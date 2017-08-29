“Masallar Diyarı Kapadokya” Türkiye’yi geziyor!

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Vekili Bekir Varol projenin bölgenin tanıtımına ve turizme hizmet etmek amacı ile başlatıldığını ifade ederek; “Masallar Diyarı Kapadokya projesi ile Nevşehir bölgesinde yer alan tarihi, doğal ve kültürel zenginliğin Türkiye’nin farklı illerindeki vatandaşlarımıza taşımayı hedefliyoruz. Nevşehir, potansiyel olarak bir dünya şehridir. Onu hak ettiği noktaya taşımak için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz.” dedi.

VR Gözlükler ile sanal tur deneyimi

Kapadokya Tanıtım TIR’ı İzmir’den Sivas’a, Trabzon’dan Antalya’ya Türkiye’nin dört bir yanında 15 ili gezecek. İstanbul’da, 9 Eylül’de Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve 10 Eylül’de Caddebostan Sahili’nde görülebilecek olan tanıtım TIR’ı ziyaretçileri için eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kapadokya ve Nevşehir bölgesinin tarihi, turistik alanlarının tanıtımı için özel tasarlanmış olan TIR’ın içinde LED ve Plazma ekranlar yer alıyor. Bölgenin özel kameralar ile çekilmiş filmleri hem bu ekranlardan hem de Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri ile izlenebiliyor. Sanal gerçeklik teknolojisi ile çekilen filmlerde; doğa harikası Peribacıları, Kapadokya bölgesinde yer alan eski uygarlıkların izleri yer alıyor. Ayrıca Anadolu çömlekçilik sanatının merkezi Avanos ve Avanoslu çömlek ustalarının marifetli ellerinden çömlek yapımının inceliklerini sanki yanlarındaymış gibi görebiliyorlar.

Dokuma tezgahlarında yüzyıllardır yaşatılan Anadolu motiflerinin renk canlılığına, TIR’da yer alan teknoloji dünyası ile adeta dokunma imkanını bulabiliyorlar. Böylece ziyaretçiler Nevşehir bölgesinin muhteşem doğası ve tarihi alanlarında sanal bir tura çıkabiliyorlar. Mobil Kapadokya TIR’ını gezen katılımcılara minik biblolar hediye ediliyor. Ayrıca ziyaretçiler arasında yapılan mini yarışmalarda kazanan ilk üç kişi, 5 yıldızlı otellerde konaklamalı tatil, balon turları ya da safari kazanacak.