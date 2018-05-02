Mayıs'ta denize girilebilecek 5 yer
Mayıs ayı yurdumuzun bazı köşelerinde denize girilebilecek kadar sıcak geçer. Üstelik bu mevsimde otel ve uçak bileti fiyatları da uygun oluyor. Enuygun.com tatil bölgeleri henüz kalabalık olmadan keyifli bir seyahat yapmak isteyenler için öneriler hazırladı.
Datça
Mayıs ayı Datça'nın en keyifli zamanlarından birisidir. Hava hem denize girilebilecek kadar sıcak hem de keyifli yürüyüşler yapacak kadar güzeldir. Datça'nın kır çiçekleriyle kaplı koylarında gezerken şahane manzaralar görebilirsiniz. Datça'da denize girmenin yanı sıra Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Can Yücel Evi gibi yerleri de gezebilirsiniz.
Alanya
Temmuz ve Ağustos ayları Alanya'da aşırı sıcak geçer. Bu şirin yerin en güzel zamanları Mayıs ya da Eylül ve Ekim aylarıdır. Hem denize girebilir hem de Alanya'nın uzun sahillerinde palmiye ağaçlarının altında baharın tadını çıkarabilirsiniz. Tekne turu yapabilir, Dimçay'da balık yiyebilir, Damlataş Mağarası'nı, Arkeoloji Müzesi'ni ve Akdeniz'in heybetli kalesi Alanya Kalesi'ni gezebilirsiniz. Üstelik artık Alanya'ya Gazipaşa Havalimanı'ndan ulaşmak daha kolay.
Kaş
Hem denize girmek hem de dalış yapmaya meraklıysanız Kaş çok doğru bir seçim olacak. Sualtı dalışı yapmayı bilmiyorsanız bile Kaş'ta size öğretebilecek okullar var. Yazın bunaltıcı sıcakları gelmeden bu şirin ilçenin keyfini sürebilirsiniz. Kaş, küçük bir tatil yöresi ama sakin ve huzurlu bir tatil arzuluyorsanız doğru bir seçim.
Arsuz
Akdeniz'in güzel koylarından biri olan Arsuz, temiz denizi ve ince kumuyla ünlüdür. Hatay'ın bu şirin tatil beldesinde hem denize girebilir hem de tarihi ve turistik yerlerini gezebilirsiniz. Hatay mutfağının eşsiz lezzetlerini yemeden, Arsuz Kalesi'ni ve Meryem Ana'nın banyo yaptığı rivayet edilen Meryem Ana Havuzu'nu görmeden dönmeyin.
Fethiye
Mayıs ayı yemyeşil doğası ve şahane deniziyle Fethiye tatili yapmak için en iyi zamanlardan birisi. Ölüdeniz gibi dünyaca ünlü bir koya ve plaja sahip Fethiye'de, Saklıkent, Kayaköy, Fethiye limanı gibi yerler gezilebilir. Yükseklerde uçmaktan korkmayanlar, Babadağ'dan atlayarak yamaç paraşütü de yapabilir.
Fotoğraflar: Enuygun.com
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