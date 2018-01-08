Kuraklıkla Mücadele Eden Moğolistan
Göçebe yaşam tarzı, tarihin çok eski zamanlarından bu yana Moğol kültürünün ayrılmaz bir parçası. Son yıllarda artan şehirleşmeye rağmen ülke nüfusunun yüzde 35’e yakın bir kısmı mevsime göre yer değiştirmeye devam ediyor. Ancak dünyanın birçok farklı bölgesinde olduğu gibi Moğolistan genelinde de küresel ısınmanın neden olduğu kuraklık bu yaşam tarzını tehdit ediyor.
850 göl ve 2.000’in üzerinde nehir ve derenin kuruduğu ülke, bunun da etkisiyle son 30 yılda toprağının yüzde 25’ini çölleşmeye kurban vermiş durumda. Kalan toprağın da yüzde 75’i tehlike altında.
Güney Koreli fotoğrafçı Daesung Lee, göçebe insanları hayvanlarıyla birlikte fotoğrafladığı projesiyle bu tehlikeye dikkat çekiyor. Lee’nin fotoğraflarının ana öğesi artık çöle dönen topraklar. Fotoğraflarda, fotoğrafın çekildiği kurak yerlerin “eski” halinin dev bir fotoğrafı (ya da bunun tam tersi) bulunuyor ve yerel halk bu fotoğrafların önünde poz veriyor. Sanatçı, Moğol göçebe kültürüne ait izlerin, bir zaman sonra fotoğraflardaki sahneleri andırır şekilde yalnızca müzelerde görülebileceğinden kaygı duyduğunu dile getiriyor.
Fotoğraflar: Pinterest