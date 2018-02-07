Lagazuoi Dağı'nın karlı zirvesinde sauna keyfi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahat HaberleriLagazuoi Dağı'nın karlı zirvesinde sauna keyfi
Seyahat Lagazuoi Dağı'nın karlı zirvesinde sauna keyfi
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Hürriyet Haber
07.02.2018 - 13:43, Son Güncelleme:

Lagazuoi Dağı'nın karlı zirvesinde sauna keyfi

Kuzey İtalya'da bulunan Lagazuoi Dağı'nda manzarasıyla büyüleyen muhteşem bir sauna bulunuyor. Sauna manzarası ve yerel tatlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. İşte detaylar…

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Kuzey İtalya'da Lagazuoi Dağının zirvesinde bulunan ve manzarasıyla adeta büyüleyen bu sauna özellikle kayak yapan yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktası. Dağın zirvesine Yürüyerek veya Lagazuoi teleferiğini kullanarak kolayca ulaşabilmek mümkün. Kayak yapanların dışında sadece saunayı görmek isteyenlerinde gittikleri Lagazui dağı yılda birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Lagazuoi Dağının karlı zirvesinde sauna keyfi

Saunanın hemen yanında bulunan mekanda konaklamak yemek yemekte mümkün. Dağ yürüyüşleri veya kayaktan sonra gün sonunu burada dinlenip yorgunluğunuzu muhteşem manzara ile atabilirsiniz. Pompanin ailesi tarafından işletilen bu yer konforlu odaları ve yatakhanelerinin bulunması güzel bir tatil için ideal. Pompanin ailesi Konuklarına yerel yemeklerin tadını çıkarabileceği mükemmel bir restoran sunuyor.

 Lagazuoi Dağının karlı zirvesinde sauna keyfi

Saunaya girdiğiniz andaki atmosfer gevşemenizi ve rahatlamanızı sağlıyor. Çiçek kokularının arasında kendinizi iyi hissedeceğiniz ve yorgunluğunuzu atacağınız bir yer. Maliyeti kişi başı 15 Euro olan bu saunada dinlenmek ve günün yorgunluğunu atmak için sadece 45 dakikalık bir süreniz bulunuyor. Sauna saat 09.00- 24.00 arası hizmet veriyor. Gece konaklamak istemeyen ziyaretçiler içinde rezervasyon yaptırmak mümkün.

Hayatınızı değiştirecek tatil seçenekleri
Hayatınızı değiştirecek tatil seçenekleri

Sauna kış aylarının yanı sıra yaz aylarında da oldukça rağbet görüyor.  Konumu nedeni ile tüm manzaraya hakim olan saunayı görmek için turistler birbirleriyle yarışıyor. Üç bin metre yüksekliğe konumlandırılan saunadan tüm Kuzey İtalya’ya kuş bakışı seyretmek oldukça keyifli.

Fotoğraflar: cortinadolomiti, orizzonteitalia, rifugiolagazuoi, dolomitesskitours.

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