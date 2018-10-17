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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kuzey Ege’nin antik kenti: Assos
Seyahat
Seymen BOZASLAN / Instagram: @seymen.b
17.10.2018 - 15:31, Son Güncelleme:

Kuzey Ege’nin antik kenti: Assos

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com

Ekim ayında en güzel rotalardandır Assos! Adatepe’den Babakale’ye hem kasabaları, hem lezzet duraklarını hem de yöre insanıyla ilgili birçok fikir edindiğim bu yolculukta özet bir Assos gezi rehberi hazırladım.

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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Assos'ta gezilecek yerler

Behramkale: Antik şehir ve tiyatronun bulunduğu Antik Limana tepeden bakan ve 2,5 km uzaklıkta olan dar sokakları ile meşhur bir yer. Behramkale Assos'un en turistik noktalarından birisi. Alışveriş için hediyelik eşya satan dükkânları,  dondurmacıları ve kahvecilerinin çoğu burada.  Assos'a geldiyseniz olmazsa olmaz bir nokta kesinlikle.

Antik Şehir: Behramkale’nin zirvesinde bulunan bir ören yeri. Zamanında Athena adında büyük bir tapınak varmış burada. Tabi artık günümüze sadece kolonları gelmiş durumda. Ama ören yerinde eskiden nasıl olduğunu görmeniz açısından bir maket bulunuyor. Midilli manzarası ile son derece stratejik bir noktada olan bir yer. Müze kart ile veya 10 TL ödeyerek buraya giriş yapabiliyorsunuz. Bu arada, kaya kertenkelesi de kayalar üzerinde çok göreceğiniz zararsız sürüngenler. Bir de, bu taşların tipi çok sağlam olduğu ve zamanında lahit yapımında kullanıldığı için insan yiyen denirmiş. Burada zamanında bir kazı yapılmış. Zamanında dediğim 1881-1883 yıllarında. Bu dönemde yapılan kazılarda çıkan eserler ve kalıntılar Fransa Paris Louvre Müzesi ve Boston Müzesi'ne götürülmüş. Daha sonra yapılan kazılarda çıkanlar ise İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Kuzey Ege’nin antik kenti: Assos

Amfi Tiyatro: Zamanında 2500 kişiyi alan bir tiyatro burası. Hatta bir dönem gladyatör savaşlarının da yapıldığı bir yer. Hatta bunun için yapılan korkuluk kısımlarını da görebilirsiniz. Burada beni en çok şaşırtan ise, kanal sistemiydi. Yağmur sularının taşma yapmaması için geniş su kanallarının olması ve bunu o dönemde düşünüp uygulamaları binlerce yıl sonra bana kadar gelmesi ve şaşırtması gerçekten çok ilginç.

Babakale: Asya kıtasının en batı noktası burası. Hatta dünyada iki yer var gittiğiniz zaman buraya geldiniz dercesine sertifika veriliyor. Bunlardan birisi Lizbon (Avrupa kıtasının en batısı) diğeri ise Babakale (Asya kıtasının en batısı). Buraya geldiğinizde muhtardan sertifika da alabilirsiniz. Osmanlı döneminden kalma bu küçük balıkçı kasabasında görülecek en büyük eser kale aslında. Midilli Adası'nda bulunan kaleye rakip olarak yapılan kale boğazın zamanında güvenliğinden sorumlu yerlerden biriymiş. Rakı balık, kahve mekânlarının olduğu Babakale Assos merkezine 27 km uzaklıkta.

Adatepe ve Yeşilyurt Köyleri: Buralara kadar geldiyseniz bu iki önemli köye de mutlaka uğrayın derim. Türkiye'nin en iyi korunmuş köyleri bunlar. Gezdikçe, sokaklarında dolaştıkça büyük keyif alırsınız. Eski Rum evlerinin nasıl elden geçtiğini ve hayata yeniden merhaba dedikleri sokaklarda dolaşmak gerçekten bir zaman tünelinde gibi hissedeceksiniz kendinizi.

Kuzey Ege’nin antik kenti: Assos

Kadırga Koyu: Assos’ta denize nerede girilir sorusunun açık ara cevabı burası. Zamanında Osmanlı döneminde Midilli Adası'na giden teknelerin yanaştığı yermiş. Günümüzde ise kumu ve deniziyle Assos'un denize koşarak girme noktası.

Kuzey Ege’nin antik kenti: Assos

Assos'ta yeme içme meselesi

Etem ile Aslı: İsmi çok tatlı değil mi? Lezzetleri de öyle. Assos merkezine 15-20 dakika araç yolculuğu uzaklıkta bulunan bir mekân. Mezeleri, lezzetleriyle Assos'ta kısa sürede adından söz ettirenlerden burası. Fakat masa sayısı çok az bu sebeple rezervasyonsuz gitmeyin aman. Üzülerek de olsa, geri çevirmek zorunda kalabilirler.

