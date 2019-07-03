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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kum heykel festivali rekora gidiyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
03.07.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Kum heykel festivali rekora gidiyor

Antalya'da bu yıl 14'üncüsü "Deniz Efsaneleri" temasıyla düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'ne gelen ziyaretçi sayısı yüzde 20'nin üzerinde artarak rekor kırdı.

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Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yıllara göre yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi. Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında, farklı ülkelerden 15 kum heykeltıraşın yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak "Deniz Efsaneleri" temasında yaptığı 200'e yakın eser sergileniyor. İskoç efsanesi Finfolk, Kore'den Geobukseon, Kuzey Avrupa'dan Kraken gibi çok sayıda efsanevi yer ve karakterin kumdan heykellerinin yer aldığı festival alanı, geceleri farklı bir güzelliğe bürünüyor. Özel ışıklandırmalarla aydınlatılan kum heykeller, temaya uygun müziklerle misafirlerine güzel manzaralar sunuyor.

Kum heykel festivali rekora gidiyor



Festival direktörü Cem Karaca, etkinliğin bu yıl 14'üncüsünü "Deniz Efsaneleri" temasıyla düzenlediklerini ve 15 kum heykeltıraş tarafından 10 bin ton kum kullanılarak 3 haftalık performanslarıyla ortaya koydukları 200'e yakın eseri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını söyledi. Gün boyu temaya uygun müziklerle ziyaretçi beğenisini artırmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Karaca, özellikle gün batımının ardından devreye aldıkları özel ışıklandırma sistemiyle festival alanına  farklı bir görüntü oluşturduklarını söyledi.

Sezona rekorla başladı

Dünyanın ilk ve tek 12 ay ziyarete açık kum heykel sergisi olduğunu belirten Karaca, her dönemde yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösterilen alternatif turizm etkinliklerinden biri olduklarını belirtti.

Kum heykel festivali rekora gidiyor


Karaca, şöyle konuştu:

"Özellikle bu yıl birçok olumlu gelişmenin yanı sıra ulusal havayolu firmamız THY'nin yanında diğer havayolu şirketlerinin de geçen yıllara göre daha fazla ve farklı destinasyondan Antalya'ya tarifeli direkt uçak seferleri de başlatmasıyla birlikte Antalya'ya gelen turist sayısında ciddi bir artış beklentisi oluştu. Genel olarak turizm sezonu oldukça hareketli başladı. Gelen turist profilinde de daha çok gezmek, şehri tanımak ve farklı etkinliklerde bulunmak isteyen bir profil oluştu. Bu da bizim gibi işletme ve etkinliklere olumlu yansıdı. Geçtiğimiz yıllara oranla kum heykel festivaline ziyaretler turizm sezonunun ilk ayı itibariyle yüzden 20'ye yakın artışla, rekor bir seviyeden başladı. Sezon boyunca bu grafiğin korunmasını, hatta belki biraz daha yukarı ivme kazanmasını bekliyoruz."

Kum heykel festivali rekora gidiyor

Kum heykel festivali rekora gidiyor



Festivalin yıllık ortalama 150 bin civarı ziyaretçiyi ağırladığına dikkati çeken Karaca, bu yıl 200 bini aşkın ziyaretçi hedeflediklerini ve tüm hazırlıkları da bu yönde yaptıklarını dile getirdi.

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