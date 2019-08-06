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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mardin'de sergilenen bin 500 yıllık toplu mezarlık
Seyahat
DHA
06.08.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Mardin'de sergilenen bin 500 yıllık toplu mezarlık

Mardin'deki Dara Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları sonucu 9 yıl önce bulunan ve geçen yıl ziyarete açılan bin 500 yıllık toplu mezarlık, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Mardin'deki en önemli yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti'nde, Roma döneminde, "Yeniden Diriliş" törenlerinin yapıldığı bin 500 yıllık mezarlık geçen yıl sergiye açıldı.

Mardinde sergilenen bin 500 yıllık toplu mezarlık

Dünyada ilk kez sergiye açılan toplu mezarlığın içinde insanlara ait kemiklerin yanında değer verdikleri eşyalar da bulunuyor. MS 6'ncı yüzyılda oluşturulan alanın, Hristiyanlık inancındaki, "Yeniden Diriliş" ayinleri için Romalılar tarafından inşa edildiği tespit edildi.

Mardinde sergilenen bin 500 yıllık toplu mezarlık

Yeniden diriltme sahnesi kabartmalara işlenmiş

Toplu mezar, ana kayanın oyulmasıyla 3 kattan oluşuyor. Üst kat, ritüel sahnelerinin sergilendiği alan. Orta kat, dört kenarında bulunan tonozlu mezarlarda çoklu gömülerin yapıldığı, alt kat ise toplu gömüler için kullanılan alan. 2010 yılında yapılan arkeolojik kazılar sırasında, mezarın alt katında yüzlerce insana ait mezar açığa çıkarıldı. 

Mardinde sergilenen bin 500 yıllık toplu mezarlık

Toplu mezara giriş, üzerinde kabartmalar bulunan görkemli bir kapıyla sağlanıyor. Kabartmanın üzerinde ölülerin yeniden diriltilme sahnesi işlenmiş. Kabartmanın sol tarafında kanatlı bir figür bulunuyor. Galeri toplu mezarın, rahat ve uygun koşullarda ziyaret edebilmesi için girişi cam cephe ile kapatılarak, ziyaretçiler için yürüyüş platformu oluşturuldu.

Mardinde sergilenen bin 500 yıllık toplu mezarlık

3 bin kişilik toplu mezar

Alanda 3 bin kişilik toplu mezarın olduğunu anlatan Mardin Kültür ve Turizm İl Müdürü Alaaddin Aydın, Dara Antik Kenti’nin, 'askeri garnizon şehri' olarak kurulduğunu belirtti.

Mardinde sergilenen bin 500 yıllık toplu mezarlık

Bin 500 yıldır mezarlık olarak kullanılan alanın turizm için çok önemli bir değer taşıdığını anlatan Aydın, mezarda bulunan 3 binin üzerinde kişiye ait olan insan kemiklerinin yeniden dirilecekleri gün için bu mezarda toplandıklarını tahmin ettiklerini söyledi.

Mardinde sergilenen bin 500 yıllık toplu mezarlık

Aydın, "Savaşta öldürülenlere ithafen, Doğu Romalılar tarafından 591 yılında yaptırılmış. Dünyada başka örneği olmayan bir yer. 2010 yılında Mardin Müze Müdürlüğü tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında yapının alt katında yüzlerce insana ait kemik ile birlikte o döneme ait değerli olan kandiller ve su kapları bulunmuştur" dedi.

Mardinde sergilenen bin 500 yıllık toplu mezarlık

Gömülenlerin cennete gideceği inancı

Dara Mahalle Muhtarı İbrahim Bilgiç, Dara'da ziyaretçi artışının olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye’de eşi ve benzeri olmayan bir yer, doğunun Efes'i diyoruz biz buraya. Toplu mezarlığa yoğun bir şekilde ziyaretçi var. Bunun daha da artacağını bekliyoruz. Galerideki orta katta o dönemin komutanları, büyüklerinin mezarları en altta ise 3 bine yakın kişiye ait toplu bir mezar var. Buraya gömülenler inançlarına göre cennete gidileceği inancına sahip oldukları için imtiyazlı bir yerdi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir mezar yapısı. Hem ibadet, hem yakılan ölüler, hem de topluca buraya gömülmeleri ile dünyada buna benzer bir yapı başka bir yerde yok."

 

 

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