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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Loç Vadisi Seyir Terası'na ziyaretçi akını
Seyahat
DHA
04.09.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Loç Vadisi Seyir Terası'na ziyaretçi akını

Kastamonu ile Bartın sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Loç Vadisi Seyir Terası, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Seyir terasına gelen yerli- yabancı turistler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve video çekti.

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Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor. 2000 yılında 'milli park' ilan edilen, 37 bin 753 hektarlık Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli park' ilan edildi. Milli park, ardından Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Milli parka, ayrıca haziran ayında 'Platin Yabanıl Sertifika Ödülü' verildi.

Loç Vadisi Seyir Terasına ziyaretçi akını

Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu Cide sınırlarındaki Şenpazar yolu üzerinde bulunan, 2 kilometrelik yürüyüş yolundan ulaşılabilen Loç Vadisi Seyir Terası, ziyaretçi akınına uğruyor. Günübirlik ziyaretçiler, 1000 rakımlı seyir terasından Gömeren Kanyonu, Valla Kanyonu çıkışı, Kılıçlı Mağarası, su batığı ve Malyas Kanyonu'nu görebiliyor.

Loç Vadisi Seyir Terasına ziyaretçi akını

Seyir terasına hafta sonu gelen yerli- yabancı turistler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve video çekiyor.

Loç Vadisi Seyir Terasına ziyaretçi akını

Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, "Bartın ve Kastamonu sınırlarındaki milli park bünyesinde birçok endemik türü yer almaktadır. Kastamonu Cide Şenpazar yolu üzerinde bulunan ve yürüyerek 2 kilometre mesafedeki Loç Vadisi Seyir Terası'na günübirlik ziyaretçilerimizin ilgisi oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda buraya 2 katlı seyir terası yapmak için çalışmalarımıza başladık.

Loç Vadisi Seyir Terasına ziyaretçi akını

Özellikle 1000 rakımdan manzarayı izleyenler hayran kalıyor. Avrupa'nın en özel Küre Dağları Milli Parkı'mızı turizme en iyi şekilde kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Loç Vadisi Seyir Terasına ziyaretçi akını

 

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