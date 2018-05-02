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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber:

Kuşadası tatilinde nerelere gitmeli?
Seyahat
Hürriyet Haber
02.05.2018 - 08:58, Son Güncelleme:

Kuşadası tatilinde nerelere gitmeli?

Hızlı gelişen turizm yerlerinden olan Kuşadası yatların ve yabancı yolcu gemilerinin uğrak limanlarından... Bölgede yapılan yazlıklar nedeniyle betonlaşma günümüzde artmış olsa da doğal güzellikleriyle halen büyülemeye devam ediyor. Peki, Kuşadası'na tatile gidenlerin gezebileceği yerler nerelerdir? İşte Kuşadası'nın tarihi ve turistik yerleri...

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Efes kentine açılan kapı olan Kuşadası, Türkiye’de rekreasyon ve eğlence turizmi anlamında önemli şehirlerimizden biridir. Şimdi bu sofistike tatil beldesini yakından tanıyalım. Kuşadası’nda tarihi ve turistik yerler…

Kuşadası tatilinde nerelere gitmeli

Kuşadası’nın gezilecek yerlerini anlatmaya başlamadan önce bu yazlık şehir hakkında birkaç tarihi bilgi vermek istiyoruz; Kuşadası, antik çağlarda Anadolu’nun Akdeniz’e açılan başlıca limanlarından biri idi. O devirde Neopolis adı ile anılıyordu. Şehre bir dönem Bizanslılar hâkim olmuş sonraları Venedik ve Cenevizliler, ekonomik bakımdan egemen haşe gelmiş. 1413 yılında ise 1.Mehmet (Çelebi) tarafından Osmanlı’nın kontrolüne girmiştir.

Kuşadası, Çeşme-Alaçatı, Batı Karadeniz
Kuşadası, Çeşme-Alaçatı, Batı Karadeniz

Kuşadası tatilinde nerelere gitmeli

Kuşadası’na nasıl gidilir?

Aydın’ın ilçesi olan Kuşadası İstanbul’a 660, Ankara’ya 666 İzmir’e 95km uzaklıktadır. Bu illerde Kuşadası’na direkt yapılan otobüs seferleri mevcuttur. İzmir’den gidecekseniz. Aydın yolunun 65. kilometresinden sonra 25 km’lik bir yol izlenerek ulaşılabilir.

Kuşadası gezilecek yerler

Kuşadası her bütçeye uygun konaklama seçenekleri ve sahil kesimlerinde bulunan çok sayıda restoranı ile Türk ve dünya mutfağının örneklerini keşfetmek için doğru bir adrestir.

Kuşadası tatilinde nerelere gitmeli

Güvercinada

Güvercinada Kuşadası’nın hemen kıyısında bulunur. Geçmişte güvercin başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Güvercinada uzun bir yol ile karaya bağlıdır. Sarp kayalar üzerine kurulmuş Bizans Kalesi ile günbatımının muhteşem buluşması mutlaka görülmelidir.

Kuşadası tatilinde nerelere gitmeli

Zeus Mağarası

Kuşadası’nda bulunan bu esrarengiz güzellik doğal yollarla oluşmuş bir mağaradır. Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içinde bulunur. Mağaraya Zeus isminin, Zeusla ilgili anlatılan öykülerden yola çıkarak verildiği düşünülmektedir. Mağaranın Mitolojik öyküsü ise şöyledir; gök tanrısı Zeus, kardeşi denizler tanrısı Poseidon'u kızdırdığında, elindeki üçlü mızrağını kaldırıp dalgaları kabartan ve denizi altüst eden Poseidon'un gazabından kaçıp, bir mağaraya sığınır ve mağaranın adı “Zeus Mağarası” kalır.

Kuşadası tatilinde nerelere gitmeli

Kaleiçi Cami

Kuşadası’nın görkemli tek camisidir. Kaleiçi Camii, 1618’de Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından inşa edildi. Kuşadası çarşısının içinde yer alıyor. Kare planı, esas ibadet mekânını büyük bir kubbe örter. İki kademe halinde yükselen beden duvarları, düz silmelerle son bulur. Caminin kuzey cephesindeki Bağdadi stildeki son cemaat yeri, 1830 yılında yapılan onarımdan sonra eklenmiştir.

Kuşadası gerçeği ve geçmiş anılar
Kuşadası gerçeği ve geçmiş anılar

Öküz Mehmet Efendi Paşa Kervansarayı

İskelenin yakınındaki Kervansaray, 1618’de Sadrazaman Öküz Mehmet Paşa tarafından inşa edildi. Geniş avlu etrafında sıralanmış odalar vardır. Kuzeybatı ve güneydoğudaki köşelerde arkadan üst kata çıkan iki merdiveni bulunmaktadır.

Kuşadası tatilinde nerelere gitmeli

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