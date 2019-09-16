'Medeniyetler BeÅŸiÄŸi' Ani sonbaharda bir baÅŸka gÃ¼zel

UNESCO DÃ¼nya Miras Listesi'nde yer alan, "DÃ¼nya Kenti", "Medeniyetler BeÅŸiÄŸi", "Binbir Kilise" ve "40 KapÄ±lÄ± Åžehir" olarak da adlandÄ±rÄ±lan Ani Ã–ren Yeri, sonbaharda da yerli ve yabancÄ± turistleri cezbediyor. UNESCO DÃ¼nya Miras Listesi'nde yer alan, "DÃ¼nya Kenti", "Medeniyetler BeÅŸiÄŸi", "Binbir Kilise" ve "40 KapÄ±lÄ± Åžehir" olarak da adlandÄ±rÄ±lan Ani Ã–ren Yeri, sonbaharda da yerli ve yabancÄ± turistleri cezbediyor. TÃ¼rkiye-Ermenistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan, Kars'Ä±n ArpaÃ§ay ilÃ§esi yakÄ±nÄ±ndaki Ani Ã–ren Yeri, 961-1045 yÄ±llarÄ±nda Pakraduni HanedanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde baÅŸkentlik yaptÄ±. UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesi'ne 15 Temmuz 2016'da dahil edilen antik ÅŸehir, 11. ve 12. yÃ¼zyÄ±la ait Ä°slam mimarisi eserlerini de bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Ä°lk yerleÅŸimin milattan Ã¶nce 3 binli yÄ±llara dayandÄ±ÄŸÄ± ve Saka TÃ¼rkleri, Sasaniler, BagratlÄ± KrallÄ±ÄŸÄ±, BizanslÄ±lar, Åžeddat OÄŸullarÄ± BeyliÄŸi, AnÄ± GÃ¼rcÃ¼ Atabeyleri, HarzemÅŸah Devleti, Ä°lhanlÄ±lar, SelÃ§uklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, OsmanlÄ± Devleti ile RuslarÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ani, Ã¶zellikle UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesi'ne alÄ±ndÄ±ktan sonra bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da turist Ã§ekmeye baÅŸladÄ±.

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KurulduÄŸu gÃ¼nden bu yana 23 medeniyete ev sahipliÄŸi yapan, aynÄ± zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriÅŸ kapÄ±sÄ± olan Ani, her mevsim ziyaretÃ§ileri cezbediyor. SonbaharÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± eylÃ¼l ayÄ±nda da sararan doÄŸasÄ± ile ayrÄ± bir gÃ¼zellik sunan "HoÅŸgÃ¶rÃ¼ kenti" Ani'ye gelen yerli ve yabancÄ± turistler, Ebul Menucehr Camisi, AmenaprgiÃ§ Kilisesi, Ani Katedrali, Dikran Honentz Kilisesi, Abugamir Pahlavuni Kilisesi gibi eserlere yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor.

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Â "TÃ¼rk insanÄ± Ã§ok misafirperver"

Avustralya'dan eÅŸi Bori Willimamson ile Kars'a gelen Anika Willimamson, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'ye gezmek iÃ§in geldiklerini belirterek, "Ä°stanbul'dan sonra Kars'taki Ani Ã–ren Yeri'ni gezdik ve Ã§ok beÄŸendik. TÃ¼rk insanÄ± Ã§ok misafirperver." dedi. ZiyaretÃ§ilerden Tekin Ã–mÃ¼r, Ä°stanbul'dan geldiÄŸini ifade ederek, "EÅŸimle geldim, aslen buralÄ±yÄ±m. BuranÄ±n bu kadar gÃ¼zel olduÄŸunu bilmiyordum. Ani Ã§ok gÃ¼zel bir yer. Burada yaÅŸamak ve burayÄ± yaÅŸatmak lazÄ±m. Ä°stanbul'a gittiÄŸimde arkadaÅŸlarÄ±ma burayÄ± anlatacaÄŸÄ±m, gelsinler gÃ¶rsÃ¼nler. YÃ¶reye gelecek yerli ve yabancÄ± turistler Ani Ã–ren Yeri'ni, Kars Kalesi'ni, Ardahan Kalesi'ni gezmeli." diye konuÅŸtu.

Â Turistlerden Mine Su CanikoÄŸlu ise ilk defa Ani'yi gezme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu anlattÄ±.BÃ¶lgeyi ziyaret edenlerin buradaki bÃ¼tÃ¼n eserleri gezmelerini ve incelemelerini tavsiye eden CanikoÄŸlu, "Ani Ã–ren Yeri'nde Ã§ok gÃ¼zel fotoÄŸraflar yakalayabilirler. Ben Ã¶zellikle yÃ¶redeki maÄŸaralarÄ± Ã§ok beÄŸendim." ifadelerini kullandÄ±.

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