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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri
Seyahat
Gürhan Kara / İnstagram: @tadindaseyahat
10.05.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri

Yakın zamanda bir Los Angeles gezisi planlıyorsanız gittiğinizde şehrin bütün güzelliklerini görebileceğiniz noktalar bu listede yer alıyor. İşte Los Angeles'ın en güzel manzaralı yerleri...

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QUE Skyspace

Los Angeles’ın en yeni eğlencesi 300 metrelik US Bank binasının terasında açılmış olan OUE Skyspace gözlem katı ve burada yer alan camdan kaydırak. Binanın dışında yer alan kaydıraktan bir kat aşağıya cam üzerinde kayıyorsunuz ve adrenaliniz tavan yapıyor.

Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri

Gözlem katından bütün Los Angeles’ı görmek mümkün. Terasa çıkış 26 USD.

Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri

Stahl House

Stahl House Hollywood tepelerinde yer alan ve Stahl adlı bir aileye ait olan bir malikane. Ancak aile bu evi müze olarak değerlendirmeyi tercih etmiş. Milyon dolarlık evlerin arasında yer alan ve enfes bir Los Angeles manzarasına sahip olan evin fiyatı 23 milyon dolar! Müze 65 dolara geziliyor ve çok önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Mimari severler ve milyon dolarlık evlerde Hollyood yıldızları gibi hissetmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir müze!

Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri

Griffith Observatory

Şehrin en ünlü gözlemevi. Hollywood tepelerinde en iyi noktada konumlanmış. Şehir bir uçtan diğerine ayaklarınızın altında. Gözlemevinin dışından şehri izlemek ücretsiz. Ancak otopark sıkıntılı. Mümkünse haftaiçi 12:00den önce gidin. Hem daha tenha hem de otoparklar 12:00ye kadar ücretsiz.

Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri

Getty Museum

Şehrin eşsiz müzelerinden bir diğeri Getty Museum. Los Angeles’ı en iyi gören tepelerden birinde yer alıyor. Müzeyi gezmek ücretsiz ancak otoparkı ücretli. Aracınızı park edip LA manzaralı tramvay ile müzeye ulaşıyorsunuz...

Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri

Perch

Akşam üzere gün batımı eşsiz bir downtown manzarası için gidilecek adres Perch adlı teras barı. Downtown’ın kalbi Persching Square’de yer alan bara 6dan önce giderseniz güzel bir yer bulabilirsiniz. Sonrasında çok kalabalıklaşıyor.

Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri

Echo Park Lake

1900lerin başında Silverlake’de sulama amaçlı yapılmış göl şimdilerde şehrin spor ve sayfiye alanlarından biri. Buradan da göl önde, downtown Los Angeles arkada harika bir manzara sizi bekliyor.

Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri

The Grove

Eğer 5 kuruş harcamadan şehrin göbeğinde harika bir manzara fotoğraflamak isterseniz o zaman açık hava avmsi The Grove’un otoparkının 8. Katına çıkın ve eşsiz Los Angeles manzarasının keyfini çıkarın. Levhalarda fotoğraf çekimi yapmak yasaktır yazısına aldırmayın sonuçta dergi için moda çekimi yapmayacaksınız...

Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri

Arts District

Bir başka film karesi gibi Los Angeles downtown manzarası için şehrin hip bölgesi Arts District’e gidin ve gökdelenlerle dolu downtownu buradan fotoğraflayın. Gitmişken göz alıcı duvar sanatlarını da fotoğraflayabilirsiniz...

Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri

Plajlar

Uçsuz bucaksız plajların şehri Los Angeles. Bembeyaz kumlar okyanus boyunca kmlerce uzanıyor. Venice Beach, Manhattan Beach ve Santa Monica harika kareler yakalabileceğiniz bölgelerin başında geliyor. Okyanusu arkanıza alın ve kumların ardından yükselen şehir manzarasını fotoğraflayın...

Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri

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