemdeki diğerleri.

En romantik Istanbul

Pierre Loti Tepesi



Adını Fransız yazar Pierre Loti’den alan Haliç’in ünlü panoramasının seyredilebildiği tepe Istanbul’un en romantik köşesi. Asıl ismi Julien Vlaud olan Pierre Loti’nin o dönemde ismi Rabia Kadın olan kahveye gelerek Aziyade romanını burada yazdığı biliniyor. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de İdris Köşkü Mesiresi olarak ismi geçen tepe sizin aşkınıza ilham verecek. Sevgilinizle Istanbul’u içinize çekerek çay için.

En romantik kayak merkezi

Zermatt



İsviçre’nin güneybatısında Mattehorn dağının yamacında harika mimarisi ile sanki masal kitaplarından çıkmış bir yer. Mattehorn’un nefes kesen günün her saati değişen güneş ışıklarıyla bambaşka görüntülere renklere bürünen manzarasını sevgilinizle seyretmek, karşısında kayak yapmak bence inanılmaz romantik. Kasabaya ulaşmak için yapacağınız tren yolculuğu ise ayrı bir keyif, başka bir ulaşım yolu da zaten yok. Şirin şehir merkezi, şık otelleri, gastronomik restoranları, lüks spa seçenekleri ve her seviyeye uygun kayak pistleri sevgilinizle mükkemmel bir tatil için tüm imkanları sunuyor. Avrupa’nın teleferik ile ulaşılabilir 3899 metrede en yüksek tepesi olan Matterhorn Glacier Paradise Tepesi’ne vardığınızda İsviçre ve İtalya Alplerinin 360 derece panoramik manzaraları kesinlikle nefesinizi kesecek.

En romantik ada

Bora Bora



Pasifik Okyanusu’nda Fransız Polenezyası’nda Tahiti’ye bağlı minik bir ada. 6 mil uzunluğunda 2,5 mil genişliğinde. Ülkemize en uzak kara parçalarından biri. Bu yüzden de bana romantik geliyor olabilir. Tam bir cennet. Yemyeşil doğa, bembeyaz kumsallar, turkuaz deniz, denizin altında rengarenk başka bir dünya. Hepsini sevgilinizle paylaşmak doyumsuz. Denizin ortasına ilk bungalovlar burada yapılmış hepsi son derece lüks ve romantik tasarlanmış çünkü bu tropik cennet sanki sadece sevgililer için yaratılmış.

En romantik yol tatili

Puglia



Bu zamana kadar İtalya’nın en az dikkat çeken ama bana göre en romantik en güzel köşesi Puglia bölgesi. Böyle çünkü çok doğal, çok çeşitli. Deniz kıyılarında dağların yamaçlarında ard arda gezilecek harika kasabalar var. Bari’den başlayıp aşağıya doğru kendinizi sevgilinizle yollara bırakın. Arabanız da Fiat 500 olsun, o sizi götürsün. Trulli evleriyle Alberobello, denize dik keskin yamaçlara dikilmiş binalarıyla Polingnano A Mare, Martina Franca, Ostuni, Otranto sayısız kasabada dolaşın. Locoratando’nun labirent sokaklarında kaybolun, Gallipoli’nin ünlü kırmızı karideslerini sevgilinize ellerinizle yedirin. Matera’yı mutlaka görün. Borgo Egnazia ve Masseria Potenti bu bölgedeki en güzel oteller.

En romantik tatlı

Tiramisu



Sizce değil mi? İlk olarak Italya’nın Treviso şehrinde 50 yıl önce yapılmaya başlanan bu bisküvi, mascarpone peyniri, marsala şarabı ve kahvenin birleşimi eşsiz tatlı tüm dünyayı baştan çıkardı. Bir dilim yetmiyor, pürüzce tepsiye yayılmış hepsini alıp götürmek istiyorum. Bu yüzden sevgilinizle birer tane isteyin paylaşmaya kalkışmayın. Istanbul’da en iyisini Eataly marketin restoranlarında yapıyorlar. Roma’da Barberini Cafetteria’da veya Testaccio’da Flavio al Velavevodetto’da yemelisiniz. Pompi’nin muzlu, fındıklı ve çikolatalı tiramisu çeşitlemelerini de deneyebilirsiniz. Milano’da ise en güzelleri Il Salumaio di Montenapoleone veya Princi Pastanelerinde.

Fotoğraflar: Alamy