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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mavi Bayraklı plaj cenneti bayramda 'dolu dolu' olacak
Seyahat
Anadolu Ajansı
23.05.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Mavi Bayraklı plaj cenneti bayramda 'dolu dolu' olacak

Mavi Bayraklı plajları ve el değmemiş koylarıyla Karadeniz'in önde gelen yaz turizm merkezlerinden Kandıra'da Ramazan Bayramı ile başlayacak sezon öncesi hazırlıklar sürüyor.

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Karadeniz'de plaj turizminin gözde merkezlerinden Kandıra'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlar işletmecilerin yüzünü güldürüyor. Deniz, güneş ve yeşilin sihirli bir uyum içinde bütünleştiği Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki ilçesi Kandıra'da Ramazan Bayramı ile başlayacak sezon öncesi hazırlıklar tamamlanma noktasına geldi. Özellikle İstanbullu tatilcilerin gözde rotaları arasında yer alan Kandıra'da konaklama tesislerindeki rezervasyonlar yüzde 40 seviyesine ulaştı. Gözde tatil beldeleri Kefken, Kerpe, Cebeci, Bağırganlı, Babalı, Sarısu ve Seyrek'teki plajlar, 9 günlük bayram tatilinde misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Mavi Bayraklı plaj cenneti bayramda dolu dolu olacak


Kocaeli fatihi Akçakoca Bey'in ebedi istirahatgahının da bulunduğu panoramik bir doğa ve deniz manzarası sunan Babadağ, doğa harikası Pembe Kayalar ile Kartal Kayaları, tarihi Kefken Adası, 26 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Uzunkum Tabiat Parkı, kürek sporlarının yapılabildiği Sarısu Deresi'nin yanı sıra yemyeşil ormanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, el değmemiş çok sayıda koy ve plajı barındıran turizm merkezi, her keseye uygun fiyatlarıyla turistlere çeşitli alternatifler sunuyor.

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"Ramazan tatilinde 60 bin konaklamalı ziyaretçi bekliyoruz"

Kandıra Turizm Derneği Başkanı Murat Güneş, İstanbul'a 1,5 saat uzaklıktaki Kandıra'da turizm yoğunluğunun giderek arttığını söyledi. Kocaeli genelindeki 6 mavi bayraklı plajın 5'inin Kandıra sınırları içerisinde yer aldığını, bunların dışında Sağlık Bakanlığından onaylı A kalite suya sahip 9 plajın bulunduğunu aktaran Güneş, plajların bayram tatilinde misafirlerin yararlanabileceği şekilde hazır olacağını kaydetti. Güneş, Ramazan Bayramı'nda yoğun talep beklediklerini dile getirerek, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması bizleri memnun etti. Ramazanın ilk haftası itibarıyla rezervasyonlarımız yüzde 40 civarında, bayrama 2-3 gün kala yüzde 100'e ulaşmış olur. Ramazan tatilinde 60 bin konaklamalı ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu. Güneş, tatilcilere rezervasyonlarını erken yaptırmaları önerisinde bulundu.

Mavi Bayraklı plaj cenneti bayramda dolu dolu olacak


"Her keseye uygun fiyat seçeneği mevcut"

Murat Güneş, Kandıra'da butik otel ve pansiyon şeklinde yaklaşık 500 konaklama tesisi olduğunu belirterek, "Fiyat bakımından her keseye uygun tatil seçenekleri mevcut. Fiyatlar küçük otellerde kahvaltı dahil kişi başı 70-150 lira arasında değişiyor. Aynı zamanda misafirlerimizin 120 ila 250 lira arasında 4-6 kişilik apart otel de bulma şansları var." ifadelerini kullandı.

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Şu ana kadar karşılaştıkları talep göz önünde bulundurulduğunda sezon boyunca 1-1,5 milyon turist ağırlayacaklarını düşündüklerini anlatan Güneş, "Geçen yıl 1 milyon turist ağırlamıştık, bu yıl onun üzerine çıkacağız gibi görünüyor. Ramazan Bayramı'nın 9 gün olması, Kurban Bayramı'nın da sezonun tam ortasına gelmesi sezonun dolu dolu geçeceğini gösteriyor." diye konuştu.

 

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