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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mavi ve yeşilin buluştuğu ülke: Seyşeller
Daha Çok Deneyim
Hürriyet Seyahat
13.06.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Mavi ve yeşilin buluştuğu ülke: Seyşeller

Afrika’nın cennet köşelerinden biri olan Seyşeller tropikal iklimi, yağmur ormanları, büyüleyici su altı dünyasıyla Hint Okyanusu’nda 115 adadan oluşan bir ülke. Çoğunlukla balayı çiftlerinin bir numaralı adresi olarak bilinse de aslında Seyşeller toplu grup ve sırt çantalı gezginlerle beraber çocuklu ailelerin de huzurla ve keyifle zaman geçirecekleri bir lokasyon.

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Seyşeller’e ulaşmak için ülkenin en büyük adası ve başkent Victoria’ya da ev sahipliği yapan Mahe Adası’na iniş yapmanız gerekiyor.  9 saatlik uçuş öncesi özellikle çocuklu ailelerin uçuş planlaması yaparkenki en büyük yardımcısı ise Emirates Havayolları oluyor. Emirates’in yolcularına  rezervasyon yaparken çocuklara yemek siparişi verme imkanı sunması ve uçuştan 24 saat öncesine kadar da yapılabilen bu uygulamayla konforlu bir yolculuk planlanıyor. Eğer ihtiyacınız olursa bebek puseti sipariş etmenizi de Emirates Havayolları mümkün kılıyor. Bunun yanında yolculuk boyunca  çocuklu ailelere özel sunduğu check-in işlemleri ve kesintisiz eğlence sistemleriyle de Emirates ebeveynlerin rahat bir yolculuk geçirmesi için sınırsız bir hizmet sunuyor.   

Mavi ve yeşilin buluştuğu ülke: Seyşeller


Adayı baştan başa turlayın

 Mavi ve yeşilin buluştuğu, Afrika’nın önemli turizm cennetlerinden bir olan Seyşeller’ın havasını solumak ve daha iyi tanımak için bir araç kiralayıp meşhur Sans Souci yolu üzerinden adayı bir uçtan bir uca geçebilirsiniz. Bu yolculukla Victoria’yı baştan başa gezmenin yanında adanın tüm sahillerinde yüzebilir ve eğer bir fotoğraf tutkunuysanız Morne Seychellious Ulusal Parkı eteklerinde harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.

Envai çeşit meyve ve balıklar…

Seyşeller’de yerel bir yemeğe pek rastlanmıyor. Bu nedenle pizza, makarna, balık, tavuk ev et gibi daha tanıdık ve alışık olduğunuz lezzetlerle karşılaşabilirsiniz. Ancak Victoria’nın en popüler restoranı Pirates Arms yöreye özgü farklı ve egzotik tatlar denemek isteyenlerin uğramadan geçmemesi gereken bir restoran. Meyve olarak ise burada en çok karşılaşacağınız şey mango ve ananas olacaktır. Yemek yenecek yerler genelde ana ada olan Mahe’de bulunuyor. Ülkenin başkenti olan Victoria da küçük bir yer olsa da, aradığınız her şeyi burada da bulmanız mümkün. Viktoria aynı zamanda bankaların, pazarların, meydanların kısacası hayatın da aktığı bir yer.  Başkentin en popüler uğrak yeri ise, Victoria’nın merkezinde yer alan ve şehrin sembolü haline gelen saat kulesi.  Şehrin tam kalbinde kurulan halk pazarı Sir Selwyn Clarke Market ise görebileceğiniz en renkli yerlerden biri. Özellikle envai çeşit meyve ve balıkları bulabileceğiniz pazara uğradığınızda ülkenin renkliliğini daha iyi görüp halkını yakından tanıyabilirsiniz.

Mavi ve yeşilin buluştuğu ülke: Seyşeller


Vallee de Mai Doğal Koruma Alanı, Praslin Adası

Binlerce canlı ve bitki türüne ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Koruma Listesi’nde yer alan Vallee de Mai Doğal Koruma Alanı, Praslin Adası’nda bulunuyor. Kendine hayran bırakan ve insan eli değmemiş doğasıyla bakirliğini koruyan ada içinde barındırdığı palmiye ormanıyla da dünya üzerinde eşsiz bir yer. Bu etkileyici ormanda ülkenin sembolü olan Coco De Mer yani deniz Hindistan cevizinin yanı sıra birçok endemik palmiye türleri ve yalnızca bu ormanda yaşayan siyah papağanlara ev sahipliği yapmasıyla da özel bir yer.    

Anse Source D’Argent Plajı, La Digue Adası

Dünyanın en iyi kumsalı olarak anılan ve ‘Gümüş Bahar Koyu’ anlamına gelen Anse Source D’Argent, adeta bir heykeltıraş tarafından yapılmış gibi granit kayalarla süslenmiş bir sanat eseri gibi duran bir plaj. Her gelen turisti büyüleyici manzarasıyla kucaklayan Anse Source D’Argent Plajı, incecik kumları ve dalış tutkunlarını cezbeden sualtı yaşamı ile adanın en popüler üçüncü turizm bölgesi. Burası, belki de yeryüzünde görebileceğiniz en fotojenik yerlerden de biri. Sahili, içinde barındırdığı canlı deniz bitkilerinden dolayı her ne kadar yüzmeye çok elverişli olmasa da, sadece kartpostallarda görünen kristal sularda şnorkel dalışları yapmanın keyfini mutlaka yaşamalısınız.  

Anse Lazio Plajı, Praslin Adası

Dünya üzerinde yapılan anketlerde, dünyanın en güzel 25 plajından biri olarak seçilen Praslin Adası’nda bulunan Anse Lazio Plajı sularının maviliği ve bembeyaz kumsallarıyla kendine hayran bırakan bir doğa harikası. Kumsalda güneşlenip yüzülecek ve şnorkelle dalıp su altı yaşamına tanıklık edeceğiniz en mükemmel yerlerden biri. 

Mavi ve yeşilin buluştuğu ülke: Seyşeller



Seychelles National Botanic Garden

Görmeden dönülmemesi gereken listesine ekleneceklerden biri de Seyşellerin en büyük adası olan Mahe’nin gözde yerlerinden biri olan, Seyşeller Ulusal Botanik Bahçesi. Başkent Victoria’da bulunan botanik bahçe, birbirinden ilginç bitki türlerini görebileceğiniz etkileyici bir alan. 1901’de Fransız botanikçisi Dupont tarafından kurulmuş bu bahçelerde, dünyada yalnızca Seyşeller’de görebileceğiniz deniz Hindistan cevizinin ve dev kaplumbağaların yanı sıra, egzotik ağaçlar ve endemik türleri bünyesinde barındıran bir yer
















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