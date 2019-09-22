Le Corbusier’in ‘göz alıcı şehir’leri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriLe Corbusier’in ‘göz alıcı şehir’leri
GeriSeyahat Le Corbusier’in ‘göz alıcı şehir’leri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Le Corbusier’in ‘göz alıcı şehir’leri
Seyahat
Burak Kuru
22.09.2019 - 07:47, Son Güncelleme:

Le Corbusier’in ‘göz alıcı şehir’leri

Mimarinin öncülerinden Le Corbusier’nin, Berlin’de iki dünya savaşının ardından ‘ideal yaşam’a uygun olarak hayata geçirdiği ‘Konut Üniteleri’ projeleri meraklıları için kaçırılmayacak bir durak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Birinci Dünya Savaşı ve devamında şehirlerde yaşanan yıkımlar, bu şehirlerin nasıl ayaklanacağını en önemli soru olarak dünya gündemine taşıdı... Yeniden kurulacak dünyada şehir hayatı neye benzeyecek, ihtiyaçlar nasıl şekillenecekti? Aralarında İsviçreli Le Corbusier’nin de olduğu mimar ve şehir plancıları, 1933’te bu konuya kafa yormak için bir araya geldi. Marsilya-Atina arasında seyahat eden bir geminin içerisinde yapılan tartışmalar sonucu kapsamlı bir rapor hazırlandı. Ancak o esnada yaşanan İkinci Dünya Savaşı şehirleri başka bir yıkıma daha uğrattı. Rapor da ancak 1943’te, ‘Atina Anlaşması’ adıyla yayımlandı. 33 şehirde yapılan araştırmalarla belirlenen problemlerin çözümüne yönelik manifesto niteliğindeki anlaşmada, şehirciliğin belli başlı dört işlevi; barınma, çalışma, dinlenme ve ulaşım konusundaki çözümler paylaşıldı.

Le Corbusier’in ‘göz alıcı şehir’leri



Ormandaki uzay gemisi gibi

Ortaya konan ilkelerin halen uygulandığını söyleyemeyiz. Ancak o ilkeler doğrultusunda hazırlanmış yaşam alanları bugüne kadar geldi. Le Corbusier’nin resmi olarak ‘Unite d’Habitation’ yani ‘Konut Üniteleri’ adını verdiği, ama ‘Gözalıcı Şehirler’ lakabıyla anmakatan hoşlandığı toplu konut projeleri beş noktada hayata geçirildi; Fransa’nın Marsilya, Nantes, Briey ve Firminy kentleri ile Almanya’nın başkenti Berlin. Berlin’de 1958 yılında inşa edilen ve sonradan ‘Typ Berlin’ veya ‘Corbusier Haus’ olarak anılan yapılar 17 katta 530 daireden oluşuyor. Fransa’daki örneklerinden farklı kat planlarına sahip bina 53 metre yüksekliği, 23 metre derinliği ve 141 metrelik eniyle, ormanın ortasına kondurulmuş bir uzay gemisini andırıyor.

Le Corbusier’in ‘göz alıcı şehir’leri



“Güneş, boşluk ve doğa”

Berlin Olimpiyat Stadı’na komşu olan konut üniteleri, S-Bahn’ın Olimpiastadion durağından ulaşılabiliyor. Westend bölgesinde yer alan, UNESCO Mirası Listesi’ne 2016’da dahil edilen yapının bahçesinde dolaşıp binanın girişinde, yapıldığı dönemdeki fotoğraf ve haberlerin yer aldığı ufak sergiyi ücretsiz olarak gezebilirsiniz. 60 yaşını geçen yapı, Le Corbusier’in, hemen arka cephesine yerleştirdiği rölyefte anlattığı şekliyle, doğanın ortasına yerleştirilmiş, bireylerin özgürlük alanlarının birbirlerine müdahalede bulunmadığı, iki bin kişinin yaşadığı dikey bir köy. Altını çizdiği özelliklerden maksimum verimi alan bir yapı burası: Güneş, boşluk ve doğa. Kendi sözleriyle tekrarlayalım: “Modern şehir budur işte: Güneşin altında, açık alanda, yeşillerin arasında...” Corbusier Haus’un ilk yıllara göre sayıları oldukça az olan sakinleri ne kadar önemli bir yerde yaşadıklarını farkındalar ve soracağınız sorularla ilgili size yardımcı olmaya hazırlar. Mimari meraklılarına duyurulur.

Le Corbusier’in ‘göz alıcı şehir’leri


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Dünyaca ünlü yerleri hiç böyle görmediniz! Şaşkına çevirdiler...
Gizemli odanın sırrı çözüldü! İçinde o ülkeye ait öyle şeyler saklanıyor ki...
Dünyanın en sıra dışı yerleri
Sonbaharın en güzel yaz durakları