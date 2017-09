Marka Kent Mersin Yolunda

Türkiye’nin küresel markalarından biri olan Hürriyet ailesi ve TÜRSAB yetkilileri ile birlikte düzenlediğimiz ‘Mersin’i Keşfet’ gezisi, bugüne kadar uyguladığımız yönetim anlayışımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. İlimizin ‘marka kent’ olma yolundaki umutlarını daha da güçlendirmiştir.

Mersinli şair Ümit Yaşar Oğuzcan’a; “Bir daha dünyaya gelirsem eğer, İsterim ömrümün her senesinde Günlerim hep böyle geçsin Mersin’de” dedirtecek kadar güzel; şiirlere, şarkılara, hikâyelere konu olmuş büyülü bir destan kentidir Mersin. Akdeniz mavisi ile Toros yeşilini buluşturan 321 kilometrelik sahil şeridi ve açık hava müzesini andıran benzersiz tarihî eserleriyle, ülkemizin önde gelen kültür ve turizm kentlerinden biridir. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgesi, limanı, lojistik imkânları, 50 bin üniversite öğrencisi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve AR-GE çalışmalarıyla, gelişmeye açık bir sanayi ve teknoloji kentidir. Yüzölçümünün yüzde 25’i tarım arazisi olan; ülkemizin yaş meyve üretiminin yüzde 11’ini, muz üretiminin yüzde 72’sini, çilek üretiminin yüzde 35’ini, limon üretimininse yüzde 57’sini karşılayan, 12 ay aralıksız üretim yapılan emsalsiz bir tarım kentidir. Her yıl düzenlenen onlarca ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan ilimizin sportif altyapısı, 2013 Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen tesislerle daha da güçlenmiştir. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra ilimiz, Türkiye’nin hatta tüm insanlığın aynası gibidir. Demografik bakımdan farklı din, kültür ve etnik topluluklara mensup insanların kader birliği ettiği ilimizde yüzyıllar boyunca oluşan kardeşlik kültürü, üzerine hassasiyetle titrediğimiz bir insanlık senfonisidir. Kimimizin doğduğu, kimimizin büyüdüğü, kimimizin sonradan göç edip yurt edindiği cennetten bir köşedir Mersin… Burada yaşama gerekçelerimiz farklı olsa da “Mersin’e sevdalanmak” noktasında tüm hemşehrilerimizle aynı duyguları paylaştığımızdan eminim. Hepimiz sevdalandık Mersin’e… Hayallerimizi, Akdeniz’in büyülü maviliklerinde büyüttük. Ham yüreklerimizi Akdeniz’in sımsıcak güneşiyle olgunlaştırdık. Ağız tadıyla bağdaş kurduğumuz sofralarımızı, Çukurova’nın bereketli topraklarından fışkıran nimetlerle donattık… Kısacası; havasına, suyuna, toprağına, insanına sevdalandık Mersin’in… Dünyalık hırslarımız ve siyasi hesaplarımız değil bu aşktır rotamızı çizen, vizyonumuzu belirleyen, aşılmaz denilen dağları aştıran… 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimini şahsıma ve mesai arkadaşlarıma emanet eden Mersin halkının beklentilerini tam olarak karşılamak, ilimizi hak ettiği yere taşımak için bu aşkla çalışıyoruz. Üretim ya da tüketim öznesi değil kutsal bir emanet olarak gördüğümüz insanımızın sağlığını, huzurunu, refahını, fikren ve ruhen gelişimini öncelikli görev kabul ederek projeler üretiyoruz. Tahrip edilmiş bir doğal ve tarihi çevrenin ikamesinin mümkün olmadığının farkında olarak; her bakımdan sağlıklı bir yaşam döngüsü oluşturmak amacıyla, “herkes için ve her şey için sürdürülebilirlik” anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu bağlamda Mersin’imizin sadece günümüzdeki zenginlikleriyle değil, dokuz bin yıllık birikimleriyle yakından ilgileniyoruz. Bizden önce bu topraklarda kurulmuş uygarlıkların tüm birikim ve hatıralarına saygı duyuyoruz… Yaklaşık 2 milyon hemşehrimizle birlikte kader birliği ettiğimiz güzel Mersinimizi, hep birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefine doğru azimle, kararlılıkla yürüyoruz. 17 Mart 1923’te ilimizi ziyaret eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Mersinliler! Mersin’e sahip çıkınız” tavsiyesini, kutlu bir direktif olarak kabul ediyoruz. Türkiye’nin küresel markalarından biri olan Hürriyet ailesi ve TÜRSAB yetkilileri ile birlikte düzenlediğimiz “Mersin’i Keşfet” gezisi, bugüne kadar uyguladığımız yönetim anlayışımızın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. İlimizin “marka kent” olma yolundaki umutlarını daha da güçlendirmiştir. Türkiye’nin en etkili kalemlerinin ve turizme yön veren isimlerin ilimizi yakından tanımalarını sağlayan bu etkinlik, Mersin’in çeşitli sektörlerdeki potansiyeli hakkında ülke kamuoyunda önemli bir farkındalık oluşturacaktır. İlimiz ve ülkemiz adına yeni kapılar açacağını düşündüğüm bu güzel organizasyon dolayısıyla Hürriyet ailesine ve TÜRSAB yetkililerine Mersin halkı adına yürekten teşekkür ediyorum; bundan sonraki keşif yolculuklarında başarılar diliyorum.