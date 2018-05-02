Kuşadası tatilinde nerelere gitmeli?
Hızlı gelişen turizm yerlerinden olan Kuşadası yatların ve yabancı yolcu gemilerinin uğrak limanlarından... Bölgede yapılan yazlıklar nedeniyle betonlaşma günümüzde artmış olsa da doğal güzellikleriyle halen büyülemeye devam ediyor. Peki, Kuşadası'na tatile gidenlerin gezebileceği yerler nerelerdir? İşte Kuşadası'nın tarihi ve turistik yerleri...
Efes kentine açılan kapı olan Kuşadası, Türkiye’de rekreasyon ve eğlence turizmi anlamında önemli şehirlerimizden biridir. Şimdi bu sofistike tatil beldesini yakından tanıyalım. Kuşadası’nda tarihi ve turistik yerler…
Kuşadası’nın gezilecek yerlerini anlatmaya başlamadan önce bu yazlık şehir hakkında birkaç tarihi bilgi vermek istiyoruz; Kuşadası, antik çağlarda Anadolu’nun Akdeniz’e açılan başlıca limanlarından biri idi. O devirde Neopolis adı ile anılıyordu. Şehre bir dönem Bizanslılar hâkim olmuş sonraları Venedik ve Cenevizliler, ekonomik bakımdan egemen haşe gelmiş. 1413 yılında ise 1.Mehmet (Çelebi) tarafından Osmanlı’nın kontrolüne girmiştir.
Kuşadası’na nasıl gidilir?
Aydın’ın ilçesi olan Kuşadası İstanbul’a 660, Ankara’ya 666 İzmir’e 95km uzaklıktadır. Bu illerde Kuşadası’na direkt yapılan otobüs seferleri mevcuttur. İzmir’den gidecekseniz. Aydın yolunun 65. kilometresinden sonra 25 km’lik bir yol izlenerek ulaşılabilir.
Kuşadası her bütçeye uygun konaklama seçenekleri ve sahil kesimlerinde bulunan çok sayıda restoranı ile Türk ve dünya mutfağının örneklerini keşfetmek için doğru bir adrestir.
Güvercinada
Güvercinada Kuşadası’nın hemen kıyısında bulunur. Geçmişte güvercin başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Güvercinada uzun bir yol ile karaya bağlıdır. Sarp kayalar üzerine kurulmuş Bizans Kalesi ile günbatımının muhteşem buluşması mutlaka görülmelidir.
Zeus Mağarası
Kuşadası’nda bulunan bu esrarengiz güzellik doğal yollarla oluşmuş bir mağaradır. Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içinde bulunur. Mağaraya Zeus isminin, Zeusla ilgili anlatılan öykülerden yola çıkarak verildiği düşünülmektedir. Mağaranın Mitolojik öyküsü ise şöyledir; gök tanrısı Zeus, kardeşi denizler tanrısı Poseidon'u kızdırdığında, elindeki üçlü mızrağını kaldırıp dalgaları kabartan ve denizi altüst eden Poseidon'un gazabından kaçıp, bir mağaraya sığınır ve mağaranın adı “Zeus Mağarası” kalır.
Kaleiçi Cami
Kuşadası’nın görkemli tek camisidir. Kaleiçi Camii, 1618’de Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından inşa edildi. Kuşadası çarşısının içinde yer alıyor. Kare planı, esas ibadet mekânını büyük bir kubbe örter. İki kademe halinde yükselen beden duvarları, düz silmelerle son bulur. Caminin kuzey cephesindeki Bağdadi stildeki son cemaat yeri, 1830 yılında yapılan onarımdan sonra eklenmiştir.
Öküz Mehmet Efendi Paşa Kervansarayı
İskelenin yakınındaki Kervansaray, 1618’de Sadrazaman Öküz Mehmet Paşa tarafından inşa edildi. Geniş avlu etrafında sıralanmış odalar vardır. Kuzeybatı ve güneydoğudaki köşelerde arkadan üst kata çıkan iki merdiveni bulunmaktadır.
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