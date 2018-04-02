Kültürpark’ın ağaçları kitap oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKültürpark’ın ağaçları kitap oldu
GeriSeyahat Kültürpark’ın ağaçları kitap oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Kültürpark’ın ağaçları kitap oldu
Seyahat
DHA
02.04.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

Kültürpark’ın ağaçları kitap oldu

Yalancı karabiberden kara mürvere, sahil sekoyasından Japon kirazına kadar binlerce ağaca yuva olan Kültürpark'ın eşsiz bitki örtüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin işbirliğiyle bir kitapta toplandı. İşte detaylar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İki yıllık çalışma kapsamında 44 familyadan 86 cinse ait 117 türde endemik ve egzotik bitki, 10 bin kare fotoğrafla kayıt altına alındı. “Kültürpark’ın Ağaç, Ağaççık ve Çalıları” adını taşıyan kitap, araştırmacılar için de önemli bir kaynak oluşturacak.

Kültürpark’ın ağaçları kitap oldu


Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen 'İzmir Kültürpark Alanındaki Bitkisel Materyallerin Tanımlanması, Korunması, Sürdürülebilirlik Açısından Önerilerin Hazırlanması' konulu protokol kapsamında akademisyenler, öğrenciler ve diğer araştırmacılara yardımcı olacak kaynak bir kitap oluşturuldu. 'Kültürpark'ın Ağaç, Ağaççık ve Çalıları' adını taşıyan kitap, iki yıllık çalışma sonunda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından hazırlandı.

Kültürpark’ın ağaçları kitap oldu

44 familyadan, 86 cinse ait, 117 türde endemik ve egzotik bitki akademik bir bakış açısıyla kayıt altına alındı. İki yıl süren saha çalışmalarının ilk aşamasında, Kültürpark sınırları içinde bulunan mevcut ağaçlar ile boyu 2 metrenin üzerinde çalı formundaki bitki türlerinin tespiti ve haritalanması çalışmaları gerçekleştirildi.

İzmir’de günübirlik lezzet gezisi
İzmir’de günübirlik lezzet gezisi

Çalışmanın ikinci aşamasında ise tespit edilen türler, bir vejetasyon dönemi süresince gözlemlendi. Mevcut bitkilerin mevsimsel değişimleri yerinde incelendi. Bir yıl süresince arazi gözlem çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 10 bin kare bitki fotoğrafı çekilerek 'Kültürpark'ın Ağaç, Ağaççık ve Çalıları' adını taşıyan bitki tanıtım kitabı oluşturuldu.

Araştırmacılara ışık tutacak


Prof. Dr. Tanay Birişçi, Dr. Hatice Sönmez Türel ve Peyzaj Yüksek Mimarı Merve Özeren Alkan'ın imzasını taşıyan çalışma ile parkın ziyaretçileri, akademisyenler, öğrenciler ve konuya ilgi duyan herkese, parktaki bitkilerin teşhisi, yetişme ortamları, gelişme olanakları ve çiçek açma zamanları gibi bilgilere erişim konusunda yardımcı olunması amaçlandı.

Kültürpark’ın ağaçları kitap oldu

Kültürpark'taki her bitki türünün Latince ve Türkçe adları ile anavatanı ve bağlı olduğu familya bilgilerinin yer aldığı kitapta, bitkilerin çeşitli evrelerindeki detaylı fotoğrafları da bulunuyor.

Fotoğrafar: yakamozyakut

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kültürpark’ın ağaçları kitap oldu

Yeşilin en güzel adresi: İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

Şehir meydanını ormana çevirdiler

Baraj suları çekilince köy ortaya çıktı