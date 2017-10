 Lego’nun başkenti Bıllund

1929 Buhranı bütün dünya gibi, Danimarka ekonomisini de fena vurmuştu. Mobilyacı Ole Kirk Christiansen, yeni sipariş alamadığı gibi, önceden aldığı siparişler de birer birer iptal oluyordu. Kalabalık ailesine bakması gerekiyordu. Kararını verdi: Pahalı mobilyalar yerine, zor zamanlarda da satılabilecek daha küçük şeyler üretecekti: Tahtadan oyuncaklar...







Bu kararı alırken çok üzgündü. Çünkü mobilyacılık konusunda idealleri vardı. Hayatın kendisine kötü bir oyun oynadığını düşünüyordu.

Hayat bazen böyledir işte. Siz başınıza kötü bir şey geldiğini zannederken, onun sizin için daha iyi bir ‘master plan’i vardır. Ama o sırada ne Christiansen’in ne de kuş uçmaz kervan geçmez kasabası Billund’un bu güzel plandan haberi vardı.









Uslu uslu oyna evladım

‘Leg’ Danca’da ‘oyun’ demek. ‘Godt’ ise ‘iyi... İkisini birleştirince ortaya ‘uslu uslu oyna’ anlamında ‘Lego’ çıkıyor. Christiansen 1932’de oyuncak şirketini kurdu ve bu ismi verdi. İlk başlarda tahta atlar, arabalar, trenler yapıyordu. Zamanla oyuncaklar çeşitlendi, işin içine Lego tuğlaları girdi. Çocukların yaratıcılığını ön plana çıkaran bu oyuncak tuğlalar o kadar tutuldu ki diğer oyuncakları bırakıp sadece Lego üretmeye başladılar. Bugün Lego dünyanın en büyük oyuncak üreticilerinden biri, dünyada her 6 saniyede bir 1 Lego seti satılıyor. Lego büyüdükçe doğduğu yer Billund da gelişti; her yıl, her yaştan yüzbinlerce turist çeken rengârenk bir oyuncak başkenti oldu.







Bugün şehirde Disneyland’ın Lego versiyonu olan Legoland, Lego Hotel, yeni müze ve etkinlik alanı Lego House, onun içinde de bir Lego restoranı buluyor. Geçen hafta açılışı yapılan Lego House için bir araya geldiğimiz ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Kjeld Kirk Kristiansen’le konuşuyoruz... Hâlâ Lego’nun hayat verdiği Billund’da yaşıyor. “Eğer” diye soruyorum; “Lego olmasaydı, Billund nasıl bir yer olurdu?” Gözlerimin içine bakıyor, gülümsüyor: “Sakin, inan bana çok daha sakin...”







Lego sadece Billund için değil, bütün Danimarka için önemli bir marka. Bu yüzden Lego House’un açılışına Danimarka Kraliyet Ailesi de katıldı. Prenses Mary Donaldson açılışta yaptığı konuşmada “Sadece çocukların değil, hepimizin oyun onamaya ihtiyacı var” diyerek ziyaretçileri 12 bin metrekarelik yeni merkezi keşfe davet etti.





Lego House’un kalbinde deneyim bölgeleri yer alıyor. Burada, yaratıcılığınızı farklı şekillerde keşfedebileceğiniz iki sergi alanı ve dört oyun alanı bulunuyor. Bölgeler, her biri oyun ve öğrenmenin özel bir yönünü sembolize eden dört farklı renge dayanıyor. Kırmızı yaratıcı beceriler, mavi bilişsel becerileri, yeşil sosyal becerileri, sarı ise duygusal becerileri temsil ediyor. dLego House’u her yıl 250 bin ziyaretçi gezecek. Aileler, okul grupları, markanın çalışanları, ve yetişkin Legosevenler...