Mayıs hareketli geçecek

4-5 Mayıs

Kıbrıs İpek Kozası Festivali

Gelenek göreneklerin devam etmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla festival her yıl düzenleniyor. Bu yıl 14’üncüsü yapılacak ve etkinlik alanı için Beşparmak Dağları’nın yamacındaki Bellapais Manastırı seçildi. Kıbrıs’a özgü el işleri, koza ve lefkara nakışı satışı yapılacak. Ayrıca Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, Grup Arabent konseri, Girne Tango Kulübü gösterisi, ‘Kozamı Örüyorum’ kısa film gösterimi de sizi bekliyor. Oraya kadar gitmişken Salamis Antik Kenti, St. Hilerion Kilisesi ve Mavi Köşk’ü de görün.









5 Mayıs

Cinco de Mayo

Festival genel olarak Meksika’nın bağımsızlık günü olarak biliniyor. Halbuki Meksika’nın bağımsızlık günü 16 Eylül. 5 Mayıs’ta kutlanan bu festival ise 1862’de 4 bin 500 Meksikalının, o zamanlar dünyanın en güçlü ordusu olan Fransa ordusuna karşı kazandığı ‘Puebla Savaşı’ zaferinin yıldönümü. Geleneksel askeri geçit törenlerinin ardından kurulacak stantlarda taco, enchilada, guacamole, queso flameado ve quesadilla gibi yerel lezzetleri tadacaksınız. Müzik ve bölgesel danslarla Meksika kültürünün yaşatıldığı festivalde baile folklor ve mariachi gösterileri de düzenlenecek.









5 Mayıs

The Color Fest Bodrum

Hindistan’da ‘renklerin festivali’ olarak bilinen ve kıştan bahara geçişin kutlandığı Holi’nin bir benzeri Color Fest, Bodrum’da Kızılağaç Deve Güreşi Arena’da binlerce kişi birbirlerinin üzerine rengârenk boyalar fırlatarak ortalığı renk cümbüşüne çevirecek. Beyaz tişörtle katılmak zorunlu. DJ’ler eşliğinde gün boyu müzik, perküsyon ve ritm şovları, çılgın boğayla rodeo üzerinde denge savaşları gibi eğlenceler sizi bekliyor. Online bilet fiyatı 50 TL. Eğer kapıda bilet alacaksanız 60 TL ödemeniz gerekiyor. (www.biletino.com)









5-6 Mayıs

Hıdrellez

Anadolu’da doğanın canlanmasını simgeleyen Hıdrellez, 2017’de Türkiye ve Makedonya’nın çalışmaları sonucu UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne alındı. En coşkulu kutlandığı yer Balkanlar. Ülkemizde ise başı Edirne çekiyor. Hıdrellez öncesi evlerde temizlik yapılır, çeşitli yemekler hazırlanır ve ‘hıdırlık’ denilen bol ağaçlı ve pınarı olan mesire alanlarına gidilerek piknik yapılır. Edirne’de adres yine Sarayiçi olacak. Özellikle dilek tutup Kakava Ateşi’nden atlamayı ihmal etmeyin. Şenlik zamanı şehirde otel ve pansiyonlar dolu doluyor. Konaklayacaksanız elinizi çabuk tutun.









2 May - 4 Haz

Prag Baharı Uluslararası Müzik Festivali

En iyi müzik ziyafetlerinden birine hazır olun. Hem büyüleyici atmosferi hem de dünyanın dört bir yanından gelen müzisyenlerle unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Klasik müzik dinletilerinin dışında bale, tiyatro hatta rock müzik konserleri de olacak. Konserler genelde akşam yedi ya da sekizde başlıyor. Bu nedenle gündüzleri Prag keşfi yapabilirsiniz. Eski Şehir bölgesi, Astronomik Saat Kulesi, Karl Köprüsü, Prag Kalesi ve Vaclav Meydanı mutlaka görülecek yerler listenizde olsun. (www.festival.cz)









13-19 Mayıs

Londra Şarap Haftası

Londra her konuda çekim merkezi olan bir şehir. Şehrin yöneticileri bu yetmezmiş gibi kokteyl, bira ve şarap haftası gibi etkinliklerle Londra’yı her dönem cazibe merkezi haline getiriyor. Yedi gün boyunca Devonshire Meydanı’nda yapılacak şarap tadım haftasını kaçırmayın. Etkinliğe katılmak için girişte bir bileklik alıyorsunuz ve organizasyona dahil oluyorsunuz. Akşam yemeğinde şarap keyfi yaptıktan sonra Londra gecelerinde partilere katılarak gecenizi renklendirebilirsiniz.









16-26 Mayıs

Food Zurich

İsviçre’nin geleneksel mutfağı oldukça zengin. Bu nedenle Zürih’te her yıl bir yemek festivali düzenleniyor. Festival, profesyonel ve amatör aşçıların yanı sıra gurmeleri de bir araya getiriyor. 11 gün sürecek lezzet şöleninde bu yıl 100’ü aşkın etkinlik yapılacak. Kentin en meşhur yemeği olan ‘Züri Gschnätzlets’i (kremalı mantar soslu dana rosto) mutlaka tatmalısınız. Festivalde yemek pişirme, tatma oturumları ve atölye çalışmalarının dışında etkinlik için gelen ünlü şeflerin özel tarifleri de sizi bekliyor olacak. (www.foodzurich.com)









18 Mayıs

Avrupa Müzeler Gecesi / Paris

Avrupa Müzeler Gecesi sadece Paris’te değil, Avrupa’nın birçok şehrinde düzenleniyor. Bu özel gecede müzeler giriş ücreti almadan geç saatlere kadar ziyaretçi kabul ediyor. Louvre, Orsay, Pompidou gibi büyük müzeler de etkinlikte yer alıyor. Bazılarında özel gösteriler, konserler ve aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Şehirde iki gün daha kalırsanız Saint-Germain-des-Prés Caz Festivali’ni de takip edebilirsiniz.









27 Mayıs

Cooper’s Hill Peynir Yuvarlama Festivali

İngiliz festivalleri arasında en ilginç ve en tehlikeli olanı ‘peynir yuvarlama’ yarışması. 17. yüzyıldan beri her mayıs, Cooper’s Hill bölgesinde gerçekleşiyor. Dört kiloluk yuvarlak peynir yokuştan atılıyor ve katılımcılar peşinden koşuyor. Basit gibi görünse de tehlikeli. Çünkü peynirlerin hızı saatte 110 kilometreyi buluyor. Haliyle peynir gibi yuvarlanma olasılığınız var, aman dikkat! Peki, yarışma sonunda birinci olan ne kazanıyor? Bir teneke peynir...









30 May - 1 Haz

Primavera Sound

İspanya’nın Coachella’sı... Avrupa’nın en büyük festivallerinden biri. Konserlerin yanı sıra film gösterimleri de festivale damgasını vuruyor. Parc del Fòrum’un ana sahnesinde hiphop süper starlarından yükselen yıldızlara ve sayısız elektronik müziğin en saygın isimlerine kadar birçok sanatçı katılıyor. Bu yılki programda Erykah Badu, Solange, Future, Cardi B, Janelle gibi isimlerin dışında Tame Impala ve Christine and the Queens gruplar da sahne alacak. Müzik gösterilerinin yanı sıra hafta sonunda şehirdeki mekânlarda görsel sanat sergileri, fuarlar, gastronomik lezzetleri de deneyimleme şansı bulacaksınız.