Kuzeyin Hobbit köyü: Giethoorn

Kasabanın bir diğer adı Hollanda’nın Venedik’i… Yalnız Geithoorn, Venedik gibi bir metropolitan şehrinden ziyade, Hobbitlerin elinden çıkmış bir masal köyüne benziyor. İki şehrin tek ortak noktası ise ulaşımın kanallardan kayıklarla sağlanması…







Nüfusu 2 bin 620 olan Giethoorn, Hollanda’nın Overijssel bölgesine bağlı bir belediye. Bu köyde arabalar yok, ulaşım kanallarda süzülen botlarla sağlanıyor. Yakın zamanda ise bisiklet yolu yapılmış.





Giethoorn, son zamanlarda sosyal medyanın etkisiyle popülerleşmesine rağmen, hâlâ günün pek çok saatinde sessiz. Hatta yerlilerinin de söylediği gibi, duyabileceğiniz en yüksek ses, kanallardaki ördeklerin vaklamaları.







Bu köyün ismi ‘Goat Horn’ yani keçiboynuzundan geliyor. Buranın ilk yerleşimcileri bölgeyi keşfettiklerinde yüzlerce keçiboynuzu bulmuşlar ve köylerine bu ismi vermişler. Ancak şuan köyde keçiboynuzları bulunmuyor.







Giethoorn öyle huzurlu ki, buraya yaptığım seyahat bana büyük bir terapi oldu. Bölgede rahatlıkla kiralayabileceğiniz botların bile motorları o kadar sessiz ki, köy sakinleri bu botlara ‘fısıldayan botlar’ diyor. Baharda evlerin bahçeleri yemyeşil çimler ve rengârenk çiçeklerle kaplıyken, kışın bu köy tam bir kartpostala dönüşüyor. Köyün yerlileri ve turistler, kışın donan karlarda buz patenleriyle ulaşımlarını sağlıyorlar.









Giethoorn’a geldiğinizde yapmanız gereken tek şey, buranın manzarasıyla ve martıların sesleriyle rahatlamak ve atmosferin tadını çıkarmak. Kanalların böldüğü adacıkların üzerindeki restoranlarda keyifli bir öğle yemeği yiyebilir ya da kanal boyunca göreceğiniz dondurmacılara uğrayabilirsiniz.