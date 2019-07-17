KuyucaklÄ± kadÄ±nlarÄ±n ekmek kapÄ±sÄ± 'lavanta'

TÃ¼rkiye'de lavanta Ã¼retiminin yÃ¼zde 80'inin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Isparta'nÄ±n Kuyucak kÃ¶yÃ¼nde kadÄ±nlar, lavanta kullanarak hazÄ±rladÄ±klarÄ± demetleri ve taÃ§larÄ± satarak hem aile bÃ¼tÃ§esine katkÄ±da bulunuyor hem de Ã¼retime katÄ±lÄ±yor. KÃ¶yde sabahÄ±n erken saatlerinde lavanta hasadÄ± baÅŸlÄ±yor. Lavanta bahÃ§elerinden topladÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nleri, kÃ¶y merkezindeki stantlara getiren kadÄ±nlar, burada taÃ§ ve demet yapÄ±yor. GÃ¼zel rengi ve kokusuyla ilgi Ã§eken lavanta Ã¼retimi sayesinde artan turizm hareketliliÄŸini fÄ±rsata Ã§eviren kÃ¶ylÃ¼ kadÄ±nlar, elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkÄ± saÄŸlÄ±yor.

Lavanta Kokulu KÃ¶y KadÄ±n GiriÅŸimciler Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Rabia Aydemir, bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KÃ¶ylÃ¼ kadÄ±nlarÄ±n Ã¼rÃ¼nlerinin bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Aydemir, bu durumdan herkesin memnun olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Aydemir, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â "Lavantayla birlikte kadÄ±nlarÄ±mÄ±za Ã¶z gÃ¼ven geldi. Kendi ayaklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde durabileceklerini anladÄ±lar. Bundan sonra daha iyisini ve gÃ¼zelini yapacaklar. SatÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± daha bilinÃ§li olarak yapacaklar. Ekonomik anlamada da kendi Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini ilan ettikleri iÃ§in daha farklÄ± oldu. KÃ¶ylÃ¼lerimizle konuÅŸup ilerisi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±z. Sezon sonunda kÃ¶ylÃ¼ kadÄ±nlarÄ±mÄ±z iÃ§in kurslar dÃ¼zenleyeceÄŸiz. Paketleme iÅŸlemlerini anlatacaÄŸÄ±z, Ã¼rÃ¼nlere belli standartlar getireceÄŸiz. KadÄ±nlarÄ±mÄ±z sosyal medyada Ã¼rÃ¼n tanÄ±tÄ±mlarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verecek. Kaliteli Ã¼rÃ¼nler Ã¼retip, pazarlamalarÄ± iÃ§in gereken Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapacaÄŸÄ±z. Her ÅŸeyi baÅŸarabileceklerini gÃ¶sterecekler."

Ãœretici Atiye YalÃ§Ä±n, 45 yÄ±ldÄ±r lavanta iÅŸiyle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilk gÃ¼nden beri aynÄ± heyecanla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸini vurguladÄ±. SabahÄ±n erken saatlerinden itibaren Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan YalÃ§Ä±n, "Eskiden turizm olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hasat ettiÄŸimiz lavantalarÄ± fabrikalara veriyorduk. Åžimdi ise bahÃ§elerden lavantalarÄ± kesiyoruz. Buradaki stantlarÄ±mÄ±za getirip Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlÄ±yoruz. Lavantadan taÃ§ yapÄ±yoruz, demet hazÄ±rlÄ±yoruz. Ailemize ekonomik anlamda katkÄ±sÄ± oluyor" dedi.

"Lavanta bizim iÃ§in ekmek kapÄ±sÄ±"

79 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼retici Fatma Ã–zcan da lavantanÄ±n son yÄ±llarda kÄ±ymetli bir Ã¼rÃ¼n haline geldiÄŸini sÃ¶yledi. Lavanta Ã¼rÃ¼nlerinden iyi gelir elde ettiklerini anlatan Ã–zcan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â "Eskiden lavantalarÄ±mÄ±z bÃ¶yle kÄ±ymetli deÄŸildi. Kooperatif kuruldu. Lavanta 4 senedir Ã§ok meÅŸhur. Lavantayla kÃ¶yÃ¼mÃ¼z kalkÄ±ndÄ±. Åžimdi kÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n her yerinde lavanta bahÃ§eleri var. Eskiden Ã¼zÃ¼m bahÃ§eleri, gÃ¼l vardÄ±. Åžimdi lavanta da var. GÃ¼lden fazla gidiyor diyebiliriz."Â ZÃ¼lfiye Ã–zcan, eskiden sadece lavanta hasadÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± son yÄ±llarda ise lavanta tacÄ± ve demeti hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Kendi emeÄŸiyle para kazandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mutlu olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã–zcan, "EÅŸime katkÄ±m olsun. Lavanta hayatÄ±mÄ±za gÃ¼zel ÅŸeyler kattÄ±. Evde oturmuyoruz. Ã‡Ä±kÄ±p lavanta bahÃ§elerini geziyoruz, stantlarÄ±mÄ±zda Ã¼rÃ¼nler satÄ±p, para kazanÄ±yoruz. Eskiden sadece lavantayÄ± hasat edip, satardÄ±k, ÅŸimdi her ÅŸeyini yapÄ±yoruz. El emeÄŸimizle yapÄ±yoruz. EÅŸim lavantalarÄ± getiriyor, ben de burada taÃ§ yapÄ±yorum, demet hazÄ±rlÄ±yorum" dedi.

ÅžengÃ¼l Acar da iyi kazanÃ§ saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, bunun da kendilerini mutlu ettiÄŸini vurguladÄ±.

Â