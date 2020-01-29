Londra’da lezzet keşfi

Birçok kişi için Kraliyet ailesi, iki katlı kırmızı otobüsleri, Thames Nehri, hiç durmadan yağan yağmuruyla sembolleşen Londr, barındırdığı ülke mutfaklarıyla da dünya liderliğini elinden bırakmıyor. Yıllardır her ay onlarca yeni restoran açılır ve onlarcası da kapanır. Ama amaç hep daha iyi lezzetleri bulmak, hiç yapılmayanı, hiç sunulmayanı sunmaktır başkentte.









Dünya mutfağından seçmeler

20 yılı aşkın süredir Londra’da yaşıyorum. Dünyayı üç defa dolaştım. En sevdiğim dünya mutfağı da Tayland mutfağı ve en lezzetli Taylan yemeğini de Londra’da yiyorum. Londra’ya gelip de kötü bir yemek tecrübesi yaşamanız imkansız. En lezzetli Türk yemeğini bile Londra’da yiyorum desem şaşırmayın. İşletmelerin Londra’da özel olmayan hiçbir şeyi yaşatma şansları yok. Bu sebeple yapılanın en iyisi hayat buluyor Londra’da.

Dorchester Hotel

Dünya yemeği deyince akla ilk gelenler arasında Çin mutfağı var. Londra’da en çok bilinen Çin restoranı Hakkasan olmasına rağmen eğer gerçek bir Pekin Ördeği yemek isterseniz mutlaka Dorchester Otele gitmenizi tavsiye ederim. Servisi çok çok iyi ve bugüne kadar Londra’da yediğim en lezzetli Çin yemekleri burada yapılıyor. Hem de diğer restoranlardan fiyat olarak da çok uygun.









Thai Tho

Pek çok kişi için Londra’daki tartışmasız en iyi Tayland yemeği Wimbledon’daki Thai Tho. Yıllardır üst üste en iyi Thai restoranı seçilen Thai Tho malzemelerini Tayland’tan getirdiği ve sadece Taylandlı şefler çalıştırdığı için şehrin en popülerlerinden biri.

Benares

Mayfair’deki Benares Hint lokantası benim en sevdiğim mekânlardan biri. Lezzetli bir Hint Yemeği yemek isterseniz yemekler çok lezzetli ve servisi de mükemmel.

Al Sultan

Londra’nın en lezzetli Lübnan yemeğini burada bulabilirsiniz. Helal sertifikası bulunan Al Sultan Londra’ya gelen Müslüman ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekân. Özellikle mezeleri ve tatlılarını mutlaka denemelisiniz.









L’Escargot Restaurant

Soho’daki Londra’nın en eski ve en ünlü Fransız restoranına mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Etleri ve birbirinden lezzetli yemekleriyle yıllardır başkentin en çok tercih edilen Fransız restoranı olarak ününü elinden bırakmıyor.

Hiç vazgeçemediklerim

Kral Kahvaltısı Sofra’da

Başkentin en popüler Türk restoranı ise Mayfair ve St Christophers Place’deki Sofra restoranı. Türk restorantı deyince Londra’ya gelenlerin mutlaka uğramadan dönmediği Sofra son yıllarda menüsünü geliştirerek Türk kahvaltısını da ekledi. Türk kahvaltısı özlerseniz mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Birbirinden değişik pideler ve simit restoranın fırınında her sabah hazırlanıyor. Ayrıca kullanılan krema ve yumurtalar da Prens Charles’ın çiftliğinden. Reçel yok ama kaymak üzerinde çok az gül reçeli geliyor. Harika bir lezzet. Türkiye’de bile böyle bir kahvaltıyı bulamıyorum. Tam organik ve denemeye değer.

Nobu

Park Lane’deki Nobu restoranı vazgeçilmezlerim arasında. Burada mutlaka Black Cod, Sashami salatası, kızarmış karides yemenizi tavsiye ederim. Ayrıca çikolatalı suflesi de harika. Londra’da başka hiçbir yerde bu kadar lezzetli sufle bulamayacağınızı garanti edebilirim.









Gales

Londra’nın en iyi balık ve patates restoranı. Nothinghill Gate’deki bu restorant geleneksel Fish &Chips yemek isteyenler için en lezzetli seçenek . İskoçya’dan en iyi balığı getirdikleri için İngilizlerin geleneksel yemeğini burada tadabilirsiniz.

Scotts - Balıkların Kralı

Burası Londra’nın en ünlü balık lokantası. Mayfair’de bulunan lokanta İstiridye barı ile ünlü. Burada hep büyük balıklar var küçük balık bulma şansınız yok. Balıkları sossuz ve çok lezzetli. En iyi balığı alıyor ve en iyi şekilde pişiriyorlar. Fiyatları biraz yüksek.

Rules En popüler İngiliz yemekleri

Londra’nın en eski restoranı. 1798 yılından bu yana açık olan Rules en popüler İngiliz restoranı. Özellikle İngiliz yemeği yemek istiyorsanız buraya mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Covent Garden’daki restorandaki benim favori yemeğim biftekle yapılan geleneksel pie. Ayrıca özel misafirlerim geldiğinde geleneksel Pazar Rostosu için de tercih ediyorum burayı.









Simpson

Strand’daki Simpson bir başka klasik İngiliz mutfağının servis edildiği harika bir restoran. Londra’nın en gözde Pazar yemeklerinin yendiği mekân için aylar önceden yer ayırtmak zorundasınız. Londra’ya gelip de burada bir Pazar bifteği yemeden dönmemenizi tavsiye ederim. Özel sos ve sebzelerle servis edilen bifteğin tadına doyamayacaksınız.

Popüler beş çayı

Londra’nın restoranları kadar Türkiye’de “Beş Çayı” olarak bilenen İngilizlerin “Afternoon Tea” dedikleri harika mekanları var. Mekânlara geçmeden önce çay almak istiyorsanız ki mutlaka gidip görmenizi tavsiye ederim. Londra’nın en eski çay ve kahve satıcısı H.R Higgins tam 78 yıldır babadan oğula Londra’nın en güzel çaylarını satıyor.

Dukes Hotel

Mayfair’deki Dukes Hotel Londra’nın en renkli ve en lezzetli “Beş Çayı’nı sunuyor. Çay ile birlikte gelen tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar da çay seramonisinin bir parçası. Eğer gerçek bir “Beş Çayı” deneyimi yaşamak isterseniz mutlaka Dukes otelden yerinizi ayırın. Çay seçeneği de çok fazla.

Fortum and Mason

Mağazanın dördüncü katındaki kafeteryada birbirinden değişik çaylarla atıştırmalıkları bulabilirsiniz. Rezervasyon almayan ilk gelene servis yapılan kafede kapıdaki kuyruğa aldanmayın ve bekleyin. Genellikle çok popüler olduğu için uzun kuyruklar oluyor.