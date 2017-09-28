Maldivler’in yüzen sineması: Cinema Paradiso

Eşi benzerine pek rastlanılmayan bir deneyim sunan bu sinema salonu misafirlerine bir filmin izleneceği en keyifli atmosferi vaat ediyor. Lagünün üzerine kurulu oturma alanlarında yayılarak dev akranda film izlemenin tadını sonuna kadar çıkaran sinema severler buraya bayılıyor.







İzleyicilere verilen bluetooth bağlantılı kulaklıklar sayesinde filmle ve doğayla iç içe bütünleşme imkanı sunuluyor. Misafirler, tercih ederlerse filmlerini bu büyülü atmosferde romantik bir akşam yemeği eşliğinde de seyredebiliyor Cennetten bir köşeyi andıran bu sinema salonu, izleyicilere eşsiz bir mekanda keyifli bir deneyim imkanı tanıyor.







