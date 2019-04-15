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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kuş cenneti ve batık minare ziyaretçilerini bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
15.04.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Kuş cenneti ve batık minare ziyaretçilerini bekliyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası, Asarkale ve ‘batık minare’, Samsun'un ilgi gören tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Samsun’un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak’ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye’nin önemli biyolojik zenginlik alanlarının biri olarak dikkati çekiyor.

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2016 yılında alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 356 kuş, 554 bitki, 35 balık, 42 memeli, 260 omurgasız, 13 sürüngen ve 12 amfibi türüne yaşam alanı oluşturuyor.

Kuş cenneti ve batık minare ziyaretçilerini bekliyor

Doğal yaşamla çevre köylerdeki insanların iç içe yaşadığı delta, kuş türlerini, yılkı atlarını, mandaları, sazlıkları ve sulak alanları fotoğraflamak için her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor. Bölgenin bir başka önemli zenginliği olan ve Helenistik döneminden kaldığı düşünülen Asarkale, Kızılırmak Vadisi içinde, Altınkaya Barajı yakınında bulunuyor. Burada yer alan ve ana kayaya oyularak yapılmış üç mezarın da aynı döneme ait olduğu sanılıyor. Paflagonya bölgesi içerisinde bulunan ve savunma amacıyla yapıldığı tahmin edilen Asarkale, bölgenin önemli tarihi değerleri arasında yer alıyor. Devlet Su İşleri tarafından 1991 yılında Kızılırmak üzerine Derbent Barajı’nın kurulmasıyla Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi’ndeki 200 civarındaki yapı da sular altında kalmıştı. Eski yerleşim alanından su üstünde kalan tek yapıysa caminin yıkılmayan minaresi.

Kuş cenneti ve batık minare ziyaretçilerini bekliyor

Baraj gölü çevresinde son yıllarda alabalık tesisi, motel, ev pansiyonu gibi işletmeler açıldı.  Safari turu, olta balıkçılığının yapıldığı bölgede ‘batık minare’ olarak adlandırılan minareye su altı dalış imkânı da sunuluyor.

Kuş cenneti ve batık minare ziyaretçilerini bekliyor

“Doğal ve tarihi güzellikleri ön plana çıkartıyoruz”

Samsun Turizm Derneği Başkanı Dilek Genç, başta Kızılırmak Deltası olmak üzere Bafra ilçesinde yer alan Asarkale ve baraj gölü içindeki batık minarenin oldukça ilgi gördüğünü söyledi. Son beş yılda yürütülen tanıtım çalışmaları sayesinde bölgenin cazibe merkezi haline gelmeye başladığını belirten Genç, “UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan delta, kent turizmine de canlılık getirdi. Doğal güzelliği ve barındırdığı canlı varlığı ile dikkati çeken Kızılırmak Deltası’na doğaseverlerin ve foto safari yapmak isteyenlerin ilgisi her geçen gün artıyor.” dedi.

Kuş cenneti ve batık minare ziyaretçilerini bekliyor

Samsun’un doğal ve tarihi güzelliklerini işleyerek ön plana çıkardıklarına işaret eden Genç, “Kızılırmak Deltası bünyesinde deniz, göl, nehir, bataklık, sazlık, orman, kumul, çayır, mera ve tarım alanı habitatlarını bir arada barındırıyor. Flora ve faunası, barındırdığı canlılar, iklimin uygun olması biyoçeşitliliği zenginleştirmekte.

Kuş cenneti ve batık minare ziyaretçilerini bekliyor

Deltanın varlığı, hem yerli hem de yabancılara yönelik turizm aktivitelerinin artmasına büyük katkı sağlıyor.” diye konuştu. Genç, tarihi Asarkale ile Kapıkaya bölgesinin de tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını dile getirerek, bunların Samsun’un kültür ve doğa turizmi açısından önemli potansiyel oluşturduğunu vurguladı.

Kuş cenneti ve batık minare ziyaretçilerini bekliyor

Bu alanları daha geniş kesimlere tanıtmak istediklerini anlatan Genç, şunları kaydetti:  “Kızılırmak içinde yer alan ‘batık minare’ ve etrafındaki göl manzarası da Uzungöl’ü aratmıyor. Bu yönüyle Arap ve Uzak Doğu’dan gelen insanların ilgisini çekiyor. Dernek olarak sezon öncesinde dünyanın pek çok ülkesindeki turizm acenteleriyle ile temasa geçerek çalışma yaptık. Bu yıl ilginin geçen yıllardan daha fazla olacağını düşünüyoruz.”

Kuş cenneti ve batık minare ziyaretçilerini bekliyor

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