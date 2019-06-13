Mavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriMavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme
GeriSeyahat Mavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
13.06.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Mavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme

Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan Sapanca Gölü doğal güzelliği ile ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı olan Eşme'ye İstanbul yönünden gidecek olanlar D-100 karayolunu kullanarak 1 saat 44 dakika, Ankara yönünden gelecek olanlar ise Anadolu otoyolunu üzerinden yaklaşık 3 buçuk saat içerisinde bu cennet gibi olan yere ulaşabilir. 

Mavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme


Tektonik oluşumlar sonucu meydana gelen Sapanca gölü çevresindeki tabiat güzellikleri ile de dikkat çekerken, Kartepe Belediyesi tarafından oluşturulan piknik alanları, çocuk parkları ve plaj sayesinde harika anılar biriktirebilirsiniz. Sapanca Gölü bir zamanlar Marmara Denizi'nin bir parçasıyken denizden ayrılarak ve tek başına tatlı su gölü haline gelip bölgenin yaşam kaynağı olmuş. 

Mavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme



Gölün uzunluğu yaklaşık 16 kilometre, yüzölçümü ise 42 kilometrekare. En derin noktası 61 metre, ortalama derinliği 30 metre civarında. Günümüzde, turistik gezilerin yanı sıra sportif amaçlı faaliyetlerinde olduğu Sapanca Gölünde sörf, yelken ve kürek müsabakaları düzenleniyor. Eşme sahilde bulunan kayıklarla Sapanca gölüne açılabilir oltanız var ise av sezonunda balıkta tutabilirsiniz. 

Mavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme



Sapanca Gölü 39 kilometrelik kıyı şeridi ile Sakarya ve Kocaeli il sınırlarında yer alıyor. Sapanca Gölü, içme ve kullanma suyu kaynağı olmasının yanı sıra bir çok göçmen kuşun konakladığı sulak alan niteliği taşıyor. Eşme, resmi, dini ve hafta sonu tatillerinde mavi ve yeşilin arasında dinlenmek ve eğlenmek isteyenlerin tercih edebileceği yerlerden bir tanesi.

Mavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme




  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Türkiye’nin görülmesi gereken saklı plajları! Çoğunu ilk kez duyacaksınız...
İstanbul'a dört saat uzaklıktaki cennet! Birçok gizli koyu bulunuyor...
Mavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme
Türkiye'nin saklı plajı! Hafta sonu burada bir başka güzel, giriş ücreti 4 lira...