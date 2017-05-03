Mars'ta konaklıyormuş gibi...

Sun City Camp'in kapsül evleri ısı yalıtımı sayesinde kavurucu çöl güneşin altında serin bir hava olmasını sağlıyor. Bu kapsüller son zamanlarda turistlerin uğrak mekanları arasında. Wadi Rum'da bulunan kapsül evlerde bir ya da iki gece konaklayan turistler unutulmaz anılar biriktiriyor ve Bedevi kültürünü keşfedip o kültürü sonuna kadar yaşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda vizyona giren 'Marslı' filminden sonra Sun City Camp'e turistler tarafından daha fazla ilgi gösterilmeye başladı. İnsana Mars'taymış hissi uyandıran çöl ve kapsül evler mükemmel görünüyor.

Her yıl daha fazla kapsül evin inşa edildiği çölde şu anda 20 tane kapsül ev bulunuyor. Her kapsülün içinde bir adet tuvalet ve banyo yer alıyor.

Kaynak: Lonely Planet

"Glamping" adı nereden geliyor?