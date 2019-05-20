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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
20.05.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

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İlçenin Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan Küpkaya Kanyonu, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor. Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece civarında iken yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacak.

Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor


Daha önceki yıllarda ulusal bir gazete tarafından Türkiye'nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu, balık tutmak, kano sporu yapmak ve yüzmek için de ziyaretçilerine olanak sağlıyor. Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küpkaya Kanyonu'nun yapısı ve konumu itibariyle müthiş bir görselliğe sahip olduğunu söyledi. Ordu'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Küpkaya Kanyonu'nun geldiğini aktaran Türkcan, Ordu merkezden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bölgeye her yıl binlerce turistin geldiği bilgisini verdi.

Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor


Doğal güzelliği ile büyüleyen kanyonun turizme kazandırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Türkcan, bölgeye işletmeci Fedayi Bayram tarafından restoran ve konaklama için çalışma başlatıldığını ve bu çalışmanın da sona geldiğini bildirdi. Türkcan, bölgeye gelen turistlerin bundan sonra daha fazla vakit geçireceğini de dile getirerek, "Ordu'nun her köşesi, ayrı bir güzellik sunuyor. Çok sayıdaki dere ve ırmaklarımızın üzerinde yer alan şelaleler, göller, kanyonlar görenleri etkiliyor ve mest ediyor. Bu doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistlerin yerinde görmelerini sağlamak amacıyla bizim çalışmalarımız da aralıksız sürüyor." dedi.

Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor


Kanyon sezon öncesi temizlendi

Öte yandan sosyal medya üzerinden örgütlenen yaklaşık 60 kişi Küpkaya Kanyonu'na gelerek çevre temizliği yaptı. Yoğun yağış altında kanyonu çöplerden temizleyen gönüllü vatandaşlar farkındalık oluşturdu. İşletmeci Fedayi Bayram ise Küpkaya Kanyonu'na daha fazla turist gelmesi adına elini taşına altına koyduğunu belirterek, kanyon için çalışma yürüten herkese teşekkür etti.

Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor


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