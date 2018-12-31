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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mecliste kabul edildi! Bu ülkede artık turistlerden vergi alınacak
Seyahat
Hürriyet Seyahat
31.12.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

Mecliste kabul edildi! Bu ülkede artık turistlerden vergi alınacak

İtalya'da kabul edilen 2019 devlet bütçesine göre Venedik'e giden turistlerden 'kente giriş vergisi' altında ek ücret alınacak. Ücret düşük sezon ve yüksek sezonda farklılık gösterecek.

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İtalya'da 2019 devlet bütçesine göre, Venedik'e giden turistlerden ‘kente giriş vergisi’ adı altında ek ücret alınması öngörülüyor. Mecliste kabul edilen 2019 devlet bütçesinde, Venedik'e giden turistlerden düşük sezonda 2,5, yüksek sezondaysa beş ile 10 avro arasında kente giriş parası alınması maddesi yer aldı. Venedik Belediyesinin de talebi olan kente giriş vergisinin, otobüs, uçak, tren ve gemi biletlerine ekleneceği bildirildi.

Mecliste kabul edildi Bu ülkede artık turistlerden vergi alınacak

Peki, bugüne kadar turistlerden alınan konaklama vergisinin durumu ne olacak?

Venedik'te şu ana kadar turistlere uygulanan ve otellerin aldığı konaklama vergisininse kente giriş vergisiyle birlikte sona ereceği belirtildi. Öte yandan, Roma ve Milano'dan sonra İtalya'nın en çok turist alan üçüncü kenti olan Venedik'e resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 19 milyon turist geliyor.

Mecliste kabul edildi Bu ülkede artık turistlerden vergi alınacak

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve 100'den fazla adayı birbirine bağlayan kanalları ve köprüleriyle tanınan Venedik, son yıllarda ‘fazla turistten’ dolayı bölge halkının protestolarına sahne oluyor. Venedikliler, bölge ekonomisi için turizmin önemli olmasına rağmen aşırı turistin günlük hayatlarını olumsuz etkilediğinden şikayet ediyor.

Mecliste kabul edildi Bu ülkede artık turistlerden vergi alınacak

 Fotoğraflar: DepoPhotos

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