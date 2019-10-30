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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kuruyan Meke Gölü'nün ziyaretçisi eksik olmuyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.10.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Kuruyan Meke Gölü'nün ziyaretçisi eksik olmuyor

Konya'da görünümü nazar boncuğuna benzediği için "dünyanın nazar boncuğu" diye de tanınan, yaklaşık 8 bin yıl önce iki aşamalı volkanik patlama sonucu meydana gelen Meke Gölü kurumasına rağmen hala ziyaretçi çekiyor.

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, görünümü nedeniyle "dünyanın nazar boncuğu" diye anılan Meke Gölü, kurumasına rağmen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son yıllarda özellikle yaz aylarında bölge az yağış aldığı için kuruyan Meke Gölü, kışın ise yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle büyüleyici bir güzellik sunuyor.

Yaz mevsiminin bitmesinin ardından kuruyan göl, çoğunluğu yerli olmak üzere turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün, etkili tanıtımla ülke turizmine daha büyük katkı sunabileceğini söyledi.

Kuruyan Meke Gölünün ziyaretçisi eksik olmuyor

"Meke Gölü bir çekim merkezi haline dönüşebilir"

Meke Gölü'nün, doğal bir oluşum olduğu için hayranlık uyandırdığına işaret eden Nalbantçılar, bölgenin tanıtımla çekim merkezi olacağını dile getirdi. Nalbantçılar, şunları kaydetti: "Dünyanın jeolojik yapılarından biri olan göl, esasen yerli turistlerin ötesinde yabancı turistlerin de ilgi odağı. Dünyada 'jeoturizm' diye bir olgu var. Her ne kadar Türkiye'de çok fazla gelişmemiş olsa da jeolojik ortamların turizm amaçlı gezilmesi söz konusu. Meke Gölü, Türkiye'de tek, dünyada da sayılı. O açıdan çok iyi bir şekilde reklamını, tanıtımını yapabilirsek burası çekim merkezi haline dönüşebilir. Bu alan 'jeomiras' olarak değerlendirilirse yabancı turistlerin de çekim merkezi haline dönüştürülebilir."

Meke Gölü 4 mevsim de ayrı güzellikte

Bölgenin ziyaretçilerinden Aladdin Gider ise gölün kuru halinin de gezilmeye değer olduğunu ifade etti. Gölün 4 mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Gider, ''Burası eskiden suyla doluydu. Şimdi kuruduğu için o alanda biz gezme imkanı buluyoruz. Suyu varken ayrı güzel ancak kurumuş hali de gezmeye değer. Biz de bugün burayı gezmeye geldik. Herkesin burayı görmeye gelmesini tavsiye ederim.'' diye konuştu.

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