Manisa lalesini koparana 60 bin lira ceza var!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriManisa lalesini koparana 60 bin lira ceza var!
GeriSeyahat Manisa lalesini koparana 60 bin lira ceza var!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Manisa lalesini koparana 60 bin lira ceza var!
Seyahat
DHA
02.05.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Manisa lalesini koparana 60 bin lira ceza var!

Manisa’daki Spil Dağı Milli Parkı’nda yetişen Manisa Lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte yüzünü gösterdi. Çevre kanununa göre ise koruma altındaki laleyi koparmanın cezası 60 bin 163 lira.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spil Dağı’nda yetişen Manisa Lalesi için daha önce hazırlanan Tür Eylem Planı’na göre nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için para cezası uygulanmaya başlandı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na göre geçen yıl 48 bin 625 lira olan cezanın miktarı bu yıl 60 bin 163 liraya çıktı. Lalenin yanı sıra soğanını toplayan vatandaşlara da aynı miktarda para cezası kesilecek.

Manisa lalesini koparana 60 bin lira ceza var

10 YILDIR MANİSA LALELERİNİ FOTOĞRAFLIYOR
Manisa Lalesi’ni görmek isteyen doğaseverler ise bölgeye akın etmeye başladı. Spil Dağı’ndaki laleleri görmek ve fotoğraflamak için 10 yıldır bölgeye geldiğini belirten Şükrü Sezer, "Manisamızın adeta simgesi haline gelmiş Manisa lalelerini, her yıl gelip bu günlerde fotoğraflıyoruz. Burası Manisa’nın koruma altına alınmış bir bölgesi.

Manisa lalesini koparana 60 bin lira ceza var

Manisa lalelerini koparanlara uygulanacak ceza yasasından çok memnun olduk. Ağır cezalarla lalelerin koparılmaya caydırıcı olması bizleri çok mutlu etmiştir. Gelecek nesillerimizin de Manisa lalesini bilmesini istiyoruz. Bu cezai işlemlerin uygulanması en azından koparmayı caydıracaktır. Bırakın koparmayı, dokunmaya bile kıyamıyoruz" dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Altınkale turizme kazandırılıyor

Diken kelebekleri doğaya renk katıyor

Manisa lalesini koparana 60 bin lira ceza var!

Aydın'da renkli festival