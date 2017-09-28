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Maldivler’in yüzen sineması: Cinema Paradiso

Maldivler’de yer alan 'Cinema Paradiso' bölgenin tek 'su sineması' olma özelliğini taşıyor. Etkileyici yapısıyla pek benzerine rastlanılmayan deneyimler sunan bu sinema izleyicilerine unutulamayacak anılar vadediyor.

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Eşi benzerine pek rastlanılmayan bir deneyim sunan bu sinema salonu misafirlerine bir filmin izleneceği en keyifli atmosferi vaat ediyor. Lagünün üzerine kurulu oturma alanlarında yayılarak dev akranda film izlemenin tadını sonuna kadar çıkaran sinema severler buraya bayılıyor.

Maldivler’in yüzen sineması: Cinema Paradiso

İzleyicilere verilen bluetooth bağlantılı kulaklıklar sayesinde filmle ve doğayla iç içe bütünleşme imkanı sunuluyor. Misafirler, tercih ederlerse filmlerini bu büyülü atmosferde romantik bir akşam yemeği eşliğinde de seyredebiliyor Cennetten bir köşeyi andıran bu sinema salonu, izleyicilere eşsiz bir mekanda keyifli bir deneyim imkanı tanıyor.

Maldivler’in yüzen sineması: Cinema Paradiso


Kaynak: Hürriyet Haber

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Maldivler’in yüzen sineması: Cinema Paradiso
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