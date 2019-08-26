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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Maceraseverlerin yeni gözdesi 'Paddle'
Seyahat
Anadolu Ajansı
26.08.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Maceraseverlerin yeni gözdesi 'Paddle'

Sörf tahtası ve kürekle yapılan, denge hakimiyetine dayalı kürek sörfü, maceraseverlerden yoğun ilgi görüyor.

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Sörf tahtası ve kürekle yapılan, denge hakimiyetine dayanan kürek sörfü (paddle), maceraseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Maceraseverlerin yeni gözdesi Paddle

Sörfün aksine göl, nehir ve akarsularda dalga veya rüzgar olmasa dahi kolaylıkla ve profesyonellik gerektirmeden yapılabilen paddle, hemen her kesime hitap ediyor.

Maceraseverlerin yeni gözdesi Paddle

Spora ilgi son iki senede arttı

İsviçre'de yıllarca yaşadıktan sonra memleketi Düzce'ye gelen ve sporun tanıtımı için Melen Çayı, Efteni Gölü ve birçok gölette kürek sörfü yapan Düzce Kürek Sörfü Temsilcisi Abdullah Şahin, son iki yılda bu spora ilginin beklenenden fazla arttığını söyledi.

Maceraseverlerin yeni gözdesi Paddle

Kürek sörfünün sadece Türkiye'de değil, dünyada da hızla yayıldığına işaret eden Şahin, "Bu sporda zorluk derecesi çok düşük.

Maceraseverlerin yeni gözdesi Paddle

Malzemenin taşınması ve kurulumu çok kolay. Kol ve karın kaslarını inanılmaz geliştiriyor. Özellikle kadınlar tarafından çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Maceraseverlerin yeni gözdesi Paddle

Şahin, Düzce'nin bu spor için ideal bir şehir olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Durgun suları, göller, çayları ile bu yöre spora çok uygun. Turizm çeşitliliği anlamında sadece belirli mekanların tanıtımıyla doğa turizmi geliştirilmez. Buna benzer sporları turizmin içine katarak gelişim sağlanır.

Maceraseverlerin yeni gözdesi Paddle

Düzce, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında, yanıbaşımızda 27 milyon insan yaşıyor. Bu iki metropolde doğa ve macera sporlarıyla ilgili büyük talep var. Bu kaynakları iyi değerlendirebilirsek hem istihdam sağlar hem de maceraseverlere iyi imkanlar sunarız."

Maceraseverlerin yeni gözdesi Paddle

 

 

 

 

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