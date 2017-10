Mayaların keşfinizi bekleyen mistik şehri: Cancun

Kökleri MÖ 2.000’lere dayanan Maya’ların yaşam alanı olan bu bölge, daha adım attığınız ilk dakikalarda mistik havasıyla size etkiliyor. O tarihlerde, balıkçılık ve tarımla geçimlerini sağlayan, bıraktıkları eserlerle astroloji, fizik ve matematik zekalarıyla ön plana çıkmış olan Maya’lar, yıllardır ülkenin en önemli turizm geliri kaynaklarını oluşturuyor. Cancún,150'yi aşkın oteliyle yılda yaklaşık 4 milyon turisti ağırıyor. Oteller bölgesinde her bütçeye göre konaklama imkanı var.

Cancún şehrine Türkiye’den ulaşım çok rahat. Air France ile Paris veya Atlanta aktarmalı olarak cancun Havalimanı’na iniyorsunuz. Paris üzerinden gelirseniz transit vizeye ihtiyacınız yok ancak Atlanta üzerinden Amerika vizesi şart. Meksika Türk’lere vize uygulamıyor diyebiliriz. Zira internet üzerinden 5 dakikada elektronik vizenizi alarak ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri geçerli vizesi olanların ise bunu yapmasına bile gerek olmuyor.





Cancún’da görülecek yerler kuzey ve güney yönünde ağırlıklı. Bir tane otoyol var ve ulaşım çok rahat. Alternatifi olmayan bu yollarda kaybolmanız mümkün değil. Ancak otoyolda dikkat etmeniz gereken en önemli şey, benzin deponuzu ilk fırsatta doldurarak uzun yola çıkmak. Zira otoyola girdikten sonra, kilometrelerce herhangi bir tesis bulunmuyor.

Cancun Sualtı Heykel Müzesi

Cancun’a ne kadar vakit ayırmalıyım? Cancun’da 5 gün geçirdik ve araç kiralayarak toplamda 1.500 km yaptık. Bu süre zarfında dalış dahil tüm aktiviteleri yaptık ve görülmesi gereken en önemli noktaları gezdik.

Cancun’da nereleri görmeliyim? Cancun’da aradığınız her şeyi bulmak mümkün. Deniz, dalış, eğlence, macera aktiviteleri, tarih, dinlence ve tabii ki Meksika yemekleri… Meksika havasını solumanız için, genelde oteller bölgesi olan Cancun şehir merkezinin dışında vakit geçirmeniz gerekiyor.

Mexico

Cancun’a ne kadar bütçe ayırmalıyım? Cancun’da Amerikan Doları ve Meksika Pezosu geçerli. 1 USD yaklaşık 18 Peso. 1 TL yaklaşık 5 Peso. Bölge ne çok ucuz, ne de pahalı. Kalacağınız yere ve yapacağınız aktivitelere göre değişir tabii ancak tedbirli olmanızda fayda var. Kendiniz araç kiralar ve aşağıda bahsedeceğimiz önemli noktalara giderseniz, pahalı turları almadan ekonomik bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz.

1) Isla Mujeres: Küçük Karayip adası, Cancun'a sadece 20 dakikalık feribot yolculuğu mesafesinde. Varıdığınızda adayı gezmek için gün boyunca bir golf arabası kiralayabiliyorsunuz. Sonra, ister kaplumbağaları izlemek için kaplumbağa çiftliğini ziyaret edin isterseniz bembeyaz kumlara sahip en meşhur sahili olan Playa Norte’de içeceğinizi yudumlayarak denizen keyfini çıkarın.





2) Playa del Carmen: Playa del Carmen, Cancun’un en meşhur sahili diyebiliriz. Konaklama tesisleri, su sporları, yeme içme merkezleri ve eğlencesiyle, her türlü ihtiyacınıza cevap veriyor. Gündüz denize girmek için birçok kişi buraya akın ediyor. Akşamları ise ünlü 5.caddesi Quinto Avenida’yı yürüyerek keşfetmek ayrı bir keyif. Bu cadde, bölgenin en iyi alışveriş ve yeme içme noktalarıyla dolu sadece yayalara açık bir alan.

Cancun

3) Cancun Sualtı Heykel Müzesi: “Musa” kısaltmasıyla bilinen ve dünyanın ilk sualtı heykel müzesi olan bu yerin original adı Museo Subacuatico de Arte. 2009’da 100 heykel ile açılmış. Şimdiyse 400’den fazla heykel bulunuyor. Buradaki heykeller denizen farklı noktalarında. Yılda 1 milyona yakın turist ağırlayan şehir yönetimi, denizde belli noktalara turistlerin akın etmemesi için bu yolu izlemiş. Heykel malzemeleri doğal hayata uyumlu tasarlanmış. Bu sayede yapay resif görevi üstlenerek deniz canlılarına yuva niteliğine bürünüyor.

