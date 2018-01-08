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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatKuraklıkla Mücadele Eden Moğolistan
Seyahat Kuraklıkla Mücadele Eden Moğolistan
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Seyahat
Hürriyet Haber
08.01.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

Kuraklıkla Mücadele Eden Moğolistan

Göçebe yaşam tarzı, tarihin çok eski zamanlarından bu yana Moğol kültürünün ayrılmaz bir parçası. Ancak küresel ısınma diğer bölgelerde olduğu gibi Moğolistan’da da sorunlara sebebiyet veriyor. İşte Güney Koreli fotoğrafçı Daesung Lee’nin gözünden Moğolistan’da yaşanan kuraklık…
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Göçebe yaşam tarzı, tarihin çok eski zamanlarından bu yana Moğol kültürünün ayrılmaz bir parçası. Son yıllarda artan şehirleşmeye rağmen ülke nüfusunun yüzde 35’e yakın bir kısmı mevsime göre yer değiştirmeye devam ediyor. Ancak dünyanın birçok farklı bölgesinde olduğu gibi Moğolistan genelinde de küresel ısınmanın neden olduğu kuraklık bu yaşam tarzını tehdit ediyor.

Kuraklıkla Mücadele Eden Moğolistan

850 göl ve 2.000’in üzerinde nehir ve derenin kuruduğu ülke, bunun da etkisiyle son 30 yılda toprağının yüzde 25’ini çölleşmeye kurban vermiş durumda. Kalan toprağın da yüzde 75’i tehlike altında.

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Ren geyikleriyle yaşayan ilginç insanlar
Ren geyikleriyle yaşayan ilginç insanlar!

Kuraklıkla Mücadele Eden Moğolistan

Güney Koreli fotoğrafçı Daesung Lee, göçebe insanları hayvanlarıyla birlikte fotoğrafladığı projesiyle bu tehlikeye dikkat çekiyor. Lee’nin fotoğraflarının ana öğesi artık çöle dönen topraklar. Fotoğraflarda, fotoğrafın çekildiği kurak yerlerin “eski” halinin dev bir fotoğrafı (ya da bunun tam tersi) bulunuyor ve yerel halk bu fotoğrafların önünde poz veriyor. Sanatçı, Moğol göçebe kültürüne ait izlerin, bir zaman sonra fotoğraflardaki sahneleri andırır şekilde yalnızca müzelerde görülebileceğinden kaygı duyduğunu dile getiriyor.

Kuraklıkla Mücadele Eden Moğolistan

Fotoğraflar: Pinterest 

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