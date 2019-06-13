Mavi ve yeşilin arasındaki güzellik: Eşme
Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan Sapanca Gölü doğal güzelliği ile ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı olan Eşme'ye İstanbul yönünden gidecek olanlar D-100 karayolunu kullanarak 1 saat 44 dakika, Ankara yönünden gelecek olanlar ise Anadolu otoyolunu üzerinden yaklaşık 3 buçuk saat içerisinde bu cennet gibi olan yere ulaşabilir.
Tektonik oluşumlar sonucu meydana gelen Sapanca gölü çevresindeki tabiat güzellikleri ile de dikkat çekerken, Kartepe Belediyesi tarafından oluşturulan piknik alanları, çocuk parkları ve plaj sayesinde harika anılar biriktirebilirsiniz. Sapanca Gölü bir zamanlar Marmara Denizi'nin bir parçasıyken denizden ayrılarak ve tek başına tatlı su gölü haline gelip bölgenin yaşam kaynağı olmuş.
Gölün uzunluğu yaklaşık 16 kilometre, yüzölçümü ise 42 kilometrekare. En derin noktası 61 metre, ortalama derinliği 30 metre civarında. Günümüzde, turistik gezilerin yanı sıra sportif amaçlı faaliyetlerinde olduğu Sapanca Gölünde sörf, yelken ve kürek müsabakaları düzenleniyor. Eşme sahilde bulunan kayıklarla Sapanca gölüne açılabilir oltanız var ise av sezonunda balıkta tutabilirsiniz.
Sapanca Gölü 39 kilometrelik kıyı şeridi ile Sakarya ve Kocaeli il sınırlarında yer alıyor. Sapanca Gölü, içme ve kullanma suyu kaynağı olmasının yanı sıra bir çok göçmen kuşun konakladığı sulak alan niteliği taşıyor. Eşme, resmi, dini ve hafta sonu tatillerinde mavi ve yeşilin arasında dinlenmek ve eğlenmek isteyenlerin tercih edebileceği yerlerden bir tanesi.
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