4) Chichén Itzá: Meksika turizminin en cazip noktalarından biri burası. Maya’ların yaşadığı; astroloji, matematik ve fizik bilimleriyle şaşırtıcı eserler yarattıkları bölge. Chichen Itza, dünyanın yeni yedi harikasından biri. Cancun'dan arabayla iki buçuk saat uzaklıkta. Dolayısıyla, sabahın erken saatlerinde gitmek verimli olacaktır. Buradaki en etkileyici yapı, Kukulkan Tapınağı ya da Castillo'yu (Kale). Maya’lar dört cepheli piramidin her birinde 91 basamak ile 364 ve en tepedeki düzlükle 365 olan bir yıldaki gün sayısını ortaya koymuşlar. Hatta piramit öyle yönlendirmişler ki; ekinoksların gerçekleştiği anda gelen güneş ışıkları, piramit çıkıntıları sayesinde merdiven başlarında bulunan yılan başı yontusunun S’ler çizen bir gövde uzantısı oluşturmasını sağlıyor. Bu yılan ise Maya tarihinde kutsal ve Kukulkan adıyla bilinen ilahi tüylü yılan. Burada aynı zamanda takım ile oynanan ve belirli kurallar çerçevesinde topla oynanan oyun için yaptıkları büyük bir arena da bulunuyor.





Tulum: Karayip Denizi'ne bakan bir uçurumun üzerine tutunmuş nefes kesici taş tapınaklardan oluşan bir Maya şehri. Tulum, bugüne kadar en güzel yere kurulmuş tarihi kentlerden biri. Ulaşım için Cancun genelinde araç kiralamak şart. Başka türlü bir alternatif kısıtlı sürenizde size zorluk çıkaracaktır. Buraya giderken de mayonuzu yanınıza almayı unutmayın. Zira yüzme ve rahatlamak için uçurumun dibinde çok güzel bir kumsal size bekliyor olacak.

Akumal: Bu küçük sahil kasabası, deniz kaplumbağaları ile dalış yapmak için mükemmel. En leziz Meksika restaurantlarında okaliptüslü kalamar ve ev yapımı kruvasanlar eşliğinde okyanus manzaralı öğle yemeğinizi yiyebilirsiniz.

Yucatan

Cenote Ik Kil: Cenote, zeminden yaklaşık 26 metre aşağıda olan doğa harikası bir naturel havuz. Yaklaşık 60 metre çapında ve yaklaşık 40 metre derinliğindedir.

Toprak seviyesinden başlayıp aşağı suya kadar uzanan küçük şelalelerle dolu sarmaşıklar buraya ayrı bir hava katıyor. Mayalar, bu Cenote’yi rahatlama ve ritüel ayinler için kullandıklarından, bu bölge kutsal sayılıyor.

Las Coloradas: Tuz, Las Coloradas'daki en büyük iş kolu. Antik Maya döneminde, bu alan çok değerli olan tuzu üretmek için kullanılmış. Zira tuz, hem gıda ihtiyaçları hem de gıda muhafazası için kullanılmış. Bu alanın pembe olmasının sebebi, tuzlu ortamda gelişen kırmızı renkli yosun, plankton ve tuz karidesinden kaynaklanıyor. Su buharlaştıkça, bu organizmalar güneş ışığında daha da parıldıyor. Burada öğrendiğimiz kadarıyla, Flamingo’ların pembe olmasının nedeni, bu pembeleşmiş organizmaları yemeleriymiş! Normalde tüyleri beyaz; ancak bu organizmaları yedikten sonra renkleri değişiyormuş.

Mexico

Yeme İçme: Yalnızca doğası, tarihi dokusu, müzik ve eğlencesi için değil; sayısız lezzetleri bir arada bulabileceğiniz Meksika mutfağı da Meksika seyahati için çok geçerli bir sebep. Kakao, avocado, vanilya, domates, mısır, yer fıstığı gibi pek çok bitkinin ana vatanı olan Meksika’da yemeklerde çoğunlukla mısır kullanılıyor. Chili sos ile yemeklere acı eklemek de olmazsa olmazları. Acısız istiyorsanız önceden söylemeniz gerek.





Kokteyllerin vazgeçilmezi tabi ki Margarita. Taze avokadodan yapılan kremalı ve domatesli Meksika mezesi de yemyeşil görüntüsüyle ünlü. Salsa sosu, baharatlı et, yeşillikler ve gevrek taco ekmeği ile yapılan dürümler, Meksika mutfağının en bilinen tatları...

Mexico

Meksika mutfağında et ve cips’ler için çok sayıda domatesli, soğanlı sos bulunuyor. Aslında İspanya’ya özgü olarak bilinen Sangria ise özellikle Meksika’ya gelen turistlerin ilk denediği tatlar arasında. Bir diğer ünlü içeceği herkesin tahmin edeceği gibi, Tekila… Hemen hemen her Meksika yemeğine, salsa, guacomole (avokado sosu), ekşi krema sosunun eşlik ettiği kızarmış patates ve cips eşlik ediyor. Tamales adı verilen geleneksel Latin Amerika yiyeceği de Meksika’ya gidince mutlaka denemeniz gerekenlerden. Quesadilla ve taco’yu da baş köşeye koyalım. Önerilerimizden bazıları Casitas, Playa Tortugas, Cocos and Grill ve Puerto Madero

Eğlence: Cancun eğlence hayatıyla da ön plana çıkan merkezlerden biri. Mekanlar genelde "parti merkezi" olarak bilinen “oteller bölgesi” çevresinde yoğunlaşıyor. Her zevke hitap eden ve dünyaca ünlü DJ’lerin de sahne aldığı bar ve club’lar, müşterilerine keyif dolu anlar yaşatıyor. Bunlardan azıları Coco Bongo, Dady'O Kongo La Vaquita.

Cancun, her türlü beklentinize cevap verebilen en ideal şehirlerden biri. En kısa zamanda Meksika’nın tüm doğal güzelliklerini tatmanız dileğiyle…