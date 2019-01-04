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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Malezya'nın yerel toplulukları başkentteki müzede tanıtılıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
04.01.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Malezya'nın yerel toplulukları başkentteki müzede tanıtılıyor

Ülkenin en eski halkları olan Orang Asli'lerin kültürlerine ait malzemeler ve el sanatı çalışmaları Kuala Lumpur'daki müzede bulunuyor.

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Malezya'da yaşayan en eski halk olarak bilinen, "Orang Asli" (yerli halk) olarak adlandırılan toplulukların kültürü, ülkenin başkenti Kuala Lumpur'daki Orang Asli El Sanatları Müzesi'nde tanıtılıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerindeki kırsal alanlarda yaşayan ve 18 farklı kabileye ayrılan yerli halklar, ahşap işlemedeki becerileriyle tanınıyor. Başkentte 1987'de açılan müze, her kabilenin yaptığı ahşap el sanatlarından numuneleri ziyaretçilerine sunuyor. Müzenin girişinde ziyaretçileri, Mah Meri ve Jah Hut kabilelerine mensup zanaatçıların yaptığı ahşap heykel ve geleneksel maskeler karşılıyor.

Malezyanın yerel toplulukları başkentteki müzede tanıtılıyor



Ahşap heykeller arasında cengal ağacından yapılan "Maymunların Kralı" isimli çalışma en çok dikkati çeken heykeller arasında yer alıyor. Müzenin iç bölümlerinde, Orang Asli'lerin günlük hayatlarının yanı sıra tekstil, sanat, tıp ve dekorasyon alanında kullandıkları eşyalar sergileniyor. Müzede "Sepili" adlı yerel halkların kullandığı geleneksel tıp malzemeleri de bulunuyor. Hasta tedavi ritüellerinde kullanılan bu küçük aletlerin, ruhu hastalıktan arındırarak tedavi ettiğine inanılıyor. Orang Asli'lerin ritüellerinde dekor amaçlı kullandıkları palmiye ağacı yaprağından yapılan küçük süslemeler de müzede büyük ilgi görüyor.

Malezyanın yerel toplulukları başkentteki müzede tanıtılıyor

Malezyanın yerel toplulukları başkentteki müzede tanıtılıyor


Savaş malzemeleri ve enstrümanlar ilgi görüyor

Müzede yerel toplulukların günlük yaşamlarına ait unsurların yanı sıra savaş malzemeleri ve enstrümanlar da bulunuyor. Enstrümanlardan yerel toplulukların burunlarıyla çaldığı "pensol" isimli flüt ile geleneksel silahlardan "Sumpit Kayu" olarak adlandırılan
üfleyerek ok atılan boru, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Müzede Orang Asli kabilelerinin el sanatlarının yanı sıra yerel toplulukları anlatan belgeseller de ekrana yansıtılıyor. Müze, haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Malezya topraklarına milattan önce 2500 ile 1500 yılları arasında yerleştikleri bilinen Orang Asli'ler, ülkenin kırsal bölgelerinde kendilerine has yaşam şekillerini ve kültürlerini korumayı sürdürüyor. Toplam nüfusu 110 bin olan ve çoğunlukla fakirlik içinde hayatlarını sürdüren Orang Asli'lerin ekonomik şartlarını iyileştirmek için devlet, bu topluluk üyelerine imtiyazlar sağlayan politikalar uyguluyor.

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