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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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KuyucaklÄ± kadÄ±nlarÄ±n ekmek kapÄ±sÄ± 'lavanta'
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
17.07.2019 - 15:08, Son GÃ¼ncelleme:

KuyucaklÄ± kadÄ±nlarÄ±n ekmek kapÄ±sÄ± 'lavanta'

TÃ¼rkiye'de lavanta Ã¼retiminin yÃ¼zde 80'inin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Isparta'nÄ±n Kuyucak kÃ¶yÃ¼nde kadÄ±nlar, lavantadan yaptÄ±klarÄ± taÃ§ ve demetleri turistlere satarak para kazanÄ±yor.

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TÃ¼rkiye'de lavanta Ã¼retiminin yÃ¼zde 80'inin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Isparta'nÄ±n Kuyucak kÃ¶yÃ¼nde kadÄ±nlar, lavanta kullanarak hazÄ±rladÄ±klarÄ± demetleri ve taÃ§larÄ± satarak hem aile bÃ¼tÃ§esine katkÄ±da bulunuyor hem de Ã¼retime katÄ±lÄ±yor. KÃ¶yde sabahÄ±n erken saatlerinde lavanta hasadÄ± baÅŸlÄ±yor. Lavanta bahÃ§elerinden topladÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nleri, kÃ¶y merkezindeki stantlara getiren kadÄ±nlar, burada taÃ§ ve demet yapÄ±yor. GÃ¼zel rengi ve kokusuyla ilgi Ã§eken lavanta Ã¼retimi sayesinde artan turizm hareketliliÄŸini fÄ±rsata Ã§eviren kÃ¶ylÃ¼ kadÄ±nlar, elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkÄ± saÄŸlÄ±yor.

KuyucaklÄ± kadÄ±nlarÄ±n ekmek kapÄ±sÄ± lavanta

Lavanta Kokulu KÃ¶y KadÄ±n GiriÅŸimciler Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Rabia Aydemir, bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KÃ¶ylÃ¼ kadÄ±nlarÄ±n Ã¼rÃ¼nlerinin bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Aydemir, bu durumdan herkesin memnun olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Aydemir, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â "Lavantayla birlikte kadÄ±nlarÄ±mÄ±za Ã¶z gÃ¼ven geldi. Kendi ayaklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde durabileceklerini anladÄ±lar. Bundan sonra daha iyisini ve gÃ¼zelini yapacaklar. SatÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± daha bilinÃ§li olarak yapacaklar. Ekonomik anlamada da kendi Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini ilan ettikleri iÃ§in daha farklÄ± oldu. KÃ¶ylÃ¼lerimizle konuÅŸup ilerisi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±z. Sezon sonunda kÃ¶ylÃ¼ kadÄ±nlarÄ±mÄ±z iÃ§in kurslar dÃ¼zenleyeceÄŸiz. Paketleme iÅŸlemlerini anlatacaÄŸÄ±z, Ã¼rÃ¼nlere belli standartlar getireceÄŸiz. KadÄ±nlarÄ±mÄ±z sosyal medyada Ã¼rÃ¼n tanÄ±tÄ±mlarÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±k verecek. Kaliteli Ã¼rÃ¼nler Ã¼retip, pazarlamalarÄ± iÃ§in gereken Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapacaÄŸÄ±z. Her ÅŸeyi baÅŸarabileceklerini gÃ¶sterecekler."

Ãœretici Atiye YalÃ§Ä±n, 45 yÄ±ldÄ±r lavanta iÅŸiyle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilk gÃ¼nden beri aynÄ± heyecanla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸini vurguladÄ±. SabahÄ±n erken saatlerinden itibaren Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan YalÃ§Ä±n, "Eskiden turizm olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hasat ettiÄŸimiz lavantalarÄ± fabrikalara veriyorduk. Åžimdi ise bahÃ§elerden lavantalarÄ± kesiyoruz. Buradaki stantlarÄ±mÄ±za getirip Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlÄ±yoruz. Lavantadan taÃ§ yapÄ±yoruz, demet hazÄ±rlÄ±yoruz. Ailemize ekonomik anlamda katkÄ±sÄ± oluyor" dedi.

KuyucaklÄ± kadÄ±nlarÄ±n ekmek kapÄ±sÄ± lavanta

"Lavanta bizim iÃ§in ekmek kapÄ±sÄ±"

79 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼retici Fatma Ã–zcan da lavantanÄ±n son yÄ±llarda kÄ±ymetli bir Ã¼rÃ¼n haline geldiÄŸini sÃ¶yledi. Lavanta Ã¼rÃ¼nlerinden iyi gelir elde ettiklerini anlatan Ã–zcan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â "Eskiden lavantalarÄ±mÄ±z bÃ¶yle kÄ±ymetli deÄŸildi. Kooperatif kuruldu. Lavanta 4 senedir Ã§ok meÅŸhur. Lavantayla kÃ¶yÃ¼mÃ¼z kalkÄ±ndÄ±. Åžimdi kÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n her yerinde lavanta bahÃ§eleri var. Eskiden Ã¼zÃ¼m bahÃ§eleri, gÃ¼l vardÄ±. Åžimdi lavanta da var. GÃ¼lden fazla gidiyor diyebiliriz."Â ZÃ¼lfiye Ã–zcan, eskiden sadece lavanta hasadÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± son yÄ±llarda ise lavanta tacÄ± ve demeti hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

KuyucaklÄ± kadÄ±nlarÄ±n ekmek kapÄ±sÄ± lavanta

Kendi emeÄŸiyle para kazandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mutlu olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã–zcan, "EÅŸime katkÄ±m olsun. Lavanta hayatÄ±mÄ±za gÃ¼zel ÅŸeyler kattÄ±. Evde oturmuyoruz. Ã‡Ä±kÄ±p lavanta bahÃ§elerini geziyoruz, stantlarÄ±mÄ±zda Ã¼rÃ¼nler satÄ±p, para kazanÄ±yoruz. Eskiden sadece lavantayÄ± hasat edip, satardÄ±k, ÅŸimdi her ÅŸeyini yapÄ±yoruz. El emeÄŸimizle yapÄ±yoruz. EÅŸim lavantalarÄ± getiriyor, ben de burada taÃ§ yapÄ±yorum, demet hazÄ±rlÄ±yorum" dedi.

ÅžengÃ¼l Acar da iyi kazanÃ§ saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, bunun da kendilerini mutlu ettiÄŸini vurguladÄ±.

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KuyucaklÄ± kadÄ±nlarÄ±n ekmek kapÄ±sÄ± lavanta

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