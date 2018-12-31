Mecliste kabul edildi! Bu ülkede artık turistlerden vergi alınacak
İtalya'da kabul edilen 2019 devlet bütçesine göre Venedik'e giden turistlerden 'kente giriş vergisi' altında ek ücret alınacak. Ücret düşük sezon ve yüksek sezonda farklılık gösterecek.
İtalya'da 2019 devlet bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden ‘kente giriş vergisi’ adı altında ek ücret alınması öngörülüyor. Mecliste kabul edilen 2019 devlet bütçesinde, Venedik'e giden turistlerden düşük sezonda 2,5, yüksek sezondaysa beş ile 10 avro arasında kente giriş parası alınması maddesi yer aldı. Venedik Belediyesinin de talebi olan kente giriş vergisinin, otobüs, uçak, tren ve gemi biletlerine ekleneceği bildirildi.
Peki, bugüne kadar turistlerden alınan konaklama vergisinin durumu ne olacak?
Venedik'te şu ana kadar turistlere uygulanan ve otellerin aldığı konaklama vergisininse kente giriş vergisiyle birlikte sona ereceği belirtildi. Öte yandan, Roma ve Milano'dan sonra İtalya'nın en çok turist alan üçüncü kenti olan Venedik'e resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 19 milyon turist geliyor.
Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve 100'den fazla adayı birbirine bağlayan kanalları ve köprüleriyle tanınan Venedik, son yıllarda ‘fazla turistten’ dolayı bölge halkının protestolarına sahne oluyor. Venedikliler, bölge ekonomisi için turizmin önemli olmasına rağmen aşırı turistin günlük hayatlarını olumsuz etkilediğinden şikayet ediyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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