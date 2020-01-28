Laos'un gizemli 'Kavanozlar Ovası'

Akademisyenlerin 2500 yıl öncesine tarihledikleri bu ilginç eserler, ana hatlarıyla kavanozları andırdıkları için bulundukları bölgeye de 'Kavanozlar Ovası' (Plain of Jairs) deniliyor. Yükseklikleri 1 ila 1,5 metre olan yüzlerce 'kavanoz'un yapımında ana malzeme olarak kil ve taş kullanılmış.







Bunlardan en büyüğünün ağırlığı ise yaklaşık 6 ton. Ne amaçla yapıldığına ilişkin ise farklı görüşler mevcut. Kimi araştırmacılar, yerlilerin ölülerini yakmak için yaptıklarını, kimiyse pirinç ve şaraplarını depolamak için kullandıklarını öngörüyor. Vietnam Savaşı sırasında bir kısmı tahrip olan kavanozların restorasyonu için UNESCO'ya başvuruda bulunarak, bölgenin Dünya Mirasları Listesi'ne alınması Laos devleti tarafından talep edilmiş ve bu konuda süreç işliyor.







