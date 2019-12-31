Lapland: Kuzeyin sönmeyen ateşi

Kültür-sanat ve bilim merkezi

Avrupa’nın yüzölçümü olarak en büyük şehri Rovaniemi, yıl içinde birçok kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Korundi House of Culture, Rovaniemi’nin en yoğun sanat merkezlerinden biri. Kuzeyli sanatçıların eserleri burada yıl boyunca sergileniyor. Finli ünlü mimar Alvar Aalto’nun birçok eserini Rovaniemi’de görmek mümkün. “Aalto Binası” olarak da bilinen yönetim ve kültür merkezi mimarın en ünlü eserlerinden biri. Arktikum ve Pilke, bilim tutkunlarının ziyaret etmesi gereken iki önemli bilim merkezi.









Uzandığınız yerden gökyüzü şöleni

Santa Claus Ormanı ve parkında ahşap kulübeler doğa ile lüksü bir araya getiriyor. Camdan iglolar da gökyüzü manzarasını seyretmek için cazip bir seçenek. Dünya’nın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu oluşan Kuzey Işıkları, diğer adıyla Aurora Borealis, ağustosun ortasından nisan başına kadar seyredilebilir. Kuzey Kutbu’ndaysanız yaz gün dönümünde güneşi 24 saat boyunca ufukta görebilirsiniz. Rovaniemi’de ise “gece yarısı güneşi” 6 Haziran’dan 7 Temmuz’a kadar sürüyor.









Doğayla bütünleşmiş bir kent

Şehrin alametifarikalarından biri “Jätkänkynttilä” isimli köprü. Meşale şeklindeki yapı trafiğe açıldığı 1989 yılından beri Ounasvaara ile şehir merkezini birbirine bağlıyor. Rovaniemi’de Ren geyiği görürseniz şaşırmayın. Bu hayvanların şehrin simgesi olması tesadüf değil, zira Ren geyiklerinin sayısı burada insanlardan fazla.