Kuzey Ege’nin antik kenti: Assos

Büyükhusun Sunaba: Assos’ta iki akşam yemek yediğim ve gerçekten keyif aldığım bir yer Sunaba. Neden mi? Öncelikle çok çok sakin bir kasabadasın. Ortalıkta tek ses arada geçen araç sesi ve üç beş köpek sesi. Onun eşliğinde balık ve et seçeneklerinin olduğu ve alkol de alabileceğiniz güzel bir mekân. Çalışanları ve ortamı da son derece ambiyansa uygun bir yer. Assos'a geldiğinizde kesinlikle öneririm.

Kuzey Ege’nin antik kenti: Assos

Assos Club Beyaz: Kadırga Koyu'nda bulunan hem denize girebileceğiniz hem biraz oturup sohbet edebileceğiniz Assos'un en güzel mekânlarından birisi. Kesinlikle öneriyorum.

Leb-i Derya: Assos’ta kalamar dendiğinde en çok önerilen mekân burası oldu. Deneyimlerden bana, benden size gelsin tavsiye.

Yahya Usta Dondurmacısı: Kadırga Koyu üzerinde bulunan Yahya Usta'nın dondurmasını özellikle de bal bademi denemenizi öneriyorum.

Behramkale Köy Kahvesi: Behramkale’de köy kahvesi kimine güzel kimine normal gelir o ayrı ama ambiyansı hissetmek açısından son derece önemli bir yer. Bölgenin ruhunu hissetmek benimsemek için çok önemli bir nokta.

Kuzey Ege’nin antik kenti: Assos

Assos kamp alanları 

Assos bölgesinin çoğu kısmı zeytin ağacı. Zeytin ağacından kalan kısımlar ise genelde sit alanı. Bu yüzden otelcilik sektörü biraz kısıtlı. Hal böyle olunca, kamp seçeneği ön plana çıkabiliyor burada. Bu sebeple sizlere minik bir liste yaptım. Nerede kamp yapılır listesi şöyle;

Athena Kamp: Athena, Kadırga Koyu'nda yer alıyor. Bungalov evleri, piknik alanları ve denize sıfır kendine özel bir plajı da bulunuyor. Çadırınız olmasa da buradan kiralayabilirsiniz.

Neverland: Otoparkı bulunan, denize sıfır çadırınızla güven içinde tatil yapabileceğiniz bir yer.

Serenay: Serenay bölgenin en çok bilinenlerinden. Kendi plajı ve restoranı da bulunuyor. Aklınızda olsun.

Gargara: Kamp alanı kiralayabileceğiniz, restoranı bulunan güvenli ve denizi güzel olan kamp alanlarından birisi.

Kuzey Ege’nin antik kenti: Assos

Assos'ta denize nereden girebilirim? 

Bana kalırsa aşağıdaki listede denize girilecek her plaj birbirinden kıymetli. Fakat yine de en çok Kadırga ve Sivrice Koylarını beğendim. İkisi de denizi ve ortamı açısından daha mutlu etti beni.

Akliman Plajı
Yeşil Liman
Koruoba Plajı
Sivrice Plajı
Kadırga Koyu
Sokakağzı Plajı

Kuzey Ege’nin antik kenti: Assos

Assos konaklama noktaları 

Büyükhüsun Sunaba Kasrı: Bugüne kadar Assos'ta gün içinde gezer, Ayvalık'ta konaklama yapardım ama bu kez Sunaba Kasrı'nı tercih ettim, burada konakladım. Ne de iyi ettim. Ferah odaları, leziz restoranı, yüzme havuzu ve her şeyden önemlisi personelin güler yüzü ve konforuyla tekrar tekrar tercih edebileceğim bir yer Sunaba Kasrı. Assos'a 5-10 dakika uzaklıkta Büyükhüsun Köyünde yer alan otel köyün aynı zamanda en büyük yapısı. Sessiz ve çıt çıkmayan bir köyde kendinizi gerçekten kasabada hissedebileceğiniz güzel bir yer Sunaba. Eğer yolunuz Assos'a düşerse mutlaka öneririm. Bu arada burada beni en çok memnun eden mesele ise odalarda bulunan asma katlar. Keşke bir arkadaş grubuyla gelsem de sabaha kadar sohbet muhabbet etsem dedirtti gerçekten. Bu sebeple çocuklu aileler ve gruplar için son derece tercih sebebi bir yer bence.

Kuzey Ege’nin antik kenti: Assos

Seymen BOZASLAN
Seymen BOZASLAN
bozaslanseymen@gmail.com
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