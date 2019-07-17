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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kuş türleri ve eşsiz doğasıyla Yeniçağa Gölü
Seyahat
Anadolu Ajansı
17.07.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Kuş türleri ve eşsiz doğasıyla Yeniçağa Gölü

Bolu'da bulunan ve her yıl göç döneminde 200'ün üzerinde kuş türünü ağırlayan Yeniçağa Gölü'nün turizme kazandırılması hedefleniyor.

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İstanbul ve Ankara'nın ortasında bulunan Yeniçağa Gölü'nün turizmden hak ettiği payı alması için çalışmalar yürütülüyor. Kapsadığı 2 bin 780 dekarda birçok kuş türüne ev sahipliği yapan çanak gölün korunması ve tanınırlığının daha da artırılması amacıyla ,Yeniçağa Belediyesi öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Yüzer iskele ve kuş gözlem kuleleri kurulacak

Özellikle arı şahini, balık kartalı ve angut gibi kuş türleri için önemli konumda bulunan gölün korunması ve çevresinin daha doğal hale getirilerek geliştirilmesi için 2016'da Sulak Alan Yönetim Planı ve Yeniçağa Gölü Yönetim Planı oluşturuldu. Planla, gölün hangi bölümüne neler yapılacağı ve bölgedeki bitkiler ile kuş türlerinin korunup Yeniçağa Gölü'nün turizme kazandırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaların kapsamı belirlendi. Plan kapsamında, göl çevresine ilk etapta 2 yüzer iskele ve kuş gözlem kuleleri kurularak, turistlerin gezinti yapabilmesi için tekne alındı. Yönetim planında belirlenen çalışmaların gelecek günlerde tamamlanarak Yeniçağa Gölü'nün kendine has yapısı ve özellikleriyle hem kuş gözlemcileri hem de doğaseverlerin ziyaret edebileceği bir turizm cenneti haline dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Kuş türleri ve eşsiz doğasıyla Yeniçağa Gölü

200'ü aşkın kuş türü bulunuyor

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Yeniçağa Gölü'nün taşıdığı özelliklerle eşsiz olduğunu belirtti. İlk belediye başkanı seçildiği 2014'te Yeniçağa Gölü'nün istendiği gibi olmadığını söyleyen Çağlar, buraya yapılacak bütün yatırımların bilimsel olması için bir çalışma başlattıklarını anlattı. Çağlar, o dönemde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün önderliğinde bir yönetim planı oluşturulduğunu, 5 bakanlığın beş yıl içinde göle yapacağı yatırımların tarihlerinin belirlendiğini vurguladı.

Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Yeniçağa Gölü'nün her yıl binlerce türe ev sahipliği yaptığını belirten Çağlar, şöyle konuştu: "Yeniçağa'da 200'ü aşkın kuş türünün olduğu bilimsel çalışmalar sonucunda belirlenmiş. Göl çevresinde endemik bitkiler ve korunan alanlar da bulunuyor. Kuşlar buraları üreme alanı olarak kullanıyor. Bunların hepsi tespit edilmiş durumda. Haritalar üzerine işlenmiş durumda. Allah nasip ederse bu alandaki çalışmalarımız devam edecek. Yeniçağa Gölü'nü hem kuş cenneti olarak kullanacağız hem de turizme kazandırabilmek için çalışmalarımız sürecek."

Yeniçağa Gölü'nde karavan alanları oluşturulacak

Abant ve Gölcük'e turist akını yaşandığını, yoğun dönemlerde 5-10 kilometre araç kuyrukları oluştuğunu söyleyen Çağlar, şunları anlattı: "Yeniçağa Gölü'nün Abant ve Gölcük'ten aşağı kalır yanı yok. Hatta daha da güzel özellikleri var. Bunun için uğraşıyoruz. Türkiye'de bu güzergahta olmayan karavan turizmini burada yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Karavan alanları oluşturacağız. İnsanlar araçlarıyla buraya gelip konaklayacak, suyunu, temizliğini yapacağı alanları oluşturacağız. Hem ilçemizi tanıtacağız hem de ilçemize gelir kaynağı olacak."

Kuş türleri ve eşsiz doğasıyla Yeniçağa Gölü

 

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