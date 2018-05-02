Mayıs'ta denize girilebilecek 5 yer

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahat HaberleriMayıs'ta denize girilebilecek 5 yer
GeriSeyahat Mayıs'ta denize girilebilecek 5 yer
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Mayıs'ta denize girilebilecek 5 yer
Seyahat
Hürriyet Haber
02.05.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

Mayıs'ta denize girilebilecek 5 yer

Mayıs ayı yurdumuzun bazı köşelerinde denize girilebilecek kadar sıcak geçer. Üstelik bu mevsimde otel ve uçak bileti fiyatları da uygun oluyor. Enuygun.com tatil bölgeleri henüz kalabalık olmadan keyifli bir seyahat yapmak isteyenler için öneriler hazırladı.

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Datça

Mayıs ayı Datça'nın en keyifli zamanlarından birisidir. Hava hem denize girilebilecek kadar sıcak hem de keyifli yürüyüşler yapacak kadar güzeldir. Datça'nın kır çiçekleriyle kaplı koylarında gezerken şahane manzaralar görebilirsiniz. Datça'da denize girmenin yanı sıra Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Can Yücel Evi gibi yerleri de gezebilirsiniz.

Mayısta denize girilebilecek 5 yer

Alanya

Temmuz ve Ağustos ayları Alanya'da aşırı sıcak geçer. Bu şirin yerin en güzel zamanları Mayıs ya da Eylül ve Ekim aylarıdır. Hem denize girebilir hem de Alanya'nın uzun sahillerinde palmiye ağaçlarının altında baharın tadını çıkarabilirsiniz. Tekne turu yapabilir, Dimçay'da balık yiyebilir, Damlataş Mağarası'nı, Arkeoloji Müzesi'ni ve Akdeniz'in heybetli kalesi Alanya Kalesi'ni gezebilirsiniz. Üstelik artık Alanya'ya Gazipaşa Havalimanı'ndan ulaşmak daha kolay.

Yemyeşil doğa, masmavi deniz ve nadide köyler: Costa Brava
Yemyeşil doğa, masmavi deniz ve nadide köyler: Costa Brava

Mayısta denize girilebilecek 5 yer

Kaş

Hem denize girmek hem de dalış yapmaya meraklıysanız Kaş çok doğru bir seçim olacak. Sualtı dalışı yapmayı bilmiyorsanız bile Kaş'ta size öğretebilecek okullar var. Yazın bunaltıcı sıcakları gelmeden bu şirin ilçenin keyfini sürebilirsiniz. Kaş, küçük bir tatil yöresi ama sakin ve huzurlu bir tatil arzuluyorsanız doğru bir seçim.

Mayısta denize girilebilecek 5 yer

Arsuz

Akdeniz'in güzel koylarından biri olan Arsuz, temiz denizi ve ince kumuyla ünlüdür. Hatay'ın bu şirin tatil beldesinde hem denize girebilir hem de tarihi ve turistik yerlerini gezebilirsiniz. Hatay mutfağının eşsiz lezzetlerini yemeden, Arsuz Kalesi'ni ve Meryem Ana'nın banyo yaptığı rivayet edilen Meryem Ana Havuzu'nu görmeden dönmeyin.

Eylül ayında gidilecek en güzel oteller
Eylül ayında gidilecek en güzel oteller!

Mayısta denize girilebilecek 5 yer

Fethiye

Mayıs ayı yemyeşil doğası ve şahane deniziyle Fethiye tatili yapmak için en iyi zamanlardan birisi. Ölüdeniz gibi dünyaca ünlü bir koya ve plaja sahip Fethiye'de, Saklıkent, Kayaköy, Fethiye limanı gibi yerler gezilebilir. Yükseklerde uçmaktan korkmayanlar, Babadağ'dan atlayarak yamaç paraşütü de yapabilir. 

Mayısta denize girilebilecek 5 yer

Fotoğraflar: Enuygun.com

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