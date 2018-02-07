Lagazuoi Dağı'nın karlı zirvesinde sauna keyfi
Kuzey İtalya'da bulunan Lagazuoi Dağı'nda manzarasıyla büyüleyen muhteşem bir sauna bulunuyor. Sauna manzarası ve yerel tatlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. İşte detaylar…
Kuzey İtalya'da Lagazuoi Dağının zirvesinde bulunan ve manzarasıyla adeta büyüleyen bu sauna özellikle kayak yapan yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktası. Dağın zirvesine Yürüyerek veya Lagazuoi teleferiğini kullanarak kolayca ulaşabilmek mümkün. Kayak yapanların dışında sadece saunayı görmek isteyenlerinde gittikleri Lagazui dağı yılda birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.
Saunanın hemen yanında bulunan mekanda konaklamak yemek yemekte mümkün. Dağ yürüyüşleri veya kayaktan sonra gün sonunu burada dinlenip yorgunluğunuzu muhteşem manzara ile atabilirsiniz. Pompanin ailesi tarafından işletilen bu yer konforlu odaları ve yatakhanelerinin bulunması güzel bir tatil için ideal. Pompanin ailesi Konuklarına yerel yemeklerin tadını çıkarabileceği mükemmel bir restoran sunuyor.
Saunaya girdiğiniz andaki atmosfer gevşemenizi ve rahatlamanızı sağlıyor. Çiçek kokularının arasında kendinizi iyi hissedeceğiniz ve yorgunluğunuzu atacağınız bir yer. Maliyeti kişi başı 15 Euro olan bu saunada dinlenmek ve günün yorgunluğunu atmak için sadece 45 dakikalık bir süreniz bulunuyor. Sauna saat 09.00- 24.00 arası hizmet veriyor. Gece konaklamak istemeyen ziyaretçiler içinde rezervasyon yaptırmak mümkün.
Sauna kış aylarının yanı sıra yaz aylarında da oldukça rağbet görüyor. Konumu nedeni ile tüm manzaraya hakim olan saunayı görmek için turistler birbirleriyle yarışıyor. Üç bin metre yüksekliğe konumlandırılan saunadan tüm Kuzey İtalya’ya kuş bakışı seyretmek oldukça keyifli.
Fotoğraflar: cortinadolomiti, orizzonteitalia, rifugiolagazuoi, dolomitesskitours.
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