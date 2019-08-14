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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mavi Göl’de bayram yoğunluğu
Seyahat
İHA
14.08.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Mavi Göl’de bayram yoğunluğu

Karadeniz’in sodalı gölleri arasında yer alan Mavi Göl, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

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Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan ve doğal sodadan oluşan ‘Mavi Göl’ ziyaretçilerini ağırlıyor. Son yıllarda turistlerin gözde mekanları arasına giren Mavi Göl, bayram tatili boyunca da ziyaretçi akınına uğradı. 

Mavi Göl’de bayram yoğunluğu

Bayram tatilini fırsat bilen ziyaretçiler sodalı suyun ve doğanın tadını doyasıya çıkardılar. Giresun’a 45 kilometre mesafede bulunan Mavi Göl’ün her geçen gün ziyaretçi yoğunluğunun arttığını ve sadece Kurban Bayramı’nda 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, "Adeta Mavi Göl’de kurban bereketi yaşandı. 

Mavi Göl’de bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı Giresun turizmine de ciddi bir bereket ve hacim kazandırdı. Dereli ilçesine bağlı Mavi Göl Giresun şehir merkezine 45 kilometre mesafede Giresun-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alıyor. 

Mavi Göl’de bayram yoğunluğu

Doğanın bize sunacağı ender görülen bir güzellik. Hem akan hem de sodalı oluşu nedeniyle mavi olan bir su. Bayram boyunca günde 5 binin üzerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı bayram boyunca da toplamda 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti. 

Mavi Göl’de bayram yoğunluğu


Bayramda Giresun’da en fazla ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor. Ordu-Giresun Havaalanı’na Almanya’nın iki kentinden ve Suudi Arabistan’ın iki kentinden direk uçuşlar olması yabancı turist sayısını da artırdı. 

Mavi Göl’de bayram yoğunluğu

Bütün turların programlarında yer alan Mavi Göl’e yerli ve yabancı turist akını olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Mavi Göl’de bayram yoğunluğu

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