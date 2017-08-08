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HürriyetSeyahatKuzeyin Hobbit köyü: Giethoorn
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Seyahat

Kuzeyin Hobbit köyü: Giethoorn

Hollanda’nın masal kasabası Giethoorn, masallarda gördüğümüz ama gerçek olduğuna ancak orayı ziyaretinizde ikna olduğunuz, dünya üzerindeki ender rastlanan yerlerden. Tüm kasaba, çocuk masallarından uyarlanmış bir film setine benziyor. Peki bu şirin kasaba nereler gezilmeli, neler yapılmalı? İşte size Gıethoorn gezi rehberi…

İlkem DURAK / Instagram: @ilkemdurak
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Kasabanın bir diğer adı Hollanda’nın Venedik’i…  Yalnız Geithoorn, Venedik gibi bir metropolitan şehrinden ziyade, Hobbitlerin elinden çıkmış bir masal köyüne benziyor. İki şehrin tek ortak noktası ise ulaşımın kanallardan kayıklarla sağlanması…

Kuzeyin Hobbit köyü: Giethoorn

Nüfusu 2 bin 620 olan Giethoorn, Hollanda’nın Overijssel bölgesine bağlı bir belediye. Bu köyde arabalar yok, ulaşım kanallarda süzülen botlarla sağlanıyor. Yakın zamanda ise bisiklet yolu yapılmış.

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Giethoorn, son zamanlarda sosyal medyanın etkisiyle popülerleşmesine rağmen, hâlâ günün pek çok saatinde sessiz. Hatta yerlilerinin de söylediği gibi, duyabileceğiniz en yüksek ses, kanallardaki ördeklerin vaklamaları.

Kuzeyin Hobbit köyü: Giethoorn

Bu köyün ismi ‘Goat Horn’ yani keçiboynuzundan geliyor. Buranın ilk yerleşimcileri bölgeyi keşfettiklerinde yüzlerce keçiboynuzu bulmuşlar ve köylerine bu ismi vermişler. Ancak şuan köyde keçiboynuzları bulunmuyor.

Kuzeyin Hobbit köyü: Giethoorn

Giethoorn öyle huzurlu ki, buraya yaptığım seyahat bana büyük bir terapi oldu. Bölgede rahatlıkla kiralayabileceğiniz botların bile motorları o kadar sessiz ki, köy sakinleri bu botlara ‘fısıldayan botlar’ diyor. Baharda evlerin bahçeleri yemyeşil çimler ve rengârenk çiçeklerle kaplıyken, kışın bu köy tam bir kartpostala dönüşüyor. Köyün yerlileri ve turistler, kışın donan karlarda buz patenleriyle ulaşımlarını sağlıyorlar.

Kuzeyin Hobbit köyü: Giethoorn
Kuzeyin Hobbit köyü: Giethoorn

Giethoorn’a geldiğinizde yapmanız gereken tek şey, buranın manzarasıyla ve martıların sesleriyle rahatlamak ve atmosferin tadını çıkarmak. Kanalların böldüğü adacıkların üzerindeki restoranlarda keyifli bir öğle yemeği yiyebilir ya da kanal boyunca göreceğiniz dondurmacılara uğrayabilirsiniz.

Kaynak: İlkem DURAK / Instagram: @ilkemdurak

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