Kuzey ışığı izinde İsveç Kiruna’ya

Kiruna Hakkında..

Kiruna, Stockholm’ün en kuzey noktasındaki şehirlerinden birisi. Laponya olarak da bilinen bölgenin demir çelik madenleriyle meşhur bir şehri. Yani anlayacağınız, gökyüzü de yer altı da ayrı bir zenginlik. Kiruna 18.000 nüfuslu, yarısı göçmenlerle dolu olan minik bir şehir. O kadar minik ki, 2 bar, 5 kahve noktası var. Kiruna’ya Stockholm üzerinden ister 16 saat süren tren yolculuğu ile ister 1,5 saat süren uçuşla ulaşabilirsiniz. Ben Stockholm üzerinden uçuş yaparak Kiruna’ya ulaştım.

Kiruna’da Ne Yapmalı ?

Ice Hotel Konaklaması : Kiruna merkezine 7 km uzaklıkta bulunan Ice Hotel’de 2 tane bina var. Bunlardan bir tanesinin içi buzhane bir nevi aslında. Diğeri ise asıl mesele işte. Dünyanın farklı noktalarından gelen sanatçılar tarafından her sene eylül ayında 6 haftada yapılan ve nisan ayına kadar donuk şekilde duran bir otel burası. Ice Hotel’de adından da belli olduğu üzere her şey buzdan.

Bu tesiste 1 kilise, 1 bar ve onlarca oda mevcut. Odaların ise her biri ayrı konseptte. Odalarda geyik derisi üzerinde özel kıyafetlerle uyuyorsunuz. Düşünüldüğü gibi de değil. Baya sıcak. Konaklamasanız da yaklaşık 150 TL lan biletlerden alabilir, müze gibi ziyaret de edebilirsiniz.

Kuzey Işıkları Mucizesi : Kuzey ışıkları için öncelikle ilk yapmak gereken “Aurora” isimli uygulamayı indirmek. Kiruna bölgesinde birkaç tane yer var ki buralara gittiğin zaman bu uygulama sayesinde kuzey ışığı avına istediğiniz gibi çıkabilirsiniz. Özellikle Camp Ripan, Abisko National Park gibi alanlar kuzey ışığını izlemek için son derece uygun.

Kuzey ışığını izlemek için, bence en önemli madde sıkı giyinmek. Sıkı giyindikten sonra mümkünse profesyonel çekim yapmaya çalışın derim, hatta fotoğraf makineniz yoksa bile buraya kaç kere geleceğiz ki ? eşten dostan makine temin etmenizi öneririm. Tripod ve dslr bir makine ile çok güzel çekimler yapabilirsiniz. Bu arada şehir ışığından ne kadar uzağa kaçarsanız o kadar güzel çekim yaparsınız, o kadar güzel görürsünüz ışıkları unutmayın !

Sami Köyü Ziyareti : İskandinavya’nın en eski ırkı Sami ırkı. Samiler hayatının büyük kısmını geyik yetiştiriciliği olarak geçiren ve çadırlarda yaşayan bir insan topluluğu. İnsan topluluğu çünkü henüz millet olamadılar. İsveç , Danimarka, Norveç , Rusya ile kendi dilleri, dinleri, kültürlerini korumak için hala müzakere yapıyorlar. Abisko National Park yolunda göreceğiniz Sami Village’de yerel halkı ziyaret edebilir, sami ırkının günlük yaşamına dahil olabilirsiniz.

Kızak Temalı Aktiviteler : Evet kızak turları ile ön planda buralar. Bazen geyiklerle bazen köpeklerle kızak turu yapabilirsiniz. 1 saat sürecek turlarda kişi başı ücret genelde 300 TL civarına denk geliyor. Bu 2 kızak turu dışında ise, jet ski turları, at biniciliği, geyik çiftliği gibi ekstra turlar da var. Bu turlar aktivite sırasında sunulan yemek ve ekstra ikramlarla biraz daha farklı fiyatlarla da sunulabiliyor. Scandic Otel yanında bulunan turizm ofisinden veya kaldığınız otelden turlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kiruna Tavsiyeleri

Kiruna’da havalimanından isterseniz araç kiralayabilirsiniz. Bana kalırsa 4 kişiyseniz kesinlikle araç kiralama seçeneği aklınızda olmalı. Pişman etmez. Eğer araç kiralamayacaksanız ise otobüsle yaklaşık 55 TL ödeyerek şehir merkezine yolculuk yapabilirsiniz. Kiruna’da konaklama konusunda ben Sbis Hotel, Hosteli tercih ettim. Son derece merkezi, temiz ve sıcaktı açıkcası. Kuzey ışıkları için en yakın ortam olan Camp Ripan’a da 15-20 dk yürüme mesafesindeydi. Restoranı da şehrin en iyileri arasında.

Kiruna’da 4 Türk aile de yaşıyor. Onlara bir şekilde ulaşabilirseniz, evlerinde ağırlıyorlar, çaylarını ikram ediyorlar. Ben Şehmus ve Ramazan Bey’in misafirleri oldum. Çok güzel ilgilendiler ağırladılar. Bölge hakkında yardımcı oluyorlar. Kiruna bir maden bölgesi unutma. Şehirden daha büyük bir demir çelik maden bölümü var. Şehrin farklı noktalarında tüten dumanlar görürseniz madenden geliyor bilginiz olsun.

-17 civarında bir hava sıcaklığı var. Hava karardıktan sonra -30 hissedilene kadar gidiyor durum. Bu yüzden sıkı giyinmekte, mevsim şartlarına uygun gelmekte fayda var. Su bedava buralarda. Bir çok restoranda, mekanda hatta bazen alakasız yerlerde sulardan faydalanabilirsiniz.

Kiruna merkezi küçük bir yer. Yürüyerek bir çok yeri görebilirsiniz. Kuzey ışıklarını görmek için Aurora isimli uygulamayı indirdikten sonra isterseniz alert kısmını açarak ışıklar konumunuza yaklaştığında haber vermesini sağlayabilirsiniz. KP oranı 3 ile 4 arasında ise kuzey ışıkları başlıyor demektir. 5 6 7 oranlarında ise şansınız gitgide artıyor anlamına geliyor. Kuzey ışıkları için mümkünse bir tripod ve DSLR makine olmalı yanınızda. Bazen çok silik bir yeşil ışık oluyor bunları çekmek için profesyonel veya yarı profesyonel bir fotoğraf makinesi şart. Kuzey ışıkları için ekinoks dönemine denk getirmenizi öneririm. Görme şansınız artacaktır.