Mars yolculuğuna bir adım daha: Orion sıcak testine girdi
NASA’nın uzay yolculukları için tasarladığı Orion Uzay Gemisi, 60 gün sürecek termal testler için Mansfield Lahm Havalimanı’na geldi.
Havalimanında büyük bir kalabalık tarafından alkışlarla karşılanan uzay gemisi, – 150 ve +150 derece soğukluk/sıcaklık testlerine tutulacak. NASA'nın 2030'larda insanları Ay'a taşıyacak olan yeni Orion kapsülü geçen 2015 Aralık ayında ilk kapsamlı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.
Bu testte, Orion insansız olarak Dünya'dan 5800 kilometre uzaklaştı. Orion uzay aracında kalkışta yaşanacak acil durumlarda personelin güvenle tahliye edilmesini sağlayacak sistem de bu yaz test edilmişti. Apollo Ay seferlerinden kırk yıl sonra Dünya'dan uzaklaşan ilk uzay aracı oldu. Orion'un önümüzdeki 20 yıl içinde insanları Mars'a taşıması planlanıyor.
NASA, Orion uzay gemisini Ay’ı basamak olarak kullanarak Mars’a insanlı seferler yapmayı amaçlayan Artemis görevlerinde kullanmayı planlıyor.
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