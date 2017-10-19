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Longozun sonbahardaki güzelliği havadan görüntülendi

Kırklareli'ndeki, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları, sonbaharda görsel şölen sunuyor.

AA
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Yaklaşık 2 bin 511 dönüm büyüklüğündeki, içerisinde 4 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip orman, yazın çiçeklerin ve doğanın yeşilliği, derelerin şırıltısı ile misafirlerine ev sahipliği yaparken, sonbaharda adeta yaza veda etmenin sessizliğine bürünüyor.     

Longozun sonbahardaki güzelliği havadan görüntülendi

İçerisinde 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 çeşit kuş barındıran longoz ormanları sonbaharda da güzellikleriyle dikkati çekiyor. Sonbahar ile orman içi patika yolların yanı sıra derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar ile yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.  Sonbaharın güzelliğinde huzur bulmak isteyen bazı yerli ve yabancı turistler ise bölgede çadır kurup kamp yapıyor.

Longozun sonbahardaki güzelliği havadan görüntülendi

Avrupa'nın en eski çiftçi yerleşiminin de olduğu Demirköy ilçesine 20, Kırklareli'ne 100, Edirne'ye 165, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıkta bulunan Longoz Ormanları, deniz ve doğa turizmini bir arada sunan yeşil ve mavinin buluştuğu bir doğa harikası olarak görülmeye değer ender yerler arasında bulunuyor. AA ekibi longoz ormanlarının eşsiz güzelliklerini drone ile görüntüledi.

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“Longoz Ormanları sonbaharda ayrı bir güzel”

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, longoz ormanlarının sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi. Longoz ormanlarının görülmeye değer ender yerlerden olduğunu belirten Deniz, şöyle konuştu:  


Longozun sonbahardaki güzelliği havadan görüntülendi
   

“Her mevsim ayrı bir güzelliği olan Longoz Ormanları sonbaharda farklı renklere bürünerek misafirlerine eşsiz güzellik sunuyor. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken longozlar, bu mevsimde de misafirlerini ağırlıyor. Özellikle fotoğrafçılar burada eşsiz kareler yakalayabiliyor. Longoz Ormanları, yürüyüş parkurları ve çeşitli düzenlemeleriyle de doğa severler tarafından çok beğeniliyor.” diye konuştu. Deniz, tüm yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz güzelliği görmeye davet etti.

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Kaynak: AA

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Longozun sonbahardaki güzelliği havadan görüntülendi
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