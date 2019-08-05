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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kurban Bayramı tatilinin en gözde cruise rotaları
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
05.08.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Kurban Bayramı tatilinin en gözde cruise rotaları

Bayramlar hem sevdiklerinizle birlikte olmak, hem de tatil yapmak için en ideal zamanlardır. Bayram boyunca, tüm sene yapamadığınız pek çok şeyi yapma fırsatı yakalayabilir, görmediğiniz yerlere gidebilir ve bolca dinlenebilirsiniz. Tüm bunları tek bir cruise turunda yapabilmek ise işin en güzel yanıdır. Bu sene yaz mevsimine denk gelerek tatil severlerin yüzünü güldüren Kurban Bayramı'nda cruise turu seçenekleri içinden size uygun olanı seçerek, yaz mevsiminin son demlerini yaşamak için harika bir fırsat yaratabilirsiniz. Bayram tatilinde henüz ne yapacağınıza karar vermediyseniz, siz de en çok talep gören, birbirinden keyifli Cruise rotalarına bir göz atmaya ne dersiniz?

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Baştan Sona Amerika
Kurban Bayramı tatilini uzun bir keşif gezisine dönüştürmek isteyenler için en ideal cruise rotalarından biri Amerika-Kanada turu oluyor. En canlı günlerini yaz aylarında yaşayan bölgeyi bu bayram tatilinde bir cruise turu ile gezerek, birçok farklı noktayı aynı gezi programı içinde görme şansı yakalayabilirsiniz. Bu cruise rotasında öne çıkan ilk nokta Quebec oluyor. Yeşile doyabileceğiniz bir şehir deneyimi sunan Quebec geziniz sonrasında, okyanusta yol alıp Amerika'nın en popüler gezi noktalarından olan Boston ve ardından New York şehirlerini görmek de bu rotayı özel kılan detaylardan biri oluyor. Tam 10 gün boyunca farklı bir kültür ve yaşam tarzı deneyimlemek istiyorsanız Amerika-Kanada cruise turu tam da size göre.

Kurban Bayramı tatilinin en gözde cruise rotaları



İskandinavya'yı Keşfetme Zamanı
Dünyanın en farklı coğrafyalarından biri olan İskandinavya'yı keşfetmek için yaz aylarından daha iyi bir zamanlama olamaz. Mevsim şartlarının gezi için en elverişli koşulları sunduğu yaz aylarında 7 gecelik bir İskandinavya cruise turu ile bölgeyi baştan sona keşfedebilirsiniz. İskandinavya cruise turlarında ilk dikkat çekici nokta Norveç Fiyortları’dır. Eşine az rastlanır doğal güzelliklerden biri olarak tanımlanan Norveç Fiyortları'nı cruise gemisinde yolculuk ederken keşfetmek, bu bayram tatilinizdeki en unutulmaz deneyimlerden biri olmaya adaydır. Cruise geminiz buzul vadileri arasında ilerlerken sizin tek yapmanız gereken doğanın tadını çıkarmak olacak. İskandinavya cruise turunun bir diğer özel noktası ise Kopenhag olacak. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki farklı yaşam stilini keşfederek, bayram tatili boyunca büyük metropol hayatının gürültüsünden uzak kalmanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Bayram tatilinin ucuz adresleri Birkaçı vize istemiyor, hepsi sessiz sakin...
Bayram tatilinin ucuz adresleri! Birkaçı vize istemiyor, hepsi sessiz sakin...



Komşu Yunanistan'a Doğru
Cruise denince Yunan Adaları'ndan bahsetmemek olmaz. Hem sahip oldukları doğal güzellikler, hem de yakın mesafede oluşları Yunan Adaları'nı ideal cruise rotası haline getirmektedir. Kurban Bayramı tatiliniz için bir Yunan Adaları cruise turuna katıldığınızda, yel değirmenleriyle ünlü Mikonos'u gezebilir, kartpostallarda gördüğünüz Santorini'yi bu kez yakından görme fırsatı yakalayabilir ve başkent Atina'nın tarih dolu geçmişini keşfedebilirsiniz. Hem dinlenebileceğiniz, hem de sevdiklerinizle yeni yerler keşfetmenin tadını çıkarabileceğiniz bu turla keyifli bir bayram tatili geçirebilirsiniz. Yunan Adaları cruise turlarının en güzel yanlarından biri de ister üç, ister yedi gecelik program seçerek tatilinizi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Kurban Bayramı tatilinin en gözde cruise rotaları



Sıcak Akdeniz'i Keşfedin
Cruise turlarının vazgeçilmez rotalarından olan Akdeniz, bu bayram tatili için de en çok rağbet gören gemi turları arasında yer almaktadır. Akdeniz cruise turları için en popüler başlangıç noktalarından biri Fransa'nın ünlü liman kenti Marsilya oluyor. Genellikle 7 gecelik programı kapsayan bir Akdeniz cruise turu ile sonsuz mavilikleri keşfederken, İbiza, Napoli ve Genova gibi ünlü şehirleri de görme fırsatı yakalayabilirsiniz. Akdeniz cruise rotaları için bir başka ünlü rota ise Barcelona. Bölgenin en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Barcelona çıkışlı bir cruise turu alarak Akdeniz'in eğlenceli yaşam tarzını deneyimleyebilirsiniz. Sıcak bir esintinin eşlik ettiği bu Akdeniz gezisi, Kurban Bayramı'nda cruise turu yapmak isteyenler için en ideal seçeneklerden biri.

Kurban Bayramı tatilinin en gözde cruise rotaları



Romantik Baltık Başkentleri
Kurban Bayramı tatilinizi tarihle iç içe romantik bir tatile dönüştürmek istiyorsanız, tam 7 gece süren bir Baltık Başkentleri cruise turu satın alabilirsiniz. Hem korudukları kültürel mirası, hem de farklı coğrafi yapılarıyla dikkat çeken Baltık Başkentleri turunda; Stockholm, Helsinki, Tallinn gibi özel şehirlerin yanı sıra, Rusya'nın kültür başkenti olarak kabul edilen St. Petersburg'u da ziyaret edebilirsiniz. Yaz döneminde ideal hava şartlarına tanık olabileceğiniz Baltık Başkentleri, cruise turu ile gezilmesi en zevkli seçeneklerden biridir. Kurban Bayramı'nda cruise turu ile tatilin tadını çıkarmak için Cruise Planet'teki seçenekleri inceleyerek, beklentilerinize uygun rotayı hemen bulabilirsiniz.

Kaynak: CruisePlanet.com.tr

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