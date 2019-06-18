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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
İHA
18.06.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Mahalleliler tarafından bulundu! Keşfedilmeyi bekliyor...

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Taşönü mahallesinde mahalleliler tarafından bulunan mağara keşfedilmeyi bekliyor.

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Trabzon'un Araklı ilçesindeki Taşönü mahallesinde çimento ham maddesinin alındığı bölgede mahalle sakinleri tarafından geçtiğimiz yıllarda bir mağara bulundu. Bölgede yapılması planlanan çöp tesisi alanında bulunan mağarada sarkık ve dikitler gözlenirken, mahalle sakinleri mağaranın turizme açılmasını istiyor. Taşönü mahallesi sakinlerinden Özcan Çebi, mağaranın bulunduğu alanda çöp tesisi yapılmak istendiğini belirterek, mağaranın denize yakın olmasına akademisyenlerin bile şaşırdığını söyledi.

Mahalleliler tarafından bulundu Keşfedilmeyi bekliyor...

Mahalleliler tarafından bulundu Keşfedilmeyi bekliyor...



Can güvenliğinden dolayı mağaranın deşifre edilmek istemediğini dile getiren Çebi, "Burayı ilk bulan yöre sakinleri. Burası Trabzon çimentonun hammadde aldığı bölgenin içi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi çöp tesisi yapmayı düşündüğü bölgenin tam içindeyiz. Yetkililere sesimizi duyurmak için resmi kurumlara müracaatta bulundu.

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Bu konuda maalesef sesimizi pek duyuramadık. Buraya üniversiteden hocalar, bilim adamları geldi. Burası ileriye doğru gidiyor. Turizm açısından çok iyi potansiyelin olduğunu söylediler. Burada çok farklı şekillerde sarkıklar ve mağara gülleri olduğunu hocalar bize söylediler. Bu tarz şekiller sahile yakın bir yerde olması imkânsız diyor hocalar. Bunlar deniz seviyesinden çok daha yüksek kesimlerde olabileceğini bize söylediler. Bunların deniz seviyesine yakın olmasına onlarda şaşırdı. Tarihçesini bilemiyoruz. Bunlar milyonlarca yıl önce oluşmuş şekiller.

Mahalleliler tarafından bulundu Keşfedilmeyi bekliyor...

Mahalleliler tarafından bulundu Keşfedilmeyi bekliyor...



Buraya gelen oluyor ancak biz fazla can güvenliğinden dolayı deşifre etmek istemiyoruz. Hedefimiz burayı devlet yetkililerimiz görüp burayı turizme kazandırmasını istiyoruz. Çünkü bu bir doğa harikası. Burası çöp için heba olmasını istemiyoruz. Burada buna benzer mağaralarda var. Toplam 5 tane mağara var. Ancak bunların birbirleriyle bağlantıları olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.

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