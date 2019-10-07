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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent Vadisi'nde Slackline gösterisi nefesleri kesti
Seyahat
Cahit Özçelik - Bahadır Aytekin / İHA
07.10.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Levent Vadisi'nde Slackline gösterisi nefesleri kesti

Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi’de gerçekleştirilen Doğa Sporları Festivali'nde Slackline ekibi gösterileri bu yıl da yine nefesleri kesti. Türkiye Slackline Derneği Başkanı Nuri Kayserilioplu, yaptıkları sporun dışarıdan çok tehlikeli gözüktüğünü ifade ederek, “Uzaktan göründüğü zaman çok tehlikeli ama halı sahafa futbol oynamaktan 10 kat daha güvenli” dedi.

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ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde, Akçadağ Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Doğa Sporları Festivali bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Adrenalinin hiç eksilmediği festivalde, Slacklne Türkiye ekibinin yüzlerce metre yükseklikte gerçekleştirdiği ip üzerinde yürüyüş bu yıl da nefesleri kesti. Yerden 240 metre yükseklikte gerçekleştirilen gösteriler büyük ilgi görürken, vatandaşlar Slackline'i pür dikkat izledi.

Levent Vadisinde Slackline gösterisi nefesleri kesti



Slackline Derneği Başkanı ve Türkiye Slakckline Spor Kulübü sporcusu Nuri Kayserilioğlu, bu yıl da Akçadağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen festivalde bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Festivalin ilk yılında bin 210 metre ile dünya rekorunun da kırıldığını anımsatan Kayserilioğlu, her yıl festivale katılarak gösteri ve antrenman yaptıklarını ifade etti. Vatandaşların Slackline spor dalına ilgi gösterdiğini de belirten Kayserilioğlu, “İnsanlar için dışarıdan bakıldığında akıl almaz bir şey gibi görünüyor. Evet tehlikeli gözüküyor dışarıdan bakıldığında. Bizi izlerken hem heyecanlanıyorlar hem de bizim için dualar ediyorlar. Bir yandan bazıları da ‘düşecek' diye bizim cesaretimizi kırmaya çalışıyor. Tabi herkes kendi mizacına göre ya destekliyor ya da farklı şeyler söylüyor” dedi.

Levent Vadisinde Slackline gösterisi nefesleri kesti



Türkiye'de şu an az sayıda kişinin bu sporu yaptığını dile getiren Kayserilioğlu, “Yurt dışına gittiğimizde orada inanılmaz güzel sahneler görüyoruz. 7'den 70'e kadar çok büyük yaş skalasında bu spor yapılabiliyor” ifadelerine yer verdi. Slackline'nin aslında çok güvenli bir spor dalı olduğunu vurgulayan Kayserilioğlu, “Uzaktan göründüğü zaman çok tehlikeli ama halı sahada futbol oynamaktan 10 kat kadar güvenli. Çünkü bir ok sakatlıklar görüyoruz duyuyoruz. İnsanlar diğer sporları çok daha güvenli gibi görüyor ya da trafikte seyahat etmeyi çok güvenliymiş gibi görüyor. Aslında Slackline en güvenli spor dallarından bir tanesi. Biz adrenalin bağımlısı değiliz yada biz sürekli böyle ölüme karşı meydan okumak istemiyoruz. Sadece bütün güvenlik önlemlerimizi alarak, kendi sınırlarımızı güvenli sınırlar içerisinde zorlamaya çalışıyoruz” dedi.

Levent Vadisinde Slackline gösterisi nefesleri kesti



Risk oranını minimize edecek tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Kayserilioğlu, kullandıkları bağlantı noktalarının en az 2,5 ton çekerli olduğunu ifade etti. Yine üzerinde yürüdükleri iplerin de 3 tona kadar dayanıklı olduğunu ve olası bir kopmaya karşılık ise yedek ipinde olduğunu söyledi.

Levent Vadisinde Slackline gösterisi nefesleri kesti


Türkiye'nin yer yerinde olduğu gibi Malatya'dan da geçlerin Slackline için taleplerinin olduğunu ifade eden Kayserilioğlu, “Ancak Türkiye'nin genelinde şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar antrenman imkanı bulamıyor, malzeme bulamıyor, birlikte antrenman yapabileceği eğitmen yada sor arkadaşı bulamıyor. Bizimde bu derneği kurma amacımız bu. Türkiye'de Slackline'yi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bulacağımız destekler ve sponsorlar ile malzemeleri alarak ihtiyacı olanlara göndermek ve eğitmen yetiştirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Levent Vadisinde Slackline gösterisi nefesleri kesti


Trabzon'dan Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali'ne katılan Slackline sporcusu Melek Akbulut, bu spor dalı ile üniversitede Dağcılık Kulübü'nde tanıştığını belirterek, “Bu yıl üçüncü kez geliyorum buraya. Burada tüm sporları yapma fırsatı buluyorum" diye konuştu.

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