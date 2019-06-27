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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Leonardo da Vinci’nin izinde Floransa
Seyahat
Koray DURKAL / kdurkal@hurriyet.com.tr | Fotoğraf: Koray Durkal, Alamy
27.06.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Leonardo da Vinci’nin izinde Floransa

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr

Dünya tarihinin akışını değiştiren Medici Ailesi ve Leonardo da Vinci’ye olan hayranlığımdan dolayı Floransa’nın bende yeri bambaşkaydı. Büyük beklentilerle şehre ilk adımımı attığımda deyim yerindeyse büyülendim. Yüzyıllar boyunca korunmuş sokaklarıyla, kaldırımlara meşhur tabloları çizen sanatçılarıyla ve Duomo Katedrali’nin ihtişamıyla bir açık hava müzesinde gezer gibiydim.

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Rönesans döneminin zirvesi sayılan Davud Heykeli’ni gördüğümde Michelangelo’nun anatomi bilgisi karşısında adeta şapka çıkardım. Ancak başta da söylediğim gibi Dan Brown serilerini okumuş ve filmlerini izlemiş biri olarak Da Vinci tutkumla bu şehre ilgim oldukça farklıydı. Özellikle Da Vinci’nin Şeytanları dizisini izledikten sonra bakış açım çok daha farklı boyutlara ulaşmıştı.

Leonardo da Vinci’nin izinde Floransa



Rönesans’ın başlangıç noktası olan Floransa deyince akla ilk Leonardo Da Vinci geliyordu. Onun şehre sağladığı katkıyı, ürettiği eserleri ve mimariyi fark ettiğinizde güneş sanki üzerinize doğuyor gibiydi. Sana bir tepeden bakayım ey aziz Floransa diyenlerdenseniz bunun için en doğru adreslerden biri Michelangelo Tepesi. Buranın müdavimleri gün batmadan önce şaraplarıyla tepedeki yerlerini alıp şehrin keyfini doyasıya çıkarıyor. Elbette Floransa’ya kadar gelip de Ponte Vecchio Köprüsü’nden şehre bakmamak olmaz. Bu üç kemerli taş köprü yüzyıllar boyunca kentin en önemli simgelerinden biri olmayı başarmış.

Leonardo da Vinci’nin izinde Floransa



Ve şehrin en önemli simgelerinden biri olan Duomo Katedrali yani Santa Maria del Fiore. Yapımı 150 yıl kadar süren Katedralin ihtişamı öylesine göz alıcı ki turistlerin doğru ışıkla iyi fotoğraflar yakalamak için oldukça zaman harcadığı yerlerin başında geliyor. Turistlerin uzun kuyruklar oluşturduğu yerlerden biri de İncil’den çeşitli sahnelerin betimlendiği Ghiberti’nin muhteşem eseri Cennetin Kapıları.

Leonardo da Vinci’nin izinde Floransa


1550 yılında Medici Ailesi tarafından yaptırılan Boboli Bahçeleri de Floransa manzarasının en iyi izlendiği yerlerden biridir. Medici'nin eşi Eleonora di Teleodo için yaptırdığı bu şaheser, sarayın arkasından Boboli tepelerine doğru yükseliyor. Floransa’ya kadar gelmişken Uffizi ve Accademia müzelerini de görmemezlik etmeyin. Adeta rönesans için adanmış bir mabet olan bu müzelerde Michaelangelo, Da Vinci, Botticelli, Giotto ve Rafaello gibi dönemin en önemli sanatçılarının eserleri yer alıyor.

Leonardo da Vinci’nin izinde Floransa



Hem ucuz hem de lezzetli

Bu kadar yorgunluk yeter dinlenelim diyorsanız Caffe Letterario Le Murate’ye mutlaka gidin. İyi bir akşam yemeği yiyip ardından güzel bir kahve içebilirsiniz. Şehrin nabzı gün batmaya başladıktan sonra burada atıyor. Ucuz ve bölgeye has lezzetlerden tatmak istiyorsanız da La Cucina Del Ghianda’ya uğrayın. Ancak kapıda biraz sıra beklemeniz mümkün. Yemek fiyatları o kadar uygun ve çeşit o kadar bol ki bu ziyafeti yaşamadan dönmek içinizde hafif bir burukluk bırakabilir.

Leonardo da Vinci’nin izinde Floransa

Malum dönem Instagram dönemi. Takipçileri düşünmeden, fotoğrafsız seyahat olmuyor. Golden View Open Bar’a uğrayıp birbirinden şık kokteylleri fotoğraflayıp nerede olduğunuzu merak eden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Floransa’yı yaşamak size sadece görsel bir şölen sunmayacak ruhunuzda da bambaşka kapılar açacak. Benden söylemesi…

Leonardo da Vinci’nin izinde Floransa



Floransa’da görülecek yerler

Duomo Katedrali
Ponte Vecchio Köprüsü
Michelangelo Tepesi
Aziz Giovanni Vaftizhanesi
Ponte Vecchio Köprüsü
Boboli Bahçeleri
Uffizi Galerisi
Accademia Galerisi
Pitti Sarayı

Floransa’da nerede yenilir içilir?

La Cucina Del Ghianda
Caffe Letterario Le Murate
Teatro del Sale
Buca Lapi
Johnny Bruschetta

Floransa’da nerede kalınır?

Hotel David
Hotel Spadai
Grand Hotel Baglioni Firenze
Hotel Milu
Granduomo Charming Accomodation

 

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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