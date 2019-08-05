Kurban Bayramı tatilinin en gözde cruise rotaları

Baştan Sona Amerika

Kurban Bayramı tatilini uzun bir keşif gezisine dönüştürmek isteyenler için en ideal cruise rotalarından biri Amerika-Kanada turu oluyor. En canlı günlerini yaz aylarında yaşayan bölgeyi bu bayram tatilinde bir cruise turu ile gezerek, birçok farklı noktayı aynı gezi programı içinde görme şansı yakalayabilirsiniz. Bu cruise rotasında öne çıkan ilk nokta Quebec oluyor. Yeşile doyabileceğiniz bir şehir deneyimi sunan Quebec geziniz sonrasında, okyanusta yol alıp Amerika'nın en popüler gezi noktalarından olan Boston ve ardından New York şehirlerini görmek de bu rotayı özel kılan detaylardan biri oluyor. Tam 10 gün boyunca farklı bir kültür ve yaşam tarzı deneyimlemek istiyorsanız Amerika-Kanada cruise turu tam da size göre.









İskandinavya'yı Keşfetme Zamanı

Dünyanın en farklı coğrafyalarından biri olan İskandinavya'yı keşfetmek için yaz aylarından daha iyi bir zamanlama olamaz. Mevsim şartlarının gezi için en elverişli koşulları sunduğu yaz aylarında 7 gecelik bir İskandinavya cruise turu ile bölgeyi baştan sona keşfedebilirsiniz. İskandinavya cruise turlarında ilk dikkat çekici nokta Norveç Fiyortları’dır. Eşine az rastlanır doğal güzelliklerden biri olarak tanımlanan Norveç Fiyortları'nı cruise gemisinde yolculuk ederken keşfetmek, bu bayram tatilinizdeki en unutulmaz deneyimlerden biri olmaya adaydır. Cruise geminiz buzul vadileri arasında ilerlerken sizin tek yapmanız gereken doğanın tadını çıkarmak olacak. İskandinavya cruise turunun bir diğer özel noktası ise Kopenhag olacak. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki farklı yaşam stilini keşfederek, bayram tatili boyunca büyük metropol hayatının gürültüsünden uzak kalmanın tadını çıkarabilirsiniz.









Komşu Yunanistan'a Doğru

Cruise denince Yunan Adaları'ndan bahsetmemek olmaz. Hem sahip oldukları doğal güzellikler, hem de yakın mesafede oluşları Yunan Adaları'nı ideal cruise rotası haline getirmektedir. Kurban Bayramı tatiliniz için bir Yunan Adaları cruise turuna katıldığınızda, yel değirmenleriyle ünlü Mikonos'u gezebilir, kartpostallarda gördüğünüz Santorini'yi bu kez yakından görme fırsatı yakalayabilir ve başkent Atina'nın tarih dolu geçmişini keşfedebilirsiniz. Hem dinlenebileceğiniz, hem de sevdiklerinizle yeni yerler keşfetmenin tadını çıkarabileceğiniz bu turla keyifli bir bayram tatili geçirebilirsiniz. Yunan Adaları cruise turlarının en güzel yanlarından biri de ister üç, ister yedi gecelik program seçerek tatilinizi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.









Sıcak Akdeniz'i Keşfedin

Cruise turlarının vazgeçilmez rotalarından olan Akdeniz, bu bayram tatili için de en çok rağbet gören gemi turları arasında yer almaktadır. Akdeniz cruise turları için en popüler başlangıç noktalarından biri Fransa'nın ünlü liman kenti Marsilya oluyor. Genellikle 7 gecelik programı kapsayan bir Akdeniz cruise turu ile sonsuz mavilikleri keşfederken, İbiza, Napoli ve Genova gibi ünlü şehirleri de görme fırsatı yakalayabilirsiniz. Akdeniz cruise rotaları için bir başka ünlü rota ise Barcelona. Bölgenin en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Barcelona çıkışlı bir cruise turu alarak Akdeniz'in eğlenceli yaşam tarzını deneyimleyebilirsiniz. Sıcak bir esintinin eşlik ettiği bu Akdeniz gezisi, Kurban Bayramı'nda cruise turu yapmak isteyenler için en ideal seçeneklerden biri.









Romantik Baltık Başkentleri

Kurban Bayramı tatilinizi tarihle iç içe romantik bir tatile dönüştürmek istiyorsanız, tam 7 gece süren bir Baltık Başkentleri cruise turu satın alabilirsiniz. Hem korudukları kültürel mirası, hem de farklı coğrafi yapılarıyla dikkat çeken Baltık Başkentleri turunda; Stockholm, Helsinki, Tallinn gibi özel şehirlerin yanı sıra, Rusya'nın kültür başkenti olarak kabul edilen St. Petersburg'u da ziyaret edebilirsiniz. Yaz döneminde ideal hava şartlarına tanık olabileceğiniz Baltık Başkentleri, cruise turu ile gezilmesi en zevkli seçeneklerden biridir. Kurban Bayramı'nda cruise turu ile tatilin tadını çıkarmak için Cruise Planet'teki seçenekleri inceleyerek, beklentilerinize uygun rotayı hemen bulabilirsiniz.



Kaynak: CruisePlanet.com.tr