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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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'Küpe Çukuru'nun yılkı atları
Seyahat
Fahri Kubilay / AA
08.05.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

'Küpe Çukuru'nun yılkı atları

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki "Küpe Çukuru" Yaylası, karların erimesiyle yeşile bürünen doğada özgürce dolaşan yılkı atları ile doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına muhteşem manzaralar sunuyor. İşte detaylar...

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Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Taraşçı ve Gökçehüyük mahallelerinden yaklaşık dört saat süren bir tırmanıştan sonra varılabilen "Küpe Çukuru" Yaylası, 2 bin 575 rakımlı Küpe Dağı'nın eteğinde yer alıyor.

Küpe Çukurunun yılkı atları

Etrafı yüksek dağlarla çevrili bin 906 rakımlı Küpe Çukuru'na vadilerden akan ve birkaç düdenle yer altına giren sular hayat veriyor. İlkbaharda karların erimesiyle yemyeşil bitki örtüsüne kavuşan ve bitki zenginliğiyle dikkati çeken yayla, yıl boyu yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor. Zorlu bir tırmanışı göze alan doğa ve fotoğraf tutkunları, Küpe Çukuru'nun muhteşem güzelliğinde özgürce koşan yılkı atlarını fotoğraflayabiliyor.

"Yılkı atları buraya ayrı bir güzellik katıyor"

Fotoğraf tutkunu Mevlüt Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbahar ve yaz aylarında Küpe Çukuru'na tırmandıklarını söyledi.

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Genellikle gruplar halinde geldiklerini anlatan Ünal, "Yaklaşık dört saat süren bir tırmanıştan sonra Küpe Dağı'nı aşınca bu eşsiz manzarayı görmek insanın tüm yorgunluğunu alıyor. Yılkı atları buraya ayrı bir güzellik katıyor. Atları görmek, bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için buralara kadar geldik ama değdi. Burası bir doğa harikası. Doğaseverleri, bir doğa harikası Küpe Çukuru'nu ve yılkı atlarını görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Yüzlerce yıl konargöçerler tarafından kullanıldı

Taraşçı Mahallesi Muhtarı Bahattin Karal, efsanelere de konu olan yaylanın yüzlerce yıl konargöçerlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Yerleşim yerlerinden uzak olması sayesinde, yaylanın doğal güzelliğinin bozulmadan bugüne ulaştığını belirten Karal, "Eskiden bu bölgeyi Antalya civarından konargöçerler, Bozahmetli ve İdrisli yörükleri ile Seydişehir, Taraşçı, ve Gökçehüyük mahallelerinden köylüler yayla olarak kullanılırmış. Günümüzde sadece birkaç aile hayvan otlatmak için zaman zaman burayı kullanıyor." dedi.

Küpe Çukurunun yılkı atları

Karal, oldukça zahmetli bir tırmanıştan sonra bölgeye ulaşıldığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Zorlu bir bölge olduğu için herkes gelemiyor. Genellikle Konya ve çevresinden fotoğrafçılar ve doğa tutkunları bu atları görmeye geliyor. Küpe Çukuru'na ve yılkı atlarına ilgi çok büyük. Tanıtım çalışmalarına ağırlık verilirse, yılkı atlarının bu bölgeye daha fazla değer katacağına ve turizm potansiyelinin kullanılabileceğine inanıyorum. Yılkı atlarımızı tam manasıyla tanıtabilmiş değiliz. Gerekli çalışmalar yapılabilirse bu bölge doğa turizmine kazandırılabilir."

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