Los Angeles’ın en güzel manzaralı yerleri
Yakın zamanda bir Los Angeles gezisi planlıyorsanız gittiğinizde şehrin bütün güzelliklerini görebileceğiniz noktalar bu listede yer alıyor. İşte Los Angeles'ın en güzel manzaralı yerleri...
QUE Skyspace
Los Angeles’ın en yeni eğlencesi 300 metrelik US Bank binasının terasında açılmış olan OUE Skyspace gözlem katı ve burada yer alan camdan kaydırak. Binanın dışında yer alan kaydıraktan bir kat aşağıya cam üzerinde kayıyorsunuz ve adrenaliniz tavan yapıyor.
Gözlem katından bütün Los Angeles’ı görmek mümkün. Terasa çıkış 26 USD.
Stahl House
Stahl House Hollywood tepelerinde yer alan ve Stahl adlı bir aileye ait olan bir malikane. Ancak aile bu evi müze olarak değerlendirmeyi tercih etmiş. Milyon dolarlık evlerin arasında yer alan ve enfes bir Los Angeles manzarasına sahip olan evin fiyatı 23 milyon dolar! Müze 65 dolara geziliyor ve çok önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Mimari severler ve milyon dolarlık evlerde Hollyood yıldızları gibi hissetmek isteyenler için kaçırılmaması gereken bir müze!
Griffith Observatory
Şehrin en ünlü gözlemevi. Hollywood tepelerinde en iyi noktada konumlanmış. Şehir bir uçtan diğerine ayaklarınızın altında. Gözlemevinin dışından şehri izlemek ücretsiz. Ancak otopark sıkıntılı. Mümkünse haftaiçi 12:00den önce gidin. Hem daha tenha hem de otoparklar 12:00ye kadar ücretsiz.
Getty Museum
Şehrin eşsiz müzelerinden bir diğeri Getty Museum. Los Angeles’ı en iyi gören tepelerden birinde yer alıyor. Müzeyi gezmek ücretsiz ancak otoparkı ücretli. Aracınızı park edip LA manzaralı tramvay ile müzeye ulaşıyorsunuz...
Perch
Akşam üzere gün batımı eşsiz bir downtown manzarası için gidilecek adres Perch adlı teras barı. Downtown’ın kalbi Persching Square’de yer alan bara 6dan önce giderseniz güzel bir yer bulabilirsiniz. Sonrasında çok kalabalıklaşıyor.
Echo Park Lake
1900lerin başında Silverlake’de sulama amaçlı yapılmış göl şimdilerde şehrin spor ve sayfiye alanlarından biri. Buradan da göl önde, downtown Los Angeles arkada harika bir manzara sizi bekliyor.
The Grove
Eğer 5 kuruş harcamadan şehrin göbeğinde harika bir manzara fotoğraflamak isterseniz o zaman açık hava avmsi The Grove’un otoparkının 8. Katına çıkın ve eşsiz Los Angeles manzarasının keyfini çıkarın. Levhalarda fotoğraf çekimi yapmak yasaktır yazısına aldırmayın sonuçta dergi için moda çekimi yapmayacaksınız...
Arts District
Bir başka film karesi gibi Los Angeles downtown manzarası için şehrin hip bölgesi Arts District’e gidin ve gökdelenlerle dolu downtownu buradan fotoğraflayın. Gitmişken göz alıcı duvar sanatlarını da fotoğraflayabilirsiniz...
Plajlar
Uçsuz bucaksız plajların şehri Los Angeles. Bembeyaz kumlar okyanus boyunca kmlerce uzanıyor. Venice Beach, Manhattan Beach ve Santa Monica harika kareler yakalabileceğiniz bölgelerin başında geliyor. Okyanusu arkanıza alın ve kumların ardından yükselen şehir manzarasını fotoğraflayın...
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