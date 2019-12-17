Marmaris, yÄ±lbaÅŸÄ± iÃ§in gelin gibi sÃ¼slendi

TÃ¼rkiye'nin gÃ¶zde turizm merkezlerinden Marmaris'te, yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesinin merkezi olmasÄ± beklenen Ulusal Egemenlik Caddesi, Kordon Caddesi ve 19 MayÄ±s GenÃ§lik MeydanÄ±, belediye ekiplerince Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±ldÄ±. AtatÃ¼rk Caddesi'nde Cumhuriyet Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik yol 30 metre arayla Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ TÃ¼rkÃ§e ve Ä°ngilizce yeni yÄ±l mesajlarÄ± asÄ±ldÄ±.

Ä°lÃ§enin simgesi olan Ä±ÅŸÄ±klÄ± martÄ± amblemleri derelerin korkuluklarÄ±na konuldu. Belediye temizlik ekipleri tarafÄ±ndan Ã§evre duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in plastik ÅŸiÅŸe ve kapaklardan yapÄ±lmÄ±ÅŸ 4,5 metre uzunluÄŸundaki Noel aÄŸacÄ± ilÃ§e meydanÄ±na yerleÅŸtirildi. Noel aÄŸacÄ± Ã¼zerine 'GeleceÄŸini Ã§Ã¶pe atma', 'SÄ±fÄ±r atÄ±k', 'Ã‡evreni temiz tut geleceÄŸini koru' yazÄ±larÄ± yazÄ±ldÄ±.

Turizmciler, yÄ±lbaÅŸÄ± gÃ¼nÃ¼nÃ¼n hafta iÃ§ine denk gelmesi nedeniyle konaklama tesislerinde rezervasyonlarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. GÃ¼nÃ¼birlik gelecek olanlar iÃ§in Yat LimanÄ± ve oteller bÃ¶lgesi olarak adlandÄ±rÄ±lan UzunyalÄ± mevkisindeki kafeterya ile restoranlarda yerel sanatÃ§Ä±lar canlÄ± mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde kiÅŸi baÅŸÄ± 80 ile 300 lira arasÄ±nda yÄ±lbaÅŸÄ± eÄŸlencesi dÃ¼zenleyecek.